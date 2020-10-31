Разработчик "Новичка" рассказал, чем отличаются инциденты с Навальным, Скрипалями и Кивелиди

Он проанализировал результаты обследования Навального и смог определить вещество, оставшееся в бутылке, из которой пил оппозиционер. По его словам, речь может идти о кристаллическом А-242 или амидах N,N(диалкил) ацетамидидофторфосфорной кислоты.

Все эти выше перечисленные вещества не обладают ингаляционной поражающей способностью, как ранее использованный против Кивелиди и Скрипалей А-234, - пишет химик в Facebook.

Напомним, что коллега Углева Леонид Ринк, который тоже является разработчиком "Новичка", ранее опроверг версию, что Навальный отравлен этим веществом. По его словам, у основателя ФБК нет никаких симптомов, характерных для "Новичка". Кроме того, он остался жив.

О том, что российский оппозиционный блогер был отравлен "Новичком", ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала Россию провести расследование "отравления" Навального, но при этом отказалась предоставлять российским следователям материалы обследования "берлинского пациента".