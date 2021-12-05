Разработчик Беловежских соглашений признался: Развал СССР утвердили под бутылку коньяка

Бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что решение о дальнейшей судьбе СССР принималось "в творческой обстановке".

Белорусский политик, экс-председатель Верховного Совета БССР Станислав Шушкевич рассказал, в каких условиях принимались Беловежские соглашения. Накануне 30-й годовщины принятия соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, он рассказал журналистам о творческой обстановке, которая царила между разработчиками этих судьбоносных документов.

Шушкевич признался, что для него это было одно из самых больших событий в жизни и он гордится тем, что поставил первую подпись под документом, предрешившим судьбу СССР.

По его словам, вместе с председателями еще советских России, Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком параллельно с работой они на той встрече выпивали. Причем, заметил он, закуски не было – не до того было.

"У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого стояла рюмка", - рассказал Шушкевич.

Однако, добавляет он, все вместе они отпили из бутылки не больше, чем 100 граммов. "И то еще в рюмках осталось. Еды не было, она бы только мешала", - заявил он "Газете.ru".

Напомним, что вскоре после подписания Беловежских соглашений, 25 декабря, президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале поинтересовался у подписчиков, как они считаю – какие причины привели к развалу огромной страны, отмечают "Дни.ру".

На выбор комментаторам предлагается несколько вариантов, в числе которых указано слабое руководство страны, предательство партийных элит и другие.