Разработана памятка для гражданского населения Украины: "Наше дело правое"

В интернете распространяется текст памятки для гражданского населения Украины на двух языках о поведении с военными.

В Telegram-канале "Орда" авторы разместили текст Памятки жителям территорий на Украине.

Отмечается, что памятка написана на двух языках - русском и украинском. В тексте документа - основные правила по поведению гражданского населения во время военных действий.

Дорогие друзья, пишут, коллективный разум подготовил памятку для гражданских на время военного конфликта на двух языках - украинском и русском. Выглядит разумно. Если вы сейчас на Украине, пожалуйста, прочтите и покажите знакомым,

- отметили авторы канала.

В тексте приводятся основные правила поведения граждан, необходимые, чтобы не пострадать при проведении специальной операции.

Русский солдат никогда не воюет с мирными жителями! Русский солдат никогда не прикрывается мирными жителями! Русский солдат всегда защитит и поможет. Наше дело правое, враг будет разбит, Украина будет свободной,

- говорится в тексте памятки.

В памятке гражданам советуют не приближаться к военным, обстрелы пережидать в надёжном укрытии, иметь недельный запас продуктов и лекарств, без необходимости не появляться на улице.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Цель - демилитаризация и денацификация соседнего государства, освобождение людей от нацистской хунты. ВС России уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины, берут под защиту мирное население.