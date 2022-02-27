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Разработана памятка для гражданского населения Украины: "Наше дело правое"

27 февраля 2022, 11:15  •  352 • Политика
В интернете распространяется текст памятки для гражданского населения Украины на двух языках о поведении с военными.
В Telegram-канале "Орда" авторы разместили текст Памятки жителям территорий на Украине.
Отмечается, что памятка написана на двух языках - русском и украинском. В тексте документа - основные правила по поведению гражданского населения во время военных действий.
Дорогие друзья, пишут, коллективный разум подготовил памятку для гражданских на время военного конфликта на двух языках - украинском и русском. Выглядит разумно. Если вы сейчас на Украине, пожалуйста, прочтите и покажите знакомым,
- отметили авторы канала.
В тексте приводятся основные правила поведения граждан, необходимые, чтобы не пострадать при проведении специальной операции.
Русский солдат никогда не воюет с мирными жителями! Русский солдат никогда не прикрывается мирными жителями! Русский солдат всегда защитит и поможет. Наше дело правое, враг будет разбит, Украина будет свободной,
- говорится в тексте памятки.
В памятке гражданам советуют не приближаться к военным, обстрелы пережидать в надёжном укрытии, иметь недельный запас продуктов и лекарств, без необходимости не появляться на улице.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Цель - демилитаризация и денацификация соседнего государства, освобождение людей от нацистской хунты. ВС России уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины, берут под защиту мирное население.

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