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Разработана памятка для гражданского населения Украины: "Наше дело правое"
27 февраля 2022, 11:15 • 352 • Политика
В интернете распространяется текст памятки для гражданского населения Украины на двух языках о поведении с военными.
В Telegram-канале "Орда" авторы разместили текст Памятки жителям территорий на Украине.
Отмечается, что памятка написана на двух языках - русском и украинском. В тексте документа - основные правила по поведению гражданского населения во время военных действий.
- отметили авторы канала.
В тексте приводятся основные правила поведения граждан, необходимые, чтобы не пострадать при проведении специальной операции.
- говорится в тексте памятки.
В памятке гражданам советуют не приближаться к военным, обстрелы пережидать в надёжном укрытии, иметь недельный запас продуктов и лекарств, без необходимости не появляться на улице.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Цель - демилитаризация и денацификация соседнего государства, освобождение людей от нацистской хунты. ВС России уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины, берут под защиту мирное население.
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