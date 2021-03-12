«Разрабатывать анус морковкой» украинцам рекомендуют с детства • 238 • Украина

Киевское издательство «Книголав» готовит к выходу книгу шведского писателя, секс-педагога из Гетербогра Инди Чавеса Переса «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии». Скандальная книга о развращении мальчиков должна появиться в продаже в мае текущего года.



В книге 10 глав: о мужской сексуальности, половых органах, порно, гетеросексуальном и однополом сексе. В главе об однополом сексе автор делится советами с маленькими мальчиками. В частности, он рекомендует будущим мужчинам разрабатывать себе анус сырой морковкой, помещённой в презерватив. Перес пишет, что по его опыту, если не брать в расчет специальные секс игрушки, то полусырая морковь лучше всего подходит для этих целей. Тем более, что вход в секс шоп для лиц младше 18 лет закрыт, а вот достать морковку для маленьких мальчиков не проблема. И автор делится своим рецептом, как правильно ее почистить, приготовить и использовать.



Права на публикацию книги были проданы в 19 стран мира. Украинское издательство «Книголав» получило грант европейской организации HouseofEurope на публикацию этой книги.



Однако переводчик книги, культуролог и будущий сексолог из Швеции Анна Топилина выступила против этого. Между ней и редактором Юлией Ярмоленко возник спор в социальных сетях.



Редактор подробно описала свою позицию по поводу перевода книги, и указала, что раздел про секс между подростками одного пола будет полностью удален. Юлия объяснила, что три года работала в медицинском центре, где проктология была одним из главных отделений. За время работы она слышала множество историй об инородных предметах в прямой кишке. Поэтому сочла такой совет автора об использовании овоща небезопасным.



Второй момент, который возмутил редактора — совет носить ЛГБТ-символику, чтобы продемонстрировать принадлежность к нетрадиционной ориентации и найти себе партнёра. По её словам, на Украине стране это опасно.





В самом же издании подчеркнули, что они не несут ответственность за высказывания подрядчиков на их личных страницах. Также издательство настаивает на том, что правообладатели дали согласие на изменения в переводе. Кроме того, в сообщении говорится, что о ситуации уже уведомлен грантодатель, за средства которого намерены издать книгу.



Издатель решил отредактировать книгу и исключить некоторые моменты из нее, где речь идет о сексе между парнями.



Соосновательница «Книголава» Светлана Павелецкая написала на своей странице в Facebook, что, несмотря на споры и критику, книга выйдет в тираж на Украине:



«Так вот. Дорогие активисты. Мы - частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу. За свои заработанные деньги. Не полученные от кого-то. А заработанные. Мы получили грант, который покрывает до 50% затрат, остальное это наши деньги и риски. Стоимость печати книги до 500 000 гривен. Так вот, заработайте их, и вложите в продвижение своей идеологии. Вложите их в ломку стереотипов. Разбейте их своими рисками, бессонными ночами, нервами и умением эти деньги зарабатывать. А если их нет, денег, то может стоит иначе относиться к тем, кто на свои деньги продвигает важные темы, а не искать врагов там, где их нет? Кричать, возмущаться и шеймить проще, чем идти и работать.



Книга выйдет. Согласованная с автором и правообладателем. Но главная тема любой хорошей книги о том, что будь любым, но не будь г**ом. За любовь».



Перес уже отреагировал на вспыхнувший скандал вокруг его книги на Украине и написал в Twitter, что не согласится на такие правки.



«Получаю много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации об ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель скажу, что этого не произойдет», — заверил автор.



Бывший журналист оставил Инти Чавес Перес ушел из журналистики ради просвещения общества о равенстве полов и сексуальности. В настоящее время он преподает половое воспитание подросткам в школах.



В 2018 году Перес опубликовал книгу для мальчиков «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии».



Отметим, на Украине два десятилетия Министерство образования было отдано на откуп «соросятам» и, как следствие, почти уничтожена советская система образования. То, что нынешние школьные учебники вызывают, как говорится, и смех и грех, заметили и в министерстве образования и науки Украины.



Кроме того, в стране целенаправленно идёт развращение детей, причём с уклоном на однополые браки или самоудовлетворение.

Киевское издательство «Книголав» готовит к выходу книгу шведского писателя, секс-педагога из Гетербогра Инди Чавеса Переса «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии». Скандальная книга о развращении мальчиков должна появиться в продаже в мае текущего года.В книге 10 глав: о мужской сексуальности, половых органах, порно, гетеросексуальном и однополом сексе. В главе об однополом сексе автор делится советами с маленькими мальчиками. В частности, он рекомендует будущим мужчинам разрабатывать себе анус сырой морковкой, помещённой в презерватив. Перес пишет, что по его опыту, если не брать в расчет специальные секс игрушки, то полусырая морковь лучше всего подходит для этих целей. Тем более, что вход в секс шоп для лиц младше 18 лет закрыт, а вот достать морковку для маленьких мальчиков не проблема. И автор делится своим рецептом, как правильно ее почистить, приготовить и использовать.Права на публикацию книги были проданы в 19 стран мира. Украинское издательство «Книголав» получило грант европейской организации HouseofEurope на публикацию этой книги.Однако переводчик книги, культуролог и будущий сексолог из Швеции Анна Топилина выступила против этого. Между ней и редактором Юлией Ярмоленко возник спор в социальных сетях.Редактор подробно описала свою позицию по поводу перевода книги, и указала, что раздел про секс между подростками одного пола будет полностью удален. Юлия объяснила, что три года работала в медицинском центре, где проктология была одним из главных отделений. За время работы она слышала множество историй об инородных предметах в прямой кишке. Поэтому сочла такой совет автора об использовании овоща небезопасным.Второй момент, который возмутил редактора — совет носить ЛГБТ-символику, чтобы продемонстрировать принадлежность к нетрадиционной ориентации и найти себе партнёра. По её словам, на Украине стране это опасно.В самом же издании подчеркнули, что они не несут ответственность за высказывания подрядчиков на их личных страницах. Также издательство настаивает на том, что правообладатели дали согласие на изменения в переводе. Кроме того, в сообщении говорится, что о ситуации уже уведомлен грантодатель, за средства которого намерены издать книгу.Издатель решил отредактировать книгу и исключить некоторые моменты из нее, где речь идет о сексе между парнями.Соосновательница «Книголава» Светлана Павелецкая написала на своей странице в Facebook, что, несмотря на споры и критику, книга выйдет в тираж на Украине:«Так вот. Дорогие активисты. Мы - частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу. За свои заработанные деньги. Не полученные от кого-то. А заработанные. Мы получили грант, который покрывает до 50% затрат, остальное это наши деньги и риски. Стоимость печати книги до 500 000 гривен. Так вот, заработайте их, и вложите в продвижение своей идеологии. Вложите их в ломку стереотипов. Разбейте их своими рисками, бессонными ночами, нервами и умением эти деньги зарабатывать. А если их нет, денег, то может стоит иначе относиться к тем, кто на свои деньги продвигает важные темы, а не искать врагов там, где их нет? Кричать, возмущаться и шеймить проще, чем идти и работать.Книга выйдет. Согласованная с автором и правообладателем. Но главная тема любой хорошей книги о том, что будь любым, но не будь г**ом. За любовь».Перес уже отреагировал на вспыхнувший скандал вокруг его книги на Украине и написал в Twitter, что не согласится на такие правки.«Получаю много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации об ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель скажу, что этого не произойдет», — заверил автор.Бывший журналист оставил Инти Чавес Перес ушел из журналистики ради просвещения общества о равенстве полов и сексуальности. В настоящее время он преподает половое воспитание подросткам в школах.В 2018 году Перес опубликовал книгу для мальчиков «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии».Отметим, на Украине два десятилетия Министерство образования было отдано на откуп «соросятам» и, как следствие, почти уничтожена советская система образования. То, что нынешние школьные учебники вызывают, как говорится, и смех и грех, заметили и в министерстве образования и науки Украины.Кроме того, в стране целенаправленно идёт развращение детей, причём с уклоном на однополые браки или самоудовлетворение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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