«Разрабатывалось в странах НАТО»: Лавров рассказал о возможном отравлении Скрипалей веществом BZ

Эксперты из швейцарского города Шпиц установили, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что данный вид химоружия в СССР и России не разрабатывался. В то же время ОЗХО по какой-то причине не стала включать в свой доклад информацию швейцарских исследователей. Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал ракетный удар западной коалиции по Сирии, отметив, что Франция отказалась предоставить «неопровержимые доказательства химатаки», якобы проведённой правительственными войсками в городе Дума.

При отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могло быть использовано вещество BZ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на швейцарский центр радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. Эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО.

«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток», — процитировал Лавров доклад швейцарских экспертов на заседании XXVI ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Исследователи отметили, что данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.

«В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — зачитал министр.

В образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа A-234 в исходном состоянии и значительной концентрации, а также продуктов его распада, сообщил он.

«По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учётом его высокой летучести вопрос об обнаружении этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и высокой концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

«Клиническая картина соответствует применению BZ»

Исходя из этого, подчеркнул дипломат, всё указывает на применение именно отравляющего вещества BZ.

«Принимая во внимание, что пострадавшие Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, пошёл на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — полагает министр.

Эксперты на месте отравления Скрипалей в Солсбери

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При этом, отметил он, ни об одном из этих факторов, ни о самом веществе BZ не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили её исполнительному совету.

«В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе. Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», — резюмировал Сергей Лавров.

Что такое BZ

Хинуклидил-3-бензилат, или BZ (Би-Зет), — 3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты. Соединение является психохимическим боевым отравляющим веществом, которое действует около 70—80 часов при приёме перорально 1 мг.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин объяснил RT, как действует данное вещество.

«BZ — это как раз американский шифр боевого отравляющего вещества. BZ вызывает сильные психические расстройства, связанные с тем, что человек теряет ориентацию в пространстве. Могут быть неожиданные вспышки гнева, развивается безумство с периодами потери памяти. Поражение этим веществом может длиться до пяти суток. Судя по всему, можно говорить о том, что швейцарская лаборатория, одна из лучших в мире, определила наличие BZ в крови потерпевших. Это очень серьёзная находка», — сказал он.

BZ, по его словам, также нарушает работу нервной системы.

«Вещество угнетает холинэстеразу (группа ферментов, участвующих в передаче нервных импульсов. — RT) немного не так, как это делают паралитические отравляющие вещества, но угнетение нервной системы происходит аналогично», — сообщил специалист.

Уткин отметил, что BZ является кристаллическим веществом и в организм человека попадает через дыхательные пути, то есть в виде дыма.

«Если человек будет им дышать, то получит ингаляционное отравление, либо вещество может попасть перорально, то есть через рот», — пояснил он.

Доклад ОЗХО

12 апреля Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад по результатам исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество.

В организации заявили, что вещество, по неподтверждённым данным, является нервно-паралитическим. При этом в ОЗХО не стали уточнять тип и состав вещества, отметив, что эти данные засекречены.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поспешил заявить, что в ОЗХО подтвердили применение «боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» (A-234. — RT)». В то же время он отказался подтвердить, что слово «Новичок» упоминается в отчёте, сославшись на секретность доклада.

МИД РФ пообещал после изучения доклада обнародовать некоторые интересные детали.

«Не наш секрет»

Лавров также затронул ситуацию в Сирии и ракетный удар, который был нанесён США, Великобританией и Францией по территории республики. По словам министра, Запад ничем не обосновывает удары, кроме как информацией, взятой из СМИ и соцсетей.

«Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — сказал он, имея в виду видеозапись якобы последствий химатаки в Думе.

Он добавил, что тема источников информации и вопросы, которые в этой связи имеются у России, обсуждались в том числе в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президентов России и Франции.

«Президент (Франции Эммануэль) Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе «режимом Асада», разговаривал вчера с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичные заявления французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими, потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобную противоправную деятельность — применение химического оружия. Ответ был такой же: «Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет», — рассказал глава российского МИД.

Тем не менее, отметил он, этот «не наш секрет» всё-таки был использован для того, чтобы нанести удары.

«Причём всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химического оружия», — заметил дипломат.

Дума, Сирия

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Удары США и союзников по Сирии

Ранее в Пентагоне заявили, что США решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в САР, поскольку власти этой страны якобы блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Лавров опроверг эти заявления.

«Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей», — сообщил министр.

Он также назвал удары США и их союзников по Сирии неправомерными и неприемлемыми.

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам Сирии. Атака велась с 3:42 до 5:10 (мск). Всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля». По данным Генштаба ВС Сирии, коалиция во главе с США выпустила по территории республики около 110 ракет. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.

Инсценированная химатака в Думе

Поводом для удара Запад называет якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе. О ней на прошлой неделе сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». По их утверждениям, сирийские войска якобы сбросили на территорию города бомбу с хлором, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей.

Запад без предъявления доказательств поспешил обвинить в химической атаке официальный Дамаск. Несмотря на отсутствие доказательств самого факта применения химоружия, США пригрозили ответными мерами.

В Минобороны РФ же заявили о наличии многочисленных доказательств того, что в Думе была осуществлена спланированная провокация с целью обвинить сирийские войска в применении химоружия. Для этого Великобритания оказывала давление на организацию «Белые каски».