Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперты: удары США по Сирии затруднят борьбу с терроризмом и восстановление стр...
Ракетная гора Трампа в Сирии родила мышь
"Постскриптум" с Алексеем Пушковым (14.04.2018) © ТВ Центр
«Препятствовал проверкам»: высокопоставленный чиновник может стать фигурантом де...
Главная / В мире

«Разрабатывалось в странах НАТО»: Лавров рассказал о возможном отравлении Скрипалей веществом BZ

14 апреля 2018, 21:54  •  91 • В мире
Эксперты из швейцарского города Шпиц установили, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что данный вид химоружия в СССР и России не разрабатывался. В то же время ОЗХО по какой-то причине не стала включать в свой доклад информацию швейцарских исследователей. Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал ракетный удар западной коалиции по Сирии, отметив, что Франция отказалась предоставить «неопровержимые доказательства химатаки», якобы проведённой правительственными войсками в городе Дума.
 
© www.mid.ru
 

При отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могло быть использовано вещество BZ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на швейцарский центр радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. Эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО. 

«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток», — процитировал Лавров доклад швейцарских экспертов на заседании XXVI ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Исследователи отметили, что данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.

«В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — зачитал министр. 

В образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа A-234 в исходном состоянии и значительной концентрации, а также продуктов его распада, сообщил он. 

«По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учётом его высокой летучести вопрос об обнаружении этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и высокой концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным», — отметил глава внешнеполитического ведомства.  

«Клиническая картина соответствует применению BZ»

Исходя из этого, подчеркнул дипломат, всё указывает на применение именно отравляющего вещества BZ.

«Принимая во внимание, что пострадавшие Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, пошёл на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — полагает министр. 

  • Эксперты на месте отравления Скрипалей в Солсбери
  • globallookpress.com
  • © I-Images
«Химическая формула без литературных названий»: Лавров рассказал о содержании доклада ОЗХО по делу Скрипалей

При этом, отметил он, ни об одном из этих факторов, ни о самом веществе BZ не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили её исполнительному совету.

«В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе. Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», — резюмировал Сергей Лавров.

Что такое BZ

Хинуклидил-3-бензилат, или BZ (Би-Зет), — 3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты. Соединение является психохимическим боевым отравляющим веществом, которое действует около 70—80 часов при приёме перорально 1 мг.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин объяснил RT, как действует данное вещество. 

«BZ — это как раз американский шифр боевого отравляющего вещества. BZ вызывает сильные психические расстройства, связанные с тем, что человек теряет ориентацию в пространстве. Могут быть неожиданные вспышки гнева, развивается безумство с периодами потери памяти. Поражение этим веществом может длиться до пяти суток. Судя по всему, можно говорить о том, что швейцарская лаборатория, одна из лучших в мире, определила наличие BZ в крови потерпевших. Это очень серьёзная находка», — сказал он.

BZ, по его словам, также нарушает работу нервной системы. 

«Вещество угнетает холинэстеразу (группа ферментов, участвующих в передаче нервных импульсов. — RT) немного не так, как это делают паралитические отравляющие вещества, но угнетение нервной системы происходит аналогично», — сообщил специалист.  

Уткин отметил, что BZ является кристаллическим веществом и в организм человека попадает через дыхательные пути, то есть в виде дыма.

Гнездо «ястребов»: зачем Дональд Трамп окружает себя враждебно настроенными к России политиками

«Если человек будет им дышать, то получит ингаляционное отравление, либо вещество может попасть перорально, то есть через рот», — пояснил он.

Доклад ОЗХО

12 апреля Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад по результатам исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество.

В организации заявили, что вещество, по неподтверждённым данным, является нервно-паралитическим. При этом в ОЗХО не стали уточнять тип и состав вещества, отметив, что эти данные засекречены.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поспешил заявить, что в ОЗХО подтвердили применение «боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» (A-234. — RT)». В то же время он отказался подтвердить, что слово «Новичок» упоминается в отчёте, сославшись на секретность доклада. 

МИД РФ пообещал после изучения доклада обнародовать некоторые интересные детали.

«Не наш секрет»

Лавров также затронул ситуацию в Сирии и ракетный удар, который был нанесён США, Великобританией и Францией по территории республики. По словам министра, Запад ничем не обосновывает удары, кроме как информацией, взятой из СМИ и соцсетей.

«Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — сказал он, имея в виду видеозапись якобы последствий химатаки в Думе. 

Он добавил, что тема источников информации и вопросы, которые в этой связи имеются у России, обсуждались в том числе в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президентов России и Франции. 

«Президент (Франции Эммануэль) Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе «режимом Асада», разговаривал вчера с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичные заявления французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими, потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобную противоправную деятельность — применение химического оружия. Ответ был такой же: «Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет», — рассказал глава российского МИД. 

Тем не менее, отметил он, этот «не наш секрет» всё-таки был использован для того, чтобы нанести удары.

«Причём всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химического оружия», — заметил дипломат. 

  • Дума, Сирия
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

Удары США и союзников по Сирии

«При участии Лондона»: в МО рассказали о постановочных съёмках «Белыми касками» сюжета о химатаке в Сирии

Ранее в Пентагоне заявили, что США решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в САР, поскольку власти этой страны якобы блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Лавров опроверг эти заявления. 

«Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей», — сообщил министр.

Он также назвал удары США и их союзников по Сирии неправомерными и неприемлемыми. 

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам Сирии. Атака велась с 3:42 до 5:10 (мск). Всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля». По данным Генштаба ВС Сирии, коалиция во главе с США выпустила по территории республики около 110 ракет. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. 

Инсценированная химатака в Думе

Поводом для удара Запад называет якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе. О ней на прошлой неделе сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». По их утверждениям, сирийские войска якобы сбросили на территорию города бомбу с хлором, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей.

Запад без предъявления доказательств поспешил обвинить в химической атаке официальный Дамаск. Несмотря на отсутствие доказательств самого факта применения химоружия, США пригрозили ответными мерами. 

В Минобороны РФ же заявили о наличии многочисленных доказательств того, что в Думе была осуществлена спланированная провокация с целью обвинить сирийские войска в применении химоружия. Для этого Великобритания оказывала давление на организацию «Белые каски».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
91
Источник
Похожие новости
13 апреля 2018, 23:09
«При участии Лондона»: в МО рассказали о постановочных съёмках «Белыми касками» сюжета о химатаке в Сирии
13 апреля 2018, 13:24
Экипаж погиб: вертолёт Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря
13 апреля 2018, 19:54
Топливо обещаний: в 2017 году США поставили на Украину в пять раз меньше угля, чем планировалось

14 апреля 2018, 21:54
«Разрабатывалось в странах НАТО»: Лавров рассказал о возможном отравлении Скрипалей веществом BZ
13 апреля 2018, 23:09
«Вопрос можно считать закрытым»: почему Турция не готова отказаться от российских С-400
14 апреля 2018, 18:39
«Авиаудары не замена стратегии»: как атака на Сирию отразилась на имидже Трампа в США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
10 апреля 2018, 15:24
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Думе
11 апреля 2018, 02:54
«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
09 апреля 2018, 08:55
Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.