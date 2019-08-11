Разозленная некомпетентностью Лондона Елизавета II может выйти на политическую арену - Daily Mail

"Ее Величество выразила разочарование и раздражение по поводу компетентности нашего политического руководства, и это разочарование будет еще расти", - рассказал журналистам приближенный к королеве источник, пожелавший остаться неназванным.

Сердитый тон 93-летней Елизаветы II удивил даже ее ближайших помощников, отмечается в сообщении. По их словам, она "действительно встревожена" состоянием политики Великобритании.

В связи с этим источники опасаются, что королева внезапно может "выйти на политическую арену" в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из ЕС - 31 октября. Традиционно королева Великобритании воздерживается от участия в политике насколько это возможно, она лишь утверждает решения правительства, поясняет Daily Mail.