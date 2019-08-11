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Разозленная некомпетентностью Лондона Елизавета II может выйти на политическую арену - Daily Mail
11 августа 2019, 17:39 • 120 • Политика
Королева Великобритании Елизавета II прервала молчание, разразившись негодованием в адрес властей Соединенного Королевства и заявив об их неспособности эффективно действовать по Brexit. Как пишет газета Daily Mail по информации неназванных помощников царствующей особы, королева выразила свое раздражение их политикой, в связи с чем в Лондоне опасаются ее выхода на политическую арену.
"Ее Величество выразила разочарование и раздражение по поводу компетентности нашего политического руководства, и это разочарование будет еще расти", - рассказал журналистам приближенный к королеве источник, пожелавший остаться неназванным.
Сердитый тон 93-летней Елизаветы II удивил даже ее ближайших помощников, отмечается в сообщении. По их словам, она "действительно встревожена" состоянием политики Великобритании.
В связи с этим источники опасаются, что королева внезапно может "выйти на политическую арену" в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из ЕС - 31 октября. Традиционно королева Великобритании воздерживается от участия в политике насколько это возможно, она лишь утверждает решения правительства, поясняет Daily Mail.
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