Разошлись с делом: Трамп продлил санкции против России ещё на год

Президент США Дональд Трамп на один год продлил действие антироссийских санкций, введённых в 2014 году. Американский лидер неоднократно выступал за сближение с Россией, но на практике его администрация лишь усиливает конфронтацию. В сообщении Белого дома поясняется, что ограничительные меры против Москвы оставлены в силе из-за продолжающихся вооружённых столкновений на юго-востоке Украины. На Капитолийском холме обвиняют в сложившейся ситуации Кремль и утверждают, что кризис в Донбассе представляет «необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности США». Российская сторона отрицает все обвинения в причастности к украинскому конфликту, подчёркивая противоречивость заявлений Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции, введённые после обострения ситуации на Украине в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. В заявлении сказано, что «санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».

Как отмечается в сообщении, ограничительные меры продлены в связи с тем, что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, продление американских санкций против России является несправедливым.

«Минск-2», как мы знаем, не реализовывается по вине украинской стороны, а они накладывают ответственность на нас. Это совершенно несправедливо, потому что мы со своей стороны сделали всё для реализации «Минска-2», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Между тем в Госдепе утверждают, что «Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность Минским соглашениям». Об этом на прошлой неделе заявила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства. В то же время там не стали комментировать закон о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу 24 февраля.

В МИД России считают, что принятием документа Киев подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта.

«Подписав упомянутый закон, Пётр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идёт. Напротив, документ создаёт условия для насильственного захвата не контролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — подчеркнули в МИД.

В ОБСЕ также недовольны действиями украинской стороны. В четверг первый заместитель председателя мониторинговой миссии организации Александр Хуг указал на то, что продвижение бойцов ВСУ в серой зоне Луганской области нарушает минские договорённости. Согласно договору, военные должны оставаться на своих позициях.

«За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперёд, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», — приводит слова Хуга «Украинская правда».

Без лишних слов

Отметим, что пролонгация санкций вступает в противоречие со многими политическими заявлениями Трампа. Так, американский лидер ранее неоднократно выступал за сближение Москвы и Вашингтона. В частности, в ноябре 2017 года Трамп сказал, что укрепление отношений между США и Россией пойдёт на пользу всему миру. Он подчеркнул, что «быть в хороших отношениях с Россией вместо борьбы с ней — это преимущество», и отметил, что в последнее время на Москву оказывается «тяжёлое санкционное давление».

Более того, Трамп тогда не исключил, что санкции с России могут быть сняты. До этого он много раз утверждал, что выступает против подобных ограничительных мер.

В похожем ключе в августе прошлого года высказывался и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Тогда Трамп подписал новые санкции против России, Ирана и КНДР. На встрече с представителями СМИ глава Госдепа заверил, что и он, и президент «не в восторге» от решения конгресса.

«Полагаю, американцы хотят, чтобы отношения между двумя наиболее могущественными ядерными нациями улучшились», — утверждал Тиллерсон.

По данным Yahoo, в первые недели после инаугурации Трампа его администрация поручила Госдепу разработать план по снятию экономических санкций с Москвы. В связи с этим несколько чиновников внешнеполитического ведомства призвали конгрессменов принять закон, блокирующий подобные инициативы. В итоге в Белом доме якобы отказались от своего плана из-за скандала с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном.

В последние месяцы в Вашингтоне всё сильнее слышны голоса в пользу ужесточения санкций. Так, в конце февраля этого года глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал ввести новые антироссийские меры в ближайшее время.

«Вы можете ожидать, что санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — приводит слова Мнучина корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

В Москве неоднократно отмечали расхождения в заявлениях и делах американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал сложившуюся ситуацию «политической шизофренией».

«Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме», — отметил он.