"Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США • 65 • Аналитика © AP Photo / Hadi Mizban "Экстремисты продолжат взрывать бомбы, нападать на мирное население и разжигать вражду", — предупреждал Барак Обама, объявляя о прекращении военной операции в Ираке. Коалиция выполнила миссию в стране, пора было возвращаться домой. С тех пор прошло десять лет, однако американцы все еще в Багдаде. Чем обернулась помощь Вашингтона иракскому народу, вспоминает РИА Новости. Пополнение в "оси зла" "В эти часы коалиционные войска начинают военную операцию, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от смертельной опасности" — с этими словами президента Джорджа Буша — младшего 19 марта 2003 года США вторглись в Ирак. Спустя полтора часа "Томагавки" морского базирования из Персидского залива поразили первые цели, а коалиция перешла в наступление на границе с Кувейтом. Для Соединенных Штатов это был еще один шаг на пути войны с международным терроризмом, объявленной после терактов 11 сентября 2001 года. Боевики "Аль-Каиды"* убили в тот день почти три тысячи человек. Джордж Буш обещал своему народу, что виновных накажут. Война в Афганистане не привела к захвату "террориста номер один" Усамы бен Ладена. Но американцы переключились на другого лидера — Саддама Хусейна. Они настаивали, что, по данным разведки (как позже выяснилось — недостоверным), он потворствовал террористам. © AP Photo / Evan Vucci Дик Чейни и Джордж Буш К новой иракской кампании американскую общественность готовили заранее. Впервые о добавлении еще одного звена к "оси зла" Джордж Буш заговорил в январе 2002-го. В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН он пригрозил: война станет неизбежной, если Хусейн не разоружится. Конгресс вскоре передал на подпись президенту резолюцию, разрешающую использовать силу против Ирака, а сенат одобрил увеличение военных расходов на рекордные за десятилетие 37,5 миллиарда долларов — до 355,1 миллиарда. В январе 2003-го Буш сообщил: у разведки США есть доказательства, что Саддам Хусейн прячет оружие массового уничтожения, в частности споры сибирской язвы. И хотя в итоге в Ираке нашли лишь оставшееся с 1980-х химическое оружие, непригодное для масштабного ущерба, это стало официальным поводом для операции "Иракская свобода". Вторжение по-быстрому "Те, кто пришел со злом, враги Господа, родины и человечества, совершили глупость и напали на наше отечество и народ", — объявило в день вторжения иракское радио. Саддам Хусейн в скором времени отправился в бега и в дальнейшем к народу обращался через аудиозаписи. Войска США и Британии были куда мощнее иракских. За несколько недель под натиском коалиции пали Басра, Кербела, Киркук, Мосул, а 14 апреля — родной город бежавшего иракского лидера Тикрит. На активную фазу операции ушло 26 дней, и уже 1 мая 2003-го все закончилось. Началась долгая оккупация и охота на Саддама Хусейна. Его поймали спустя девять месяцев в ходе миссии "Красный рассвет". Кадры, на которых растрепанного и дезориентированного Хусейна выволакивают из укрытия недалеко от Тикрита, облетели весь мир. При нем был разряженный пистолет, который Джордж Буш — младший потом хранил как трофей, и чемодан с 750 тысячами долларов. Спустя два года бывшего президента приговорили к смертной казни через повешение. Однако война не закончилась. Ирак захлестнула волна межрелигиозного насилия. © AP Photo / Hadi Mizban Американские военные в Багдаде, Ирак Причинение помощи "Ирак — одна из самых сложных и пестрых стран региона. Американцы вскрыли множество проблем не только межконфессионального плана, но и на уровне "цивилизованного города" и племенной части иракского общества, пустыни, — указывает Руслан Мамедов, программный директор Российского совета по международным делам. — Одно наслоилось на другое, и получилось нефункционирующее государственное образование, которое после вторжения США столкнулось с огромным количеством трудностей, не преодолимых самостоятельно". После относительного затишья в 2004-м обострилось противостояние суннитского меньшинства, находившегося при Саддаме Хусейне у власти, с шиитским и курдским большинством. Спустя год в стране впервые за 50 лет, хоть и под угрозами боевиков расставить возле участков снайперов, состоялись многопартийные парламентские выборы. Правда, сунниты их практически бойкотировали. Тем не менее удалось сформировать переходное правительство, которое должно было представить новую конституцию. © AP Photo / Ghaith Alsayed Разрушенные в результате операции Вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019 Процесс застопорился из-за противоречий между шиитами, курдами и суннитами. Последних не устраивали перспектива федерального устройства страны, ликвидация партии "Баас" и другие положения, больше отвечавшие интересам шиитов и курдов. Но конституцию все же приняли и сформировали новый парламент. Однако это не уберегло страну от насилия. Сунниты, к которым традиционно принадлежала основная часть политической элиты страны, в том числе Саддам Хусейн, не хотели отдавать власть. "Новая политическая элита — по сути, ставленники США. Их отцы и деды занимали ключевые посты во времена монархии, до 1958 года. Связи с обществом они не имели", — объясняет Мамедов. Кровопролитие продолжалось, мирные жители гибли и бежали из страны. В 2007-м Буш отправил в Ирак еще 21,5 тысячи военных и пересмотрел стратегию, которая получила название "Большая волна". Предполагалось, что она потушит межконфессиональный конфликт, но ничего не вышло. В итоге даже самый охраняемый район Багдада — "зеленая зона" — перестал быть безопасным. Эффективность американского урегулирования вызывала сомнения. С приходом Барака Обамы в Белый дом американские войска из Ирака решили вывести. К лету 2010-го на родину вернули 90 тысяч военных. В стране оставалось около 50 тысяч. А 31 августа Обама обратился к нации и сообщил о полном прекращении военной операции США в Ираке. Райнер Вендт: история о "русском следе" в протестах в Берлине – чушь © AP Photo / Khalid Mohammed Солдат США осматривает сгоревшие в результате взрыва автомобили в Багдаде Шокирующий результат Государственность и институты безопасности, которые США пытались строить в Ираке, по мнению Руслана Мамедова, оказались несостоятельными: "Эти структуры не были готовы отвечать ни на внешние, ни на внутренние угрозы. Неудивительно, что после окончания американской кампании и выборов в Ираке тогдашний премьер Нури Аль-Малики пошел на жесткие шаги по централизации власти, устроил гонения на неугодных политиков, обвинял их в террористической деятельности. С уходом США его уже ничто не сдерживало, и в итоге значительная часть иракского общества, в частности сунниты, были маргинализированы". Однако главный просчет Вашингтона — суннитские ополчения, которые помогали американцам в борьбе с радикальными группировками. "Молодые ребята просто разошлись по домам с оружием. Эти группы не включили в общую систему безопасности, они остались без зарплат, их лидеров преследовали", — перечисляет Мамедов. Именно тяжелое положение суннитов привело к распространению радикальных идей. "В 2014-м все испытали шок: "Исламское государство"* захватило северо-запад страны, и иракское правительство потеряло контроль над половиной территории", — говорит Мамедов. Ирак все-таки победил ИГ*, в том числе из-за возвращения американцев. Но в целом назвать операцию США удачной — огромное преувеличение, подчеркивает эксперт. © AP Photo Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Мосуле, Ирак До сих пор точно не известно, сколько иракцев погибло во время войны. По данным американских СМИ — от 100 до 300 тысяч. ВОЗ отмечает, что только в первые три года жертвами стали от 150 до 223 тысяч человек. Есть оценки и в 700 тысяч. Американцы понесли куда меньшие потери — около 4,5 тысячи солдат погибли, 30 тысяч получили ранения. Всего службу в Ираке прошли полтора миллиона граждан США. Налогоплательщикам вторжение обошлось более чем в два триллиона долларов с учетом всех выплат ветеранам и их семьям. В США нет единого мнения о целесообразности той миссии, отмечает Виктория Журавлева, руководитель программы североамериканских исследований ИМЭМО РАН: "Несмотря на отсутствие оружия массового поражения и связей Хусейна с "Аль-Каидой"*, в Республиканской партии позиция однозначная — решение было верным с точки зрения психологического воздействия на любого, кто задумает что-то в духе 11 сентября. Кампания возмездия удалась". © AP Photo / Maya Alleruzzo Американские военные на воздушной базе в Багдаде во время вывода войск США из Ирака И все же в обществе операцию в Ираке воспринимают скорее как необязательную и чрезмерную. Особенно после публикаций мемуаров о том, что Буш принял решение под давлением, замечает Журавлева. "Конечно, есть те, кто поддерживает державные настроения: мол, США должны всегда подтверждать лидерство, — продолжает она. — Однако доминируют настроения "поствьетнамского синдрома" — только короткие кампании считают успешными, если же они затягиваются и США несут потери, общество относится к этому максимально негативно". Несмотря на обещания Барака Обамы и Дональда Трампа, американцы остаются в Багдаде. Ирак важен для Вашингтона. Эта страна по-прежнему — заложник американо-иранской конфронтации. Белый дом оставляет иракскую дверь открытой. *Террористические организации, запрещенные в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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