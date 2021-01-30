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Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 08:05 • 305 • Политика
Псаки заявила о несдержанности Байдена в телефонном разговоре с Путиным. Джо Байден будет стремиться разорвать Россию в клочья, но Псаки подвела его неудачными оправданиями после разговора с Путиным, считает политолог Владимир Шаповалов.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден "не сдерживался" в разговоре с главой России Владимиром Путиным. Её слова прокомментировал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.
Прежде всего он отметил, что озвученные Псаки заявления являются американской интерпретацией переговоров между Байденом и Путиным. Такая интерпретация необходима Белому дому по нескольким причинам.
Первая из них заключается в том, что последние четыре года демократы, включая Байдена, активно раскручивали тему страшной России, тему вмешательства России во внутренние дела США и прочие небылицы. И вдруг Байден первым звонит Путину.
- сказал Владимир Шаповалов в интервью Царьграду.
Вторая причина кроется в отношениях России и США. Политолог призвал не тешить себя иллюзиями по поводу того, что произошёл какой-то прорыв и полная перезагрузка. Между Москвой и Вашингтоном по-прежнему холодная война 2.0, отмечает эксперт. Тем не менее Байден создал некую переговорную рамку. Он откликнулся на идею Путина о необходимости пролонгации договора СНВ-3, тем самым продемонстрировав, что политика США в отношении России в ближайшие четыре года будет такой, как в период с 2008 по 2016-й.
Это будет проявляться в том, что, с одной стороны, Вашингтон будут вести дела с Москвой по некоторым вопросам. Но одновременно с этим США будут вести ожесточённую борьбу с Россией, стремясь всячески ослабить нашу страну и оказать на неё максимальное давление.
- подытожил Владимир Шаповалов.
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