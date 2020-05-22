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Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 06:55 • 162 • Политика
ОСК расторгла контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова" с подрядчиком. "Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ. Это не более десяти процентов первого этапа стоимостью семь миллиардов рублей из законтрактованных двадцати четырёх", - объяснил причину глава ОСК Алексей Рахманов.
"Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) разорвала контракт с компанией АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (АО "И.И.С.") на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.
При этом он заверил, что на сроках выполнения ремонта корабля решение никак не скажется. ОСК уже подыскала замену. У корпорации есть выбор из трёх крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам. С одним из них будет заключён контракт на завершение работ.
При этом предыдущему заказчику придётся отчитаться о потраченных средствах, полученных за ремонт "Адмирала Кузнецова" в качестве аванса. Речь идёт о сумме в 900 миллионов рублей.
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