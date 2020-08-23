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Разорвало на части: эксперт доказал ложь Нидерландов по делу MH17

23 августа 2020, 12:30  •  163 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/globallookpress.com
Причиной взрыва стало высокое давление - специалист
"Боинг" MH17 потерпел крушение над Донецком не из-за внешнего взрыва около кабины пилотов, как считают в Нидерландах, а из-за хлопка внутри самолета. В этом уверен технический эксперт Юрий Антипов.
Специалист полагает, что внутри фюзеляжа "Боинга" давление возрасло настолько сильно, что самолет разорвало на части. Доказательством этой теории служит тот факт, что лайнер разрушился за каких-то 10 секунд. Это зафиксировал Усть-Донецкий локатор.
По словам специалиста, у самолета, как и у любой техники, слабым местом являются отверстия в корпусе. Если предмет работает под давлением, то вокруг этих отверстий концентрируется "разрывающиеся усилия". В случае с самолетом и его фюзеляжем речь идет об иллюминаторах. Как рассказал Антипов, после взрыва давление выдавило ту часть обшивки самолета, то есть иллюминаторы, которая наиболее близка к эпицентру.
Антипов отметил в материале, опубликованном в канале Сергея Григорвьева в Яндекс.Дзене, что у обломков самолета, который взорвался над Синаем, точно такие же повреждения, как у MH17, что, по его мнению, доказывает эту теорию. Об этом также говорит тот факт, что одна из частей хвоста самолета под названием гермошпангоут упала на землю разорванной, а не целой, как другие элементы.
Ранее Антипов доказал свою версию о том, что "Боинг" взорвался изнутри с помощью манометра.

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