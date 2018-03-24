Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Володька сбрил усы: Фото проигравшего спор Грудинина оказалось фейком
История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной
Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Савченко российскими спецслужбами
На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки
Главная / В мире

«Разоружить в одностороннем порядке»: возможно ли в КНДР повторение ливийского сценария

24 марта 2018, 18:39  •  89 • В мире
Новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предлагает Северной Корее отказаться от ядерной программы, как это сделала в своё время Ливия. По его мнению, именно такой вариант должны обсудить на переговорах Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Однако, по словам экспертов, майская встреча глав двух государств сейчас находится под вопросом. При этом представители Северной Кореи показывают, что готовы к диалогу — по крайней мере с южнокорейскими коллегами, с которыми они намерены провести встречу в рамках подготовки апрельского двустороннего саммита. RT разбирался, как скажутся на процессе дипломатического потепления между Пхеньяном и Сеулом перемены в администрации президента США.
 
Ким Чен Ын и Муаммар Каддафи © KCNA/Reuters; Reuters
 

В ожидании встречи

КНДР согласилась провести 29 марта 2018 года встречу высокопоставленных представителей Пхеньяна и Сеула для подготовки переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом 24 марта сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Саммит политиков намечен на апрель 2018 года, но ранее государства должны согласовать повестку, место и точную дату встречи.

Решение о встрече лидеров двух Корей было объявлено по итогам визита высокопоставленной делегации Южной Кореи в Пхеньян 5—6 марта 2018 года. Чуть ранее, 4 марта 2018 года, о намерении встретиться с Ким Чен Ыном заявил президент США Дональд Трамп.

Позже, во время телефонного разговора с Мун Чжэ Ином 16 марта, президент Соединённых Штатов ещё раз подтвердил своё намерение очно пообщаться с главой КНДР. В заявлении Белого дома, сделанном по итогам звонка, сообщается, что встреча может состояться до конца мая. В свою очередь, президент Южной Кореи назвал предстоящий саммит «историческим шансом» для обеих Корей.

«План подготовки саммита между двумя Кореями пока идёт как надо, — заявил в интервью RT российский дипломат, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — Вероятность межкорейского саммита остаётся достаточно высокой».

Однако, по его словам, недавние перестановки в администрации президента США свидетельствуют о более жёстком подходе к КНДР, чем тот, которого администрация Трампа придерживалась ранее.

«Концепция тех людей, которые сейчас у руля в Вашингтоне, — это и Болтон, и Помпео — состоит в том, что КНДР должна в одностороннем порядке разоружиться. А встреча нужна для того, чтобы принять капитуляцию Северной Кореи, — отметил эксперт. — Естественно, северокорейцы на такую встречу не пойдут».

Соединённые Штаты, возможно, попытаются навязать эту повестку и Сеулу, что негативно скажется на межкорейских переговорах и в конечном счёте может сорвать их, подчёркивает эксперт.

Ливийский опыт

23 марта 2018 года американские СМИ опубликовали интервью с новым советником президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

  • Джон Болтон
  • Reuters

Записано оно было до назначения его на пост, но уже после встреч с Трампом по этому поводу. В нём Болтон предлагает единственный выход для Северной Кореи — полное разоружение по примеру Ливии времён Каддафи. Болтон подчёркивает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына нужна для того, чтобы «упаковать их (Северной Кореи. — RT) ядерную программу».

Конец ярмарки тщеславия: Каннский фестиваль запретил селфи

Напомним, Ливия объявила о решении отказаться от своих программ по разработке оружия массового поражения в декабре 2003 года.

Этому предшествовала долгая работа администраций Билла Клинтона и Джорджа Буша — младшего, которая велась при посредничестве России и Великобритании. Участвовал в переговорах с Ливией и сам Джон Болтон, занимавший в 2001—2005 годах пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. В 2004 году элементы ливийской ядерной программы были вывезены в США.

  • Президент США Джордж Буш — младший инспектирует ядерные материалы, вывезенные из Ливии, в Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики Соединённых Штатов 12 июля 2004 года
  • © TIM SLOAN / AFP

Через 7 лет началась военная операция НАТО в Ливии, за которой последовали свержение и убийство лидера страны Муаммара Каддафи и полномасштабная гражданская война. Тогда Джон Болтон одним из первых призвал к войне в Ливии, назвав в качестве обоснования «стремление Каддафи обзавестись ядерным оружием».

«У американцев как-то странно голова устроена, — прокомментировал в беседе с RT заявление нового советника Трампа востоковед, бывший российский дипломат Георгий Толорая. — Совершенно ясно, что северокорейцы такую логику не воспримут».

По словам эксперта, и другие деятели администрации Джорджа Буша — младшего, в частности Колин Пауэлл, с которым Толорая беседовал лично, до сих пор убеждены, что ливийский опыт отказа от ядерного оружия положителен и привёл к интеграции страны в мировое сообщество.

«По всей вероятности, Джон Болтон какое-то время пребывал в пространственно-временной дыре, потому что, когда в Ливии случилась «арабская весна», все стали задаваться вопросом: а случилась бы она, сохрани Каддафи ядерное оружие?» — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Он подчеркнул, что до 2011 года ливийский опыт действительно рассматривался как положительный и применимый к корейской ситуации, поскольку в глазах Запада руководство КНДР менее одиозно, чем режим Муаммара Каддафи.

Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой

«Но мы знаем, чем закончилась история с Каддафи. Ливийский урок, который выучили все: сдавать ядерную программу можно только как ЮАР — когда чётко понятно, что режиму уже крышка», — отмечает эксперт.

По мнению Джона Болтона, в обмен на сворачивание ядерной программы не нужно предоставлять Пхеньяну ничего — ни экономической помощи, ни мирного договора, который не был заключён со времён войны в Корее 1950—1953 годов.

«Они должны быть счастливы, что встречаются с президентом Соединённых Штатов», — заявил американец.

«Военные действия более вероятны»

Джон Болтон известен своей жёсткой позицией в отношении Пхеньяна. В частности, в 2017 году в период обострения конфликта между США и КНДР он неоднократно высказывался за нанесение превентивного удара по Северной Корее. Последний раз Болтон призывал бомбить КНДР всего месяц назад в колонке для The Wall Street Journal.

«Я хорошо помню Болтона по временам администрации Буша, я встречался с ним. Позиция его неизменна, человек он жёсткий, неуступчивый, — утверждает Георгий Толорая. — Опасаюсь, что уже летом 2018 года будет очередной кризис с бряцаньем оружием, запуском ракет и тому подобным».

Во время работы в Госдепартаменте в начале 2000-х Болтон противостоял попыткам госсекретаря Колина Пауэлла наладить диалог с КНДР, за что был назван Пхеньяном «человеческим отбросом». Тогда США, Россия, Северная и Южная Кореи, а также Китай вели переговоры о денуклеаризации КНДР, которые, однако, завершились ничем из-за обострения отношений между Северной Кореей и Соединёнными Штатами.

  • Запуск северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-12" 15 мая 2017 г.
  • © KCNA / Reuters
Все указывает на теракт: Макрон прокомментировал нападение на супермаркет на Юге Франции

«Я думаю, если саммит Трампа и Кима закончится тем, что президент США почувствует, что с ним играют или обманывают, военный удар будет более вероятен», — прокомментировал в интервью «Рёнхап» назначение Болтона эксперт Атлантического совета Роберт Мэннинг.

Однако, по словам Георгия Толорая, встреча Трампа и Ким Чен Ына, скорее всего, не состоится.

«Косвенный признак — то, что никакой подготовки к ней не ведётся, её просто некому вести. Я спрашивал знакомых американцев и северокорейцев: нет никаких признаков подготовки к встрече», — подчёркивает дипломат.

По мнению Константина Асмолова, вероятность военного конфликта между США и КНДР сейчас составляет около 30%, хотя она и уменьшилась на фоне Олимпиады в Пхёнчхане.

«Появление же Болтона на посту советника по национальной безопасности повышает такую вероятность, — отмечает  эксперт. — Макмастер был всё-таки военным, а военные — это люди, которые привыкли считать потери. Поэтому, когда возникает вопрос, воевать или нет, обычно политики машут шашками, а военные пытаются понять, хватит ли сапог, патронов и жизней».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 20:09
Воля народа: Франция может лишиться части территории из-за референдума
24 марта 2018, 18:39
«Разоружить в одностороннем порядке»: возможно ли в КНДР повторение ливийского сценария
24 марта 2018, 18:54
В Ливии недовольны "односторонней" внешней политикой России

Загрузка...
23 марта 2018, 23:24
Конец ярмарки тщеславия: Каннский фестиваль запретил селфи
24 марта 2018, 02:39
Верхушка ЕС сбежала от журналистов, не связав и двух слов
23 марта 2018, 23:24
Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
19 марта 2018, 21:54
Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
19 марта 2018, 21:54
СМИ: Проиграв спор, Песков в отличие от Грудинина сбрил усы
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
21 марта 2018, 16:09
Грудинин не получит пост в правительстве за участие в выборах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.