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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины

27 февраля 2022, 10:40  •  560 • Аналитика
© REUTERS / Roman Baluk
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition
Обсуждение демилитаризации Украины стартовало еще в 2014 году. Тогда в Общественной палате эксперты оценивали реалистичность членства Украины в НАТО и демилитаризации Украины путем переговоров. Было очевидно, что разговоры о вступлении в альянс ведутся, чтобы интегрировать Киев в военно-политическое пространство Запада, но ни одна из стран "старой Европы" за официальное членство майданной Украины в НАТО не проголосует. Потому что слишком опасно для себя иметь такого буйного участника, тем более с неурегулированными границами — это неформальное условие для непринятия.
Было также очевидно, что под разговоры о членстве в НАТО Вашингтон будет накачивать страну оружием. И в рамках партнерства с НАТО, и в рамках двусторонних отношений с любым и каждым государством — членом Североатлантического альянса. Мы говорили, что необходимо требовать от Запада, во-первых, прекратить поставки всех вооружений на Украину, во-вторых, прекратить обучение, боевую подготовку и любой другой инструктаж Вооруженных сил, Национальной гвардии и любых других военных и военизированных подразделений Украины.
Есть два пути провести демилитаризацию: дипломатический и военный. Минские соглашения решали часть задачи — в отношении безопасности ЛНР и ДНР. В какой-то момент казалось, что стороны подошли к их исполнению. Помните (наверное, нет), в 2016 году даже обсуждали "формулу Штайнмайера" об особом порядке местного самоуправления и проведения местных выборов в ЛНР и ДНР? Какие подробности! Но ситуация скатилась до полного отрицания Киевом Минских соглашений в целом.
Параллельно США и их союзники вкачивали в Украину военную помощь и вооружения. Только Вашингтон и только с 2014 года оказал военной поддержки на 2,7 миллиарда долларов с лишним, суммирует Центр Стимсона (Stimson Center), работающий по вопросам безопасности. В прошлом году цифры достигли ежегодного максимума в 650 миллионов долларов, и, по сведения издания The Hill, администрация Байдена намерена попросить у конгресса военного бюджета для Украины еще на миллиарды долларов.
Военная помощь США поступала в основном в рамках инициативы Министерства обороны по содействию безопасности Украины (1,35 миллиарда долларов) и программы Госдепа по иностранному военному финансированию (721 миллион долларов). Эти и другие программы "сделали Украину одним из самых значительных получателей американской военной помощи, поставив ее на седьмое место в мире в период с 2016-го по 2020 год, и крупнейшим получателем в Европе", резюмирует Центр Стимсона.
И да: помимо долларовых сумм, США предоставили иностранную военную подготовку по меньшей мере 10 629 (!) украинским курсантам в период с 2015-го по 2019 год. Это же сколько преданных кадров "загрузила" Америка в систему безопасности независимой Украины!
Американские военные готовили и украинский спецназ. Еще 19 января крупнейшая газета ВС США Stars and Stripes сообщала: "Американские специальные инструктора продолжают выполнять миссию по созданию элитных боевых сил на Украине, даже когда Россия угрожает вторжением. <…> "Наша учебная миссия на Украине продолжается", — сказал во вторник пресс-секретарь Командования специальных операций США в Европе (SOCEUR). <…> Последние несколько лет SOCEUR, базирующееся в Штутгарте, тихо работало в учебном центре под Киевом. Задача миссии — помочь украинским войскам более эффективно защищаться от российской агрессии".
США давно "взяли" Украину. Официальное членство в НАТО даже не потребовалось.
Более того, закрепление Украины в военно-политическом пространстве Запада было давней целью. Напомним: Майдан в Киеве начался в ноябре 2013 года после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это соглашение было представлено как экономическое, но на самом деле прямо со старта речь в нем шла о "конвергенции в сфере внешней и оборонной политики" — это слова из заголовка второго раздела соглашения. А целью этого "политического диалога" являлось "все более глубокое вовлечение Украины в сферу европейской безопасности".
Пришедшее к власти в результате вооруженного государственного переворота правительство в лице премьер-министра Арсения Яценюка уже 21 марта подписало политическую часть Соглашения об ассоциации. И только в июне 2014-го был подписан экономический раздел, а в действие он вступил лишь с 1 января 2016 года.
Можно ли было в таких обстоятельствах демилитаризовать Украину дипломатическим путем? Как-то убедить США оставить Украину нейтральной, вывезти оружие, прекратить выписывать военные бюджеты? А также распустить внедренную агентуру, военную, а заодно и ту, которой начинили специальные ведомства?
Если вы верите, что от осины родятся апельсины, что можно научить крокодила питаться огурцами и что можно заставить капитал прекратить погоню за прибылью и развязывание войн ради этого — тогда можно верить, что и США мирно согласились бы на демилитаризацию Украины.
Как эксперт, двадцать лет занимающийся Соединенными Штатами, часть времени с очень близкого расстояния, заявляю: нет, "договориться" с США на данном историческом этапе — не имея мощи и влияния в мире Советского Союза — для России было невозможно. Нет таких аргументов, которые убедили бы США. Никогда в своей истории, по крайней мере в ХХ веке, американская власть и стоящий за ней капитал не соглашались добровольно на уступки, компромиссы и сосуществование. Только в случае, когда оппонент обладает достаточной силой.
Военная операция по демилитаризации Украины — тяжелый путь решить вопрос, с глубокими последствиями. Из двух плохих решений пришлось выбирать менее плохое. Другой вариант — ждать, когда США на своих условиях в удобный для себя момент использовали бы Украину для атаки на Россию.
Самым рациональным и разумным решением был бы отказ самой Украины от роли военного плацдарма и расходного материала против России. Без сомнения, подавляющее большинство украинцев совершенно не хотят играть такую роль. Но руководство в Киеве, выиграв выборы на обещании мира, лишь отдалялось от обещаний — под одобрение попечителей. И решило судьбу страны и народа по-другому.

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