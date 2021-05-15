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Разоривший русских на обмане с ваучерами признался в ненависти к СССР из-за… лжи
15 мая 2021, 20:50 • 109 • Политика
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс объяснил, почему так сильно ненавидит СССР. По его словам, причина кроется в "омерзительной лжи с первого до последнего слова". И это говорит человек, который в своё время разорил русских, обманув с ваучерами.
Ранее в одном из интервью экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался, что ненавидит советскую власть. Причину этой ненависти политик объяснил в интервью, которое он дал "Коммерсанту", отметив, что период его становления пришёлся на позднюю советскую власть.
Ну не нравилось Чубайсу "стопроцентное враньё", в котором заставляли жить страну.
- добавил политик.
И это говорит тот самый человек, который, наобещав с три короба (а точнее, ваучеры стоимостью в две "Волги"), фактически разорил многих граждан России. Этот обман Чубайсу до сих пор не может простить старшее поколение граждан нашей страны, весьма нелицеприятно отзывающееся и о приватизации, и о ваучерах, и о самом Анатолии Борисовиче. Кстати, в народе его прозвали просто Рыжим.
Политический обозреватель телеканала Царьград Александр Гришин весьма ёмко высказался об экс-главе Роснано, который является "настоящей иконой наших либералов и вызывающим рвотный рефлекс символом для остальной части населения".
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