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Разоривший русских на обмане с ваучерами признался в ненависти к СССР из-за… лжи

15 мая 2021, 20:50  •  109 • Политика
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс объяснил, почему так сильно ненавидит СССР. По его словам, причина кроется в "омерзительной лжи с первого до последнего слова". И это говорит человек, который в своё время разорил русских, обманув с ваучерами.
Ранее в одном из интервью экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался, что ненавидит советскую власть. Причину этой ненависти политик объяснил в интервью, которое он дал "Коммерсанту", отметив, что период его становления пришёлся на позднюю советскую власть.
Восемнадцать лет брежневского застоя, потом "гонка на катафалках"… - перечисляет Чубайс. - Утром включаешь радио - и слышишь радостный голос. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова.
Ну не нравилось Чубайсу "стопроцентное враньё", в котором заставляли жить страну.
Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение,
- добавил политик.
И это говорит тот самый человек, который, наобещав с три короба (а точнее, ваучеры стоимостью в две "Волги"), фактически разорил многих граждан России. Этот обман Чубайсу до сих пор не может простить старшее поколение граждан нашей страны, весьма нелицеприятно отзывающееся и о приватизации, и о ваучерах, и о самом Анатолии Борисовиче. Кстати, в народе его прозвали просто Рыжим.
Политический обозреватель телеканала Царьград Александр Гришин весьма ёмко высказался об экс-главе Роснано, который является "настоящей иконой наших либералов и вызывающим рвотный рефлекс символом для остальной части населения".
Он потрясающе работоспособен, организован, креативен, как сейчас модно говорить, внутренне дисциплинирован, жёсток. Он добивается потрясающих результатов в такие сроки, на которые иным целым коллективам потребуется целая жизнь. Некоторые даже называют его гением. Всё так. Но есть одно необходимое уточнение, - продолжил свою мысль политический эксперт. - Эти результаты - разрушения и катастрофы. Чубайс - гений разрушения. Антимидас. Всё, чего он касается, из золота превращается в… совсем другую субстанцию, выражаясь литературно.

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