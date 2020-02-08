Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяина коронавируса

Китайские учёные вычислили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей. При этом, определив вероятного хозяина заразы, эксперты предполагают, что панголин мог быть не первоначальным источником вируса.

Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета уже исследовали тысячу образцов генетического материала этих животных. Их исследование, предполагают они, поможет учёным быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.

До того как это будет сделано, ученые рекомендуют не контактировать с дикими животными. Однако эксперты так и не уточнили, может ли напрямую вирус передаваться от панголинов к человеку.

Отметим, что это древнейшее животное, название которых произошло от слова "pengguling", что в переводе с малайского означает "сворачиваться в шар", вымирает из-за истребления человеком.

По информации из открытых источников, люди истребляют панголинов, полагая, что его броня целебна.