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Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяина коронавируса

08 февраля 2020, 08:54  •  146 • В мире
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин. Разоритель муравейников, или, как его называют за особенности чешуи, бронированный колобок, мог быть переносчиком заразы.
Китайские учёные вычислили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей. При этом, определив вероятного хозяина заразы, эксперты предполагают, что панголин мог быть не первоначальным источником вируса.
Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета уже исследовали тысячу образцов генетического материала этих животных. Их исследование, предполагают они, поможет учёным быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
До того как это будет сделано, ученые рекомендуют не контактировать с дикими животными. Однако эксперты так и не уточнили, может ли напрямую вирус передаваться от панголинов к человеку.
Отметим, что это древнейшее животное, название которых произошло от слова "pengguling", что в переводе с малайского означает "сворачиваться в шар", вымирает из-за истребления человеком.
По информации из открытых источников, люди истребляют панголинов, полагая, что его броня целебна.

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