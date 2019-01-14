Разорить экономически: Трамп защитит курдов от Турции

Америка разорит Турцию с экономической точки зрения, если турецкие военные атакуют курдов после того, как военные США уйдут из Сирии. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, опубликовав пост в своем твиттере.



«Начинаем долгожданный вывод [американских] войск из Сирии, нанося мощный удары по мелким остаткам халифата «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в РФ), со многих направлений. Ударим снова с существующих неподалеку баз, если оно возродится.

Разорим Турцию экономически, если они ударят по курдам.

Создайте 20-мильную (~32 км) зону безопасности», — написал Трамп.

При этом курды не должны провоцировать власти и армию Турции, добавил он. Американский лидер также заявил, что Россия, Иран и Сирия оказались «крупнейшими бенефициарами» от долгосрочной политики США по разгрому ИГ в регионе, и являются «естественными врагами» — по-видимому, для Анкары, сообщает НСН.

«Америка тоже получила определенные дивиденды, но время вернуть наших солдат домой. Остановите Бесконечные Войны!» — подытожил Трамп.

О решении начать вывод американских войск из Сирии Трамп объявил 19 декабря 2018 года. По его словам, ИГ в Сирии было разгромлено, а именно борьба с исламистами якобы была единственной причиной для нахождения там войск США.

По официальным данным Пентагона, вывод войск может занять от двух до трех месяцев. В американском военном ведомстве при этом заявили, что кампания против ИГ не заканчивается, и США будут «работать со своими союзниками и партнерами» для окончательного уничтожения халифата.

Однако далеко не все проблемы в раздираемом гражданской войной регионе разрешены. Курды и турки по-прежнему не готовы опустить оружие.

В начале января советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, будучи в рамках визитов в Израиль и Турцию заявил, что вывод американских военных из Сирии должен проходить «с учетом обеспечения безопасности» союзников Вашингтона в борьбе с ИГ.

Среди них — курдские вооруженные формирования, действующие на севере Сирии и юге Турции, и США гарантируют их безопасность. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что намерения США защитить курдов — серьезная ошибка. «Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита Болтона в Анкару», — отметил турецкий глава. Болтон в свою очередь допустил возможность переговоров с Россией по вопросу обеспечения безопасности курдских сил на территории Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь объявил, сообщает ФАН, что наступление против YPG (Отряды народной самообороны курдов — «Газета.Ru») стартует вне зависимости от того, уйдут американцы или нет.

Кроме того, он также назвал слова Вашингтона «нелепыми», подчеркнув, что Анкара не убивает простых курдов, а борется с террористами из состава Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана у них террористической организацией, а также связанными с ней боевиками.

Пентагон по-прежнему намерен вывести войска из Сирии, несмотря на расхождение позиций США и Турции по «курдскому вопросу».

11 декабря об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве. В издании напомнили, что ранее советник президента США Джон Болтон обещал, что американские войска не выйдут из Сирии до тех пор, пока Турция не согласится перестать наносить авиаудары по курдам. Источник газеты заверил, что заявление Болтона никак не связано с процессом вывода войск из Сирии. «Ничего не изменилось. Приказы нам отдает не Болтон», — подчеркнул источник.

Военнослужащие США уже начали выход, передал телеканал CBS. Кроме того, на этой неделе американцы начали выводить технику. Ранее стало известно, что конвой США из примерно 10 единиц бронетехники вместе с небольшим количеством грузовиков покинул сирийскую базу Рмейлан. Всего в Сирии находятся 2 тысячи американских солдат из разных родов войск.

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента страны Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Кроме того, в Сирии развернули свою активность террористы ИГ, убившие тысячи мирных жителей и военных.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин объявил о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений.