Джо Байден. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Расстроенный хромым президентством демократов Старый свет надеется на следующего лидера Белого дома

Действующий американский лидер Джо Байден пользуется довольно сомнительным авторитетом у официальных лидеров ЕС. Многие из них уже не доверяют американской администрации, а некоторые с ностальгией вспоминают команду Дональда Трампа, выражая сожаление по поводу действий демократов, заявил бывший помощник экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер Найл Гардинер.

В поддержку своих суждений обозреватель ссылается на рейтинг одобрения текущей администрацией внутри США – Байден заручился поддержкой лишь 38% резидентов, став, таким образом, одним из наименее популярных американских лидеров. Причиной тому, убежден автор, стал вывод войск из Афганистана, миграционный кризис в южных Штатах и разочаровавшая многих экономическая программа.

Давних партнеров Белого дома, продолжил экс-помощник Железной леди, "бросили под автобус" после двадцатилетней кампании в Афганистане. И политика нынешней администрации заставляет Европейский союз ностальгировать по временам президентства Дональда Трампа.

"Бесчисленные европейские официальные лица говорили мне в частном порядке, что фактически не могут доверять президентству Байдена. Некоторые вспоминают Трампа с большой долей раскаяния – даже во Франции. Подозреваю, что наиболее антибайденовские настроения за пределами Штатов заметнее всего в Британии. Трамп получил значительную поддержку у сторонников Брекзита, и некоторые консерваторы считали его сильным союзником Великобритании", – пишет Гардинер.

Политик также сообщил, что в Лондоне многие хранят надежду на возвращение Штатов к правоцентристскому лидерству – именно такая администрация, уверен он, станет самым настоящим союзником для Великобритании.