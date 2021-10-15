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Разочарованные Байденом европейские элиты тоскуют по Трампу - экс-помощник Тэтчер

15 октября 2021, 17:20  •  72 • Политика
Джо Байден. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Расстроенный хромым президентством демократов Старый свет надеется на следующего лидера Белого дома
Действующий американский лидер Джо Байден пользуется довольно сомнительным авторитетом у официальных лидеров ЕС. Многие из них уже не доверяют американской администрации, а некоторые с ностальгией вспоминают команду Дональда Трампа, выражая сожаление по поводу действий демократов, заявил бывший помощник экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер  Найл Гардинер.
В поддержку своих суждений обозреватель ссылается на рейтинг одобрения текущей администрацией внутри США – Байден заручился поддержкой лишь 38% резидентов, став, таким образом, одним из наименее популярных американских лидеров. Причиной тому, убежден автор, стал вывод войск из Афганистана, миграционный кризис в южных Штатах и разочаровавшая многих экономическая программа. 
Давних партнеров Белого дома, продолжил экс-помощник Железной леди, "бросили под автобус" после двадцатилетней кампании в Афганистане. И политика нынешней администрации заставляет Европейский союз ностальгировать по временам президентства Дональда Трампа.
"Бесчисленные европейские официальные лица говорили мне в частном порядке, что фактически не могут доверять президентству Байдена. Некоторые вспоминают Трампа с большой долей раскаяния  – даже во Франции. Подозреваю, что наиболее антибайденовские настроения за пределами Штатов заметнее всего в Британии. Трамп получил значительную поддержку у сторонников Брекзита, и некоторые консерваторы считали его сильным союзником Великобритании", – пишет Гардинер.
Политик также сообщил, что в Лондоне многие хранят надежду на возвращение Штатов к правоцентристскому лидерству – именно такая администрация, уверен он, станет самым настоящим союзником для Великобритании. 

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