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Разочарованию Польши из-за "Северного потока - 2" нашлось объяснение: "Засланный казачок"
10 июня 2021, 00:55 • 54 • Политика
В Польше выразили неудовольствие из-за отказа США вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2". Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, это разочаровывает не только Варшаву.
Политик отметил, что в последние годы Польша работала рука об руку с американской администрацией. Но это решение стало разочарованием. Моравецкий даже не стал скрывать накала переживаний. "Очень разочарованы", - заметил он.
По его мнению, американцы отказались от рестрикций по проекту, чтобы наладить отношения с ЕС. Но "Германия - это не ЕС", у неё "свои интересы... (которые) согласуются с интересами России", добавил он.
По мнению профессора СПбГУ Натальи Ерёминой, в Варшаве сознательно избрали тактику "обиженного". Она отметила, что для поляков важно показать свою приверженность американской повестке.
"Они являются засланным казачком США внутри ЕС. Варшава не изменит позицию по отношению к "Северному потоку - 2", для них важно показать, что они более проамериканцы, чем сами американцы", - заявила Ерёмина в беседе с RT.
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