Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии

Пекин вывез украинских инженеров и построил с их помощью двигатели. Об этом говорится в публикации издания Sohu.

Авторы материала отмечают, что едва ли не превосходящий американский F-22 истребитель J-20 китайского производства был создан благодаря наработкам приезжих ученых.

В частности, после распада Советского Союза многие украинские, инженеры и технические специалисты стали востребованы в Китае. К слову, похожая ситуация была и в России, пишет "Утро.ру".

Также китайцы выкупили у бывших советских стран авианосец "Варяг", газотурбину УГТ-25000, авиадвигатель Д-136 для Ми-26. Полученную технику они разобрали, а технологии скопировали и дополнили.

Однако, несмотря на успехи КНР в создании военной техники, авиации, западные эксперты указывают, что пока в стране производятся недостаточно надежные двигатели. Впрочем, отмечают эксперты, постепенно Китай набивает руку в этой сфере.