Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России пишут новую конституцию? (Telegram.Обзор)
"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно": "Трясущейся" ...
Так кто хотел сжечь винничан?
Прямая линия с Киевом. А почему не с Луганском?
Главная / В мире

Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии

13 июля 2019, 08:24  •  95 • В мире
Издание Sohu опубликовало статью, в которой уверяет, что построило уникальный двигатель для истребителя J-20, благодаря технологиям, которые получили от украинской компании "МоторСич". Переманив украинских инженеров и разобрав до винтика двигатели производства СССР, китайцы смогли создать Taihang для J-11 и EMEI.
Пекин вывез украинских инженеров и построил с их помощью двигатели. Об этом говорится в публикации издания Sohu.
Авторы материала отмечают, что едва ли не превосходящий американский F-22 истребитель J-20 китайского производства был создан благодаря наработкам приезжих ученых.
В частности, после распада Советского Союза многие украинские, инженеры и технические специалисты стали востребованы в Китае. К слову, похожая ситуация была и в России, пишет "Утро.ру".
Также китайцы выкупили у бывших советских стран авианосец "Варяг", газотурбину УГТ-25000, авиадвигатель Д-136 для Ми-26. Полученную технику они разобрали, а технологии скопировали и дополнили.
Однако, несмотря на успехи КНР в создании военной техники, авиации, западные эксперты указывают, что пока в стране производятся недостаточно надежные двигатели. Впрочем, отмечают эксперты, постепенно Китай набивает руку в этой сфере.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 19:24
Разглядеть не удалось: Прибывшие в Турцию С-400 скрыли тканью от глаз журналистов – военкор
12 июля 2019, 22:39
Эрдоган не обманул: Турция приняла российские С-400
13 июля 2019, 01:39
«Рушится вся версия»: постпред России в ОЗХО заявил о попытках Запада скрыть правду о «химатаке» в Думе
12 июля 2019, 22:39
"Этого дурака охрана до лифта провожает": На доме перепуганного Габунии повесили табличку про "злого петушару"
12 июля 2019, 22:39
"Терминатор, ну пожалуйста": Американцы призвали "восставшего из мёртвых" Шварценеггера возглавить страну
12 июля 2019, 19:24
Украинские силовики ведут обыски у налоговиков, "простивших" Philip Morris $24,4 млн налогов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2019, 06:09
Новое "расследование" Bellingcat: "Отравитель" Скрипалей был в штаб-квартире WADA
07 июля 2019, 12:39
Украинские СМИ нашли признание "Борисыча" в атаке MH17 "Буком". Безсонов рассказал, что не так в этом видео
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
09 июля 2019, 06:54
Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.