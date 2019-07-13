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Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
13 июля 2019, 08:24 • 95 • В мире
Издание Sohu опубликовало статью, в которой уверяет, что построило уникальный двигатель для истребителя J-20, благодаря технологиям, которые получили от украинской компании "МоторСич". Переманив украинских инженеров и разобрав до винтика двигатели производства СССР, китайцы смогли создать Taihang для J-11 и EMEI.
Пекин вывез украинских инженеров и построил с их помощью двигатели. Об этом говорится в публикации издания Sohu.
Авторы материала отмечают, что едва ли не превосходящий американский F-22 истребитель J-20 китайского производства был создан благодаря наработкам приезжих ученых.
В частности, после распада Советского Союза многие украинские, инженеры и технические специалисты стали востребованы в Китае. К слову, похожая ситуация была и в России, пишет "Утро.ру".
Также китайцы выкупили у бывших советских стран авианосец "Варяг", газотурбину УГТ-25000, авиадвигатель Д-136 для Ми-26. Полученную технику они разобрали, а технологии скопировали и дополнили.
Однако, несмотря на успехи КНР в создании военной техники, авиации, западные эксперты указывают, что пока в стране производятся недостаточно надежные двигатели. Впрочем, отмечают эксперты, постепенно Китай набивает руку в этой сфере.
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