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Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд

12 августа 2021, 01:35  •  51 • В мире
"Разоблачённый" Би-би-си боец так называемой ЧВК "Вагнер" Фёдор Метёлкин оказался строителем. И он готов подать в суд на британское агентство.
Полученные агентством Би-би-си "доказательства" участия бойцов из так называемой ЧВК "Вагнер" в боевых действиях на территории Ливии вызывают большие вопросы. Об этом заявили журналисты РИА ФАН, проанализировавшие информацию британского издания.
Как утверждает Би-би-си, представители агентства заполучили повреждённый планшет, который якобы принадлежал одному из "вагнеровцев". Улику предоставил информатор из так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС).
В частности, британцы предоставили карту местности с подконтрольными ЧВК опорными пунктами, список оружия, а также имена некоторых из наёмников. Однако улики разваливаются при детальном изучении.
Выяснилось, что на карте из планшета перепутаны позиции отрядов ПНС и ливийского генерала Халифы Хафтара. Также в гаджет загружены карты только о районе к югу от Айн-Зары, в котором весной 2020 года шли бои между двумя сторонами конфликта.
"Все изображения из текстового варианта расследования выглядят так, словно подвергались серьёзной правке в графическом редакторе", - пояснили в ФАН.
В Би-би-си также утверждают, что им удалось выяснить имена наёмников из документов, используя такой сомнительный ресурс, как базу данных украинского радикального портала "Миротворец". Под позывным "Метла" якобы скрывался 36-летний Фёдор Метёлкин с Северного Кавказа, а под позывным "Селенга" - Андрей Воронцов, получивший прозвище в честь реки, которая протекает в Бурятии.
Однако военный обозреватель Алексей Суконкин пояснил, что в спецслужбах и подобных организациях запрещено давать агентам псевдонимы, которые намекают на их происхождение. РИА ФАН также пообщалось и с самим Фёдором Метёлкиным, который заявил, что никогда не участвовал в боях в других странах.
"Я сейчас со знакомым юристом сижу и думаю, что буду в суд подавать, потому что это обвинение - просто бред. Я спокойно работаю на стройке. Оказывается, на другом конце света планшет какой-то стратегический нашли, да ещё и со мной", - возмутился мужчина.
Сотрудники Би-би-си взяли интервью у полевого командира Усамы аль-Джувейли, при ПНС его назначили начальником западного военного округа, а ливийцы обвиняли его в организации резни мирных жителей. Другой боевик провёл экскурсию по позициям в Айн-Заре, которые занимали бойцы "Вагнера", а также предоставил некий рисунок с надписью ZA VDV, который якобы нарисовал один из наёмников.
Журналистам демонстрировались коробки с боеприпасами, которые могли использовать как бойцы ПНС, так и сторонники Хафтара, а также гнездо "русского снайпера", которое почему-то не было тронуто.
Би-би-си также взяло интервью у "двух бойцов ЧВК", а само расследование для усиления драматизма прерывается разными вставками. В одном моменте демонстрировалась стена, у которой якобы расстреливали мирных жителей. Следов от пуль в бетоне замечено не было.

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