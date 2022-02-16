|
Разоблачитель спецслужб США показал, как разведка "поджигает" войну на Украине
16 февраля 2022, 15:05 • 183 • Политика
Эдвард Сноуден, известный, как один из главных разоблачителей спецслужб США, высказался о дезинформации о так называемом вторжении на Украину, обратив внимание, что сегодняшний день стал знаковым.
Именно на сегодня - 16 февраля, американские власти в лице президента США Джо Байдена назначили... вторжение России на Украину. Не предоставив никаких доказательств.
Сноуден оставил свою запись накануне, отметив:
Сноуден отметил, что и ему хотелось бы увидеть окончание конфликта на Украине. Однако он полагает, что заявления официальных лиц с бездоказательными обвинениями не улучшат ситуацию:
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2022, 00:05
|
14 февраля 2022, 23:25
|
12 февраля 2022, 17:45
|
13 февраля 2022, 05:25
|
11 февраля 2022, 03:50
|
12 февраля 2022, 04:55
|
16 февраля 2022, 04:00