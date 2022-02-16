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Разоблачитель спецслужб США показал, как разведка "поджигает" войну на Украине

16 февраля 2022, 15:05  •  183 • Политика
Эдвард Сноуден, известный, как один из главных разоблачителей спецслужб США, высказался о дезинформации о так называемом вторжении на Украину, обратив внимание, что сегодняшний день стал знаковым.
Именно на сегодня - 16 февраля, американские власти в лице президента США Джо Байдена назначили... вторжение России на Украину. Не предоставив никаких доказательств.
Сноуден оставил свою запись накануне, отметив:
Итак... если никто не явится на вторжение Байдена, запланированное на завтрашнее утро в 3 часа, я не говорю, что ваш журналистский авторитет был использован в рамках одной из тех кампаний по дезинформации, о которых вы так любите писать, но вы должны, по крайней мере, задуматься над этим.
Сноуден отметил, что и ему хотелось бы увидеть окончание конфликта на Украине. Однако он полагает, что заявления официальных лиц с бездоказательными обвинениями не улучшат ситуацию:
Если завтра произойдет вторжение, обрушьтесь на меня, потому что я буду поразительно неправ, - сказал Сноуден, добавив. - Но помните также, что источник моего скептицизма заключается в том, что разведка США (опять же) делает действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств - просто потому что вы этого от них не требовали. Государство никогда не изменится в лучшую сторону, если мы не будем этого требовать.

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