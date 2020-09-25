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Разоблачитель "кремлёвских заговоров" сделал дубль. Что скажет Путин?
25 сентября 2020, 20:45 • 135 • Политика
Царьград познакомился с Сергеем Комковым, выдвинувшим на Нобелевскую премию мира президента России Владимира Путина. Сам президент пока не комментировал инициативу. Зато Комкову есть что сказать. Для него эта попытка дать Путину Нобеля – дубль. И… своего рода проверка на "вшивость".
Автор:
Маргарита Меньшикова
О выдвижении президента Путина на "Нобелевку" Сергей Комков сообщил на специальной пресс-конференции, посвящённой, собственно, этому событию. На мероприятии писатель рассказал, что заявку он отправил 10 сентября и уже на следующий день она поступила в Нобелевский комитет (напомним, он расположен в столице Норвегии, Осло).
А кто же автор?
Сергея Комков родился 19 апреля 1952 года в городе Высоковске Московской области. После школы, в 1969 году, поступил на радиофакультет Московского авиационного института. Однако со второго курса перевёлся на исторический факультет Московского государственного педагогического института.
В 1980 году Комков стал директором московской школы № 1160. Через шесть лет отправился в Югославию уже директором школы-интерната при посольстве СССР. Вернулся в родную Москву уже в 1989 году и вплоть до 1991 года трудился в городском комитете по образованию. После этого работал во Всероссийском фонде образования, в настоящее время является руководителем этой организации и сопредседателем движения "Образование для всех". Является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН).
Комков – член Союза писателей Москвы. Наиболее известны такие его книги, как "От третьего лица", "Кремлюди", "Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1", "Стерва", "Ваххабит", "День дурака", "Резервная территория", "Ослы на переправе" и др. Комков также пишет статьи, в основном посвящённые проблемам в сфере образования: в частности, автор выступает против закрытия сельских школ и критикует ЕГЭ.
В интервью Царьграду Комков отметил, что сюжеты для книг он берёт из жизни.
– сказал Сергей Константинович.
Раскрывал "кремлёвские заговоры"
В своих книгах Комков часто поднимает темы, касающиеся кулуарных интриг в высших эшелонах власти. Писатель добавил, что его откровения нередко совпадали с тем, что герои его книг вдруг испытывали перелом в продвижении карьеры. Один из таких "разоблачённых" антигероев даже позвонил автору книги и "долго ругался в трубку матом". Однако писатель не испугался и продолжил "срывать покровы".
– вспоминает Комков.
На его счету – также разоблачение через книгу "Ваххабит" целой группы "оборотней в погонах" из Астраханской области. Сотрудники тамошнего УБОПа подводили невиновных под обвинения в ваххабитстве, при этом сами были замешаны в заказных убийствах, грабежах и других преступлениях. Злодеяния в итоге были раскрыты, а "оборотни" осуждены. "Это астраханское дело вошло теперь в учебники для будущих юристов", –- отмечает Комков.
Как признался писатель, и выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию – тоже своеобразное разоблачение. А точнее, "политический и серьёзный международный тест на гражданскую зрелость этого международного института, такого как Нобелевский комитет".
Как рассказал Комков Царьграду, в 2013 году он уже выдвигал Путина на эту номинацию, но тогда премия досталась девушке из Пакистана.
– резюмирует Комков.
"В их понимании борьба за мир – это девочка Грета"
О том, что знаменитая "Нобелевка" из престижной премии давно превратилась в награду дискредитированную, в беседе с Царьградом подтвердил и экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников. Эксперт отметил, что эта система очень политизирована и фактически является сейчас просто верхом признания человека в рамках праволиберального глобального мира. Поэтому надеяться на то, что в номинации победителем окажется президент России, не стоит.
– поясняет эксперт.
Политолог Александр Асафов в разговоре отметил, что объективно среди остальных претендентов (в числе которых Дональд Трамп и Грета Тунберг) на Нобелевскую премию мира у Владимира Путина больше достижений.
– перечисляет эксперт.
Но тут же добавляет: если учитывать одиозность вручения упомянутой премии и "привычку выдвигать на неё не людей, которые её действительно заслуживают", а тех, кто находится на острие медийной повестки, то вряд ли нынче Путин окажется её лауреатом.
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