Разоблачитель "кремлёвских заговоров" сделал дубль. Что скажет Путин?

Автор:

Маргарита Меньшикова

О выдвижении президента Путина на "Нобелевку" Сергей Комков сообщил на специальной пресс-конференции, посвящённой, собственно, этому событию. На мероприятии писатель рассказал, что заявку он отправил 10 сентября и уже на следующий день она поступила в Нобелевский комитет (напомним, он расположен в столице Норвегии, Осло).

А кто же автор?

Сергея Комков родился 19 апреля 1952 года в городе Высоковске Московской области. После школы, в 1969 году, поступил на радиофакультет Московского авиационного института. Однако со второго курса перевёлся на исторический факультет Московского государственного педагогического института.

В 1980 году Комков стал директором московской школы № 1160. Через шесть лет отправился в Югославию уже директором школы-интерната при посольстве СССР. Вернулся в родную Москву уже в 1989 году и вплоть до 1991 года трудился в городском комитете по образованию. После этого работал во Всероссийском фонде образования, в настоящее время является руководителем этой организации и сопредседателем движения "Образование для всех". Является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН).

Комков – член Союза писателей Москвы. Наиболее известны такие его книги, как "От третьего лица", "Кремлюди", "Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1", "Стерва", "Ваххабит", "День дурака", "Резервная территория", "Ослы на переправе" и др. Комков также пишет статьи, в основном посвящённые проблемам в сфере образования: в частности, автор выступает против закрытия сельских школ и критикует ЕГЭ.

В интервью Царьграду Комков отметил, что сюжеты для книг он берёт из жизни.

Я много лет работал в системе образования, а с конца 80-х годов – начала 90-х годов был в кругу всех политических событий, общался со всеми политическими лидерами. Я был в группе доверенных лиц Бориса Николаевича Ельцина в своё время, был знаком с начала 90-х годов с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень хорошо наблюдал за тем, что творили в системе образования и воспитания российского, воевал с этими так называемыми реформаторами, выезжал в горячие точки, занимался детьми погибших военнослужащих, очень хорошо знал многих деятелей науки, культуры, образования, со многими очень близко был знаком. В 2000 году я был доверенным лицом Владимира Путина во время выборов и был в его избирательном штабе, работал в этой команде, но не пошёл ни на какую госслужбу, а продолжил писать статьи, книги, проводить свои журналистские расследования,

– сказал Сергей Константинович.

Раскрывал "кремлёвские заговоры"

В своих книгах Комков часто поднимает темы, касающиеся кулуарных интриг в высших эшелонах власти. Писатель добавил, что его откровения нередко совпадали с тем, что герои его книг вдруг испытывали перелом в продвижении карьеры. Один из таких "разоблачённых" антигероев даже позвонил автору книги и "долго ругался в трубку матом". Однако писатель не испугался и продолжил "срывать покровы".

Моя книга "Стерва" о том, как в Министерстве образования и науки бессовестным образом торгуют лицензиями и аккредитациями вузов, фальшивых, которые фактически продают дипломы. Во всех переходах и на станциях метро стояли люди с табличками "Продаются дипломы о высшем образовании". Тоже основана на реальных фактах. Была такая госпожа Геворкян в Министерстве образования. Её оттуда попросили потихонечку, чтобы скандала не было. Но тогда она была замруководителя департамента, и действительно они выдавали лицензии, аккредитации несуществующим вузам, а эти несуществующие вузы создавали свои филиалы, которые сидели в одной-двух комнатках и делали только то, что выписывали эти дипломы за деньги. Всё это я рассказал в своей книге,

– вспоминает Комков.

На его счету – также разоблачение через книгу "Ваххабит" целой группы "оборотней в погонах" из Астраханской области. Сотрудники тамошнего УБОПа подводили невиновных под обвинения в ваххабитстве, при этом сами были замешаны в заказных убийствах, грабежах и других преступлениях. Злодеяния в итоге были раскрыты, а "оборотни" осуждены. "Это астраханское дело вошло теперь в учебники для будущих юристов", –- отмечает Комков.

Как признался писатель, и выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию – тоже своеобразное разоблачение. А точнее, "политический и серьёзный международный тест на гражданскую зрелость этого международного института, такого как Нобелевский комитет".

Как рассказал Комков Царьграду, в 2013 году он уже выдвигал Путина на эту номинацию, но тогда премия досталась девушке из Пакистана.

Я и сейчас особо не обольщаюсь, хотя мы разворачиваем широкую кампанию. Но надо наконец-то поставить все точки над "i". И надо понять, либо на Нобелевском комитете окончательно и раз и навсегда надо поставить крест, и сказать, что больше нет такого международного института, как Нобелевский комитет, и надо всему миру заявить, что больше такой организации не существует. И не рассчитывать на то, что этот так называемый Нобелевский комитет может и в состоянии принимать разумные и приемлемые для мировой общественности решения. А если он наконец-то примет правильное решение, то можно говорить, что всё-таки он повернул в правильную сторону, и начинается возрождение Нобелевского комитета. Поэтому неслучайно сейчас мы поднимаем всю международную общественность – и в первую очередь всех религиозных лидеров и всех религиозных деятелей. Потому что если уж и на их взгляды и позицию наплюют, тогда можно смело и чётко сказать, извините, больше никакого Нобелевского комитета мира не существует,

– резюмирует Комков.

"В их понимании борьба за мир – это девочка Грета"

О том, что знаменитая "Нобелевка" из престижной премии давно превратилась в награду дискредитированную, в беседе с Царьградом подтвердил и экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников. Эксперт отметил, что эта система очень политизирована и фактически является сейчас просто верхом признания человека в рамках праволиберального глобального мира. Поэтому надеяться на то, что в номинации победителем окажется президент России, не стоит.

Не потому, что он не заслуживает, а просто потому, что в рамках этой системы то, что он делает, они не считают это борьбой за мир. В их понимании борьба за мир – это девочка Грета,

– поясняет эксперт.

Политолог Александр Асафов в разговоре отметил, что объективно среди остальных претендентов (в числе которых Дональд Трамп и Грета Тунберг) на Нобелевскую премию мира у Владимира Путина больше достижений.

"Это вопрос не пары дней": Ярмыш рассказала, как долго Навальный пробудет в Германии Это, например, и предложение весной на площадке ООН объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией и разработке вакцины. Это и практически бескорыстная помощь другим странам в предоставлении российской вакцины "Спутник", и колоссальные усилия, приложенные для помощи пострадавшим от пандемии людям, отраслям бизнеса, пенсионерам, детям. Плюс постоянная миротворческая деятельность, направленная на умиротворение региональных конфликтов по миру, когда Путин и Россия выступают модератором, чтобы пригласить стороны хоть к какому-то диалогу, чтобы остановилась война,

– перечисляет эксперт.

Но тут же добавляет: если учитывать одиозность вручения упомянутой премии и "привычку выдвигать на неё не людей, которые её действительно заслуживают", а тех, кто находится на острие медийной повестки, то вряд ли нынче Путин окажется её лауреатом.