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Разоблачитель Порошенко обещает сенсацию о майдане

19 июня 2021, 01:20  •  29 • Политика
На Украине готовят разоблачение преступников майдана 2014 года. Экс-депутат Рады, раскрывший преступления Порошенко, пообещал рассказать правду о "самых тёмных" временах страны.
Экс-депутат Верховной рады Украины Давид Жвания, прославившийся разоблачением преступлений экс-президента Петра Порошенко, готовит новую сенсацию. На этот раз он обещает раскрыть правду об "оранжевой революции" 2004 года, госперевороте 2014 года, а также о роли грузинского экс-президента Михаила Саакашвили и олигарха Бориса Березовского.
Давид Жвания подчеркнул, что будет рассказывать только о тех событиях, в которых лично принимал участие. Поэтому правдивость представленной информации гарантирована, подчеркнул бывший парламентарий в Telegram-канале "Политика страны".
Видеоразоблачение о событиях, происходящих на Украине, будут интересны не только с точки зрения истории, но также и с позиции источников кризиса в стране,
- пишет Nation News.
Бывший парламентарий подчеркнул, что затеял это всё для того, чтобы люди знали реальные факты, что происходило на Украине в её "самые тёмные" периоды истории.

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