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Разоблачения Сноудена: Причастен ли Израиль к убийству Хашкаджи?

08 ноября 2018, 22:39  •  109 • В мире
Саудовские спецслужбы прослушивали друга журналиста Джамаля Хашкаджи через созданное в Израиле программное обеспечение, рассказал бывший агент АНБ США Эдвард Сноуден. Был ли заинтересован Израиль в убийстве Хашкаджи?
Автор:
Гасанов Камран
Новость об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле словно вирус начала распространяться по мировым СМИ и соцсетям, хотя медийный резонанс не перерос в политический, как это было в куда более загадочном «деле Скрипалей». Европа пугала, но не договорилась об оружейном эмбарго против Эр-Рияда. Турция тоже не ввела жестких мер, хотя имеет все карты на руках — турецкой полиции досконально известны детали случившегося. Дональд Трамп тоже не рискует. Последний раз он попросил у журналистов недельную паузу на формулирование своей позиции. Молчат и страны Залива, Лига арабских государств, США и Израиль.
Тем временем появляются все новые и новые подробности убийства. Одну из них раскрыл известный разоблачитель Эдвард Сноуден, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, рассказавший о том, как Вашингтон прослушивал Ангелу Меркель и других мировых лидеров.
7 ноября Сноуден выступил в формате видеоконференции перед израильской публикой, в том числе затронув тему убийства Хашкаджи.
Некоторые из вас, наверное, помнят об этом саудовском журналисте и диссиденте Джамале Хашкаджи. Этот парень — писатель. Он не создает бомбы, не строит заговоры. Он пришел в саудовское консульство, и мы до сих пор не знаем, что стало с его телом. Мы знаем только то, что саудиты отправили 15 человек и убили этого мужчину. Как это произошло? Как это было спланировано? На самом деле они прослушивали одного из его друзей, используя программное обеспечение, созданное израильской компанией. Мы не знаем цепочку последствий, потому что эта компания никогда не будет давать комментарии по этому поводу. И это одна из главных историй, о которой никогда не напишут,

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