Разоблачения Сноудена: Причастен ли Израиль к убийству Хашкаджи?

Автор:

Гасанов Камран

Новость об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле словно вирус начала распространяться по мировым СМИ и соцсетям, хотя медийный резонанс не перерос в политический, как это было в куда более загадочном «деле Скрипалей». Европа пугала, но не договорилась об оружейном эмбарго против Эр-Рияда. Турция тоже не ввела жестких мер, хотя имеет все карты на руках — турецкой полиции досконально известны детали случившегося. Дональд Трамп тоже не рискует. Последний раз он попросил у журналистов недельную паузу на формулирование своей позиции. Молчат и страны Залива, Лига арабских государств, США и Израиль.

Тем временем появляются все новые и новые подробности убийства. Одну из них раскрыл известный разоблачитель Эдвард Сноуден, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, рассказавший о том, как Вашингтон прослушивал Ангелу Меркель и других мировых лидеров.

7 ноября Сноуден выступил в формате видеоконференции перед израильской публикой, в том числе затронув тему убийства Хашкаджи.