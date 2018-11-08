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Разоблачения Сноудена: Причастен ли Израиль к убийству Хашкаджи?
08 ноября 2018, 22:39 • 109 • В мире
Саудовские спецслужбы прослушивали друга журналиста Джамаля Хашкаджи через созданное в Израиле программное обеспечение, рассказал бывший агент АНБ США Эдвард Сноуден. Был ли заинтересован Израиль в убийстве Хашкаджи?
Автор:
Гасанов Камран
Новость об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле словно вирус начала распространяться по мировым СМИ и соцсетям, хотя медийный резонанс не перерос в политический, как это было в куда более загадочном «деле Скрипалей». Европа пугала, но не договорилась об оружейном эмбарго против Эр-Рияда. Турция тоже не ввела жестких мер, хотя имеет все карты на руках — турецкой полиции досконально известны детали случившегося. Дональд Трамп тоже не рискует. Последний раз он попросил у журналистов недельную паузу на формулирование своей позиции. Молчат и страны Залива, Лига арабских государств, США и Израиль.
Тем временем появляются все новые и новые подробности убийства. Одну из них раскрыл известный разоблачитель Эдвард Сноуден, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, рассказавший о том, как Вашингтон прослушивал Ангелу Меркель и других мировых лидеров.
7 ноября Сноуден выступил в формате видеоконференции перед израильской публикой, в том числе затронув тему убийства Хашкаджи.
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