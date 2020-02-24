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Разоблачение "героев Майдана" прикрыли "лживой пропагандой", на сцену вышли "тупые рожи" - Портнов
24 февраля 2020, 15:24 • 221 • В мире
Украинский юрист Андрей Портнов жёстко прокомментировал в Telegram программу Савика Шустера. Юрист заявил, что не дали спокойно высказаться Елене Лукаш, которая занималась расследованием преступлений "героев Майдана". Зато это прикрыли "лживой пропагандой", которой занимались "тупые рожи", - написал Портнов.
Андрей Портнов посмотрел шоу "Свобода слова Савика Шустера" и остался в недоумении. Украинского юриста возмутил подбор приглашённых гостей. В их число попали экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, украинский журналист Юрий Бутусов, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Наглая и хамская пропаганда специально подобранных в студию ничтожеств. Горбатюк, Бутусов, Вятрович и прочее характеризующееся тупыми рожами быдло", - жёстко высказался Андрей Портнов.
Он считает, что не дали сказать Елене Лукаш, которая проводила расследование преступлений "героев Майдана".
"Несмотря на всего три минуты отведённого Елене времени и объединение участников вчерашнего шабаша единым общим умыслом лживой пропаганды, можно сделать главный вывод - нужно ещё сильнее разоблачать это причастное к массовым убийствам преступное кубло, рано или поздно менять потакающую им сегодня власть и быстрыми и жёсткими методами отлавливать и вычищать страну от всего это поднявшегося с самого дна быдла", - написал юрист Портнов у себя в Telegram.
Добавим, ранее бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская просила президента Украины Владимира Зеленского разобраться с фальсификацией по делу о смерти людей из "Небесной сотни" в Киеве в феврале 2014 года. Как писали "Утро.ру", Поклонская подчёркивала, кто именно стрелял, до сих пор следствие не установлено, однако экс-глава Незалежной Петр Порошенко всех их записал в "герои", особо не разбираясь.
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