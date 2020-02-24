Разоблачение "героев Майдана" прикрыли "лживой пропагандой", на сцену вышли "тупые рожи" - Портнов

Андрей Портнов посмотрел шоу "Свобода слова Савика Шустера" и остался в недоумении. Украинского юриста возмутил подбор приглашённых гостей. В их число попали экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, украинский журналист Юрий Бутусов, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Наглая и хамская пропаганда специально подобранных в студию ничтожеств. Горбатюк, Бутусов, Вятрович и прочее характеризующееся тупыми рожами быдло", - жёстко высказался Андрей Портнов.

Он считает, что не дали сказать Елене Лукаш, которая проводила расследование преступлений "героев Майдана".

"Несмотря на всего три минуты отведённого Елене времени и объединение участников вчерашнего шабаша единым общим умыслом лживой пропаганды, можно сделать главный вывод - нужно ещё сильнее разоблачать это причастное к массовым убийствам преступное кубло, рано или поздно менять потакающую им сегодня власть и быстрыми и жёсткими методами отлавливать и вычищать страну от всего это поднявшегося с самого дна быдла", - написал юрист Портнов у себя в Telegram.

Добавим, ранее бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская просила президента Украины Владимира Зеленского разобраться с фальсификацией по делу о смерти людей из "Небесной сотни" в Киеве в феврале 2014 года. Как писали "Утро.ру", Поклонская подчёркивала, кто именно стрелял, до сих пор следствие не установлено, однако экс-глава Незалежной Петр Порошенко всех их записал в "герои", особо не разбираясь.