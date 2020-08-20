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Разоблачение "фейка российских СМИ" провалилось после скандала вокруг белорусской оппозиции

20 августа 2020, 13:50  •  120 • Политика
Авторы RT рассказали о неудачной попытке разоблачения "фейка российских СМИ". Вывести всех на чистую воду решили после того, как телеканал рассказал о пункте программы белорусской оппозиции с выходом из всех соглашений с Россией. Случился скандал.
Телеканал RT в официальном телеграм-канале разбирает очередную атаку с разоблачением якобы "фейка российских СМИ" о пункте в программе белорусской оппозиции, содержащем намерение выйти из всех соглашений с Россией. Мол, не было такого пункта, а журналисты всё придумали.
Как отмечают представители RT, атаку начали либеральные СМИ. Однако повода для обвинений не было.
"В нашем стриме мы рассказали, что: а) в белорусской версии программы "Беларусь для жизни, реформы для людей" был такой пункт - он сохранился в кеше, его просто удалили; б) эта программа почти полностью списана с аналогичной украинской программы - даже логотип похож".
Журналисты добавляют, что есть два варианта сайта с программой - русский и белорусский. Так вот, пункта о национальной безопасности в русской версии не найти. Однако этот пункт имеется в белорусской версии - "но Insider то ли не посмотрел, то ли не заметил", говорят журналисты.
"Её уже потёрли, но через Google Cache мы нашли то, что говорил Лукашенко. Они побоялись это рассказать русскоязычному белорусскому народу, а потом побоялись даже белорусскоязычному народу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в RT полагают, что изначально действительно использовался украинский вариант документа, который просто перевели на белорусский.

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