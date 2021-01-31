Разоблачение "дворца Путина" в прямом эфире сорвалось из-за Google: "Щас, секунду..."

Владелец "дворца Путина" из так называемого расследования команды Алексея Навального найден. Бизнесмен Аркадий Ротенберг объяснил, как связан с объектом в Геленджике. Предприниматель рассказал, что является бенефициаром стройки и планирует открыть там апарт-отель.

О статусе "дворца" Ротенберг говорил в беседе с Mash. Таким образом, сенсация с "дворцом Путина" рассыпалась накануне спровоцированных акций протеста в городах России. Предприниматель объяснил, что не стал сразу афишировать своё участие в стройке из-за поднявшейся вокруг неё шумихи.

Между тем, выяснилось, что на улицах Москвы верят фильму о "дворце Путина" по умолчанию. И аргументы собеседников Царьграда выглядели как минимум забавно. Например, первый факт: если "дворец Путина" действительно охраняют ФСО и там есть бесполётная зона, то как представители команды Навального сняли объект с дрона?

"Это, кстати, хороший вопрос. Щас, секунду, я загуглю", - сказал один из собеседников "Первого русского", добавив, что вообще-то наш вопрос звучит провокационно и на него отвечать не следует.

Другой собеседник также не смог ответить на вопрос. Предприняв пару попыток, мужчина заявил, что говорить с нами вообще не о чем и просто сбежал. Словом, дискуссии не получилось. К сожалению, аргументированно доказывать свою позицию эта часть митингующих не может.

Напомним, Царьград в видеотрансляции рассказывает о протестах в Москве.