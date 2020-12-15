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Разоблачение пришло откуда не ждали: "Алексей Навальный признал Крым частью России"
15 декабря 2020, 16:40 • 219 • Политика
В ролике, который должен был стать разоблачением отравителей, нашли забавную деталь. Так вышло, что разоблачение пришло откуда не ждали, потому что "Алексей Навальный признал Крым частью России".
Основатель ФБК Алексей Навальный накануне опубликовал видео о собственном отравлении, заявив, что "дело раскрыто". Он, мол, вместе со своей командой выяснил, кто именно стал отравителем.
Когда ролик не возымел должного эффекта, в многочисленных аккаунтах адептов штабов Навального начали появляться сообщения как под копирку: мол, материал получился настолько честным, что "пропагандоны" не решаются о нём рассказывать.
Но интересно не только прямое содержание ролика, уже подвергшееся критике по своей наивности. Так, "Новости на каждый день" заметили, что Навальный в графике для фильма признал Крым российским.
"Алексей Навальный признал Крым частью России, - отмечают они в своём посте. - В видеоролике "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" показана карта западной части России, выделенная синим цветом, Крым также выделен синим".
Ранее Алексей Навальный заявлял, что выступает против присоединения Крыма. И его не интересовало, что большинство жителей полуострова изъявили желание стать частью России.
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