Разоблачение пришло откуда не ждали: "Алексей Навальный признал Крым частью России"

Основатель ФБК Алексей Навальный накануне опубликовал видео о собственном отравлении, заявив, что "дело раскрыто". Он, мол, вместе со своей командой выяснил, кто именно стал отравителем.

Когда ролик не возымел должного эффекта, в многочисленных аккаунтах адептов штабов Навального начали появляться сообщения как под копирку: мол, материал получился настолько честным, что "пропагандоны" не решаются о нём рассказывать.

Но интересно не только прямое содержание ролика, уже подвергшееся критике по своей наивности. Так, "Новости на каждый день" заметили, что Навальный в графике для фильма признал Крым российским.

"Алексей Навальный признал Крым частью России, - отмечают они в своём посте. - В видеоролике "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" показана карта западной части России, выделенная синим цветом, Крым также выделен синим".

Ранее Алексей Навальный заявлял, что выступает против присоединения Крыма. И его не интересовало, что большинство жителей полуострова изъявили желание стать частью России.