Разоблачение от грузинского журналиста: Гендиректор и ведущий "Рустави 2" - гомосексуалисты и партнеры

Грузинский журналист Георгий Габуния состоит в любовных отношениях с генеральным директором телеканала "Рустави 2" Николозом Гварамией, пишет Daily Storm, ссылаясь на главного редактора информационно-аналитического агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили. В свою очередь, Хидирбегишвили ссылается на собственные достоверные источники, добавляя, что высказывания о президенте России Владимире Путине для Габунии написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Телеведущий Габуния и генеральный директор телекомпании ["Рустави 2" Ника] Гварамия относятся к сексуальным меньшинствам, они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего", - цитата из публикации издания.

Арно Хидирбегишвили настаивает, что факт близких отношений Габунии и Гварамии - не новость, об этом якобы знают все. А осуждение слов Габунии Саакашвили - это всего лишь спектакль Гварамии, который хотел "отвести от себя подозрения". По словам источников, канал "Рустави 2" действительно ничего не делает без ведома экс-президента Грузии.

".. нетрадиционная сексуальная ориентация Габунии и Гварамии может стать своего рода защитой от обвинений в оскорблении президента России Путина", - добавляют журналисты, цитируя Хидирбегишвили.