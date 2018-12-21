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Разоблачение года: лучший журналист Европы врал о бедных сирийских детях и расизме

21 декабря 2018, 17:54  •  48 • В мире
Напомним, накануне стало известно о том, что один из именитых журналистов Европы - Клаас Релотиус, работающий в немецком Spiegel, признался в том, что выдумывал свои репортажи, в том числе о бедных сирийских детях и о расизме. Выяснилось, что он один из лучших журналистов Европы, которого неоднократно награждали престижными премиями.
Ему удалось не только совершить сенсационное признание по придумыванию собственных репортажей, но и вообще разоблачить "свободные и правдивые СМИ Европы".
Он разоблачил всю ложь свободных СМИ, показал изнанку дутых репутаций и вообще нанес западной "индустрии правды" дичайший урон. Когда его коллега жаловался в его же редакцию и говорил, что Клаас большую часть своих статей выдумывает (и какие-то несуществующие факты, и диалоги с несуществующими людьми), его игнорировали. Но в итоге правда выплеснулась. И о расизме, которого не было в Мексике, и о сирийских детях, над которыми измывается правительство.
Клаас признался в собственных сочинениях. А потом заявил, что ему очень стыдно, но он ужасно болен и ему стыдно. После своего чистосердечного признания он ушел в отставку.
Отметим, что он был лауреатом премии "Репортер CNN" 2014 года - за репортаж о будничных жестокостях смертной казни. Кроме того, он обладатель и других наград.
Последнюю премию он получил месяц назад - за репортаж о бедном сирийском мальчике-беженце. Кстати, Релотиус признался, что этот материал он тоже сфальсифицировал.
Герои репортажей Релотиуса - дети-беженцы - именно такие, какими их и представляют в Европе. Они сошли с экрана фестивального фильма. И конечно, мечтают попасть в сказочную страну Европу с королевой Меркель. Но, увы и ах, вынуждены работать на ужасном производстве, не жалея себя.
Награждали его раз за разом, спонсируя этот поток лирического вранья. И отсюда тот самый ответ - как же умудрился Запад в упор не заметить настоящего сирийского мальчика из Алеппо, которого привезли в Гаагу и показали миру "эти русские".
Потому что мальчика привезли со всей этой "никому не нужной правдой".
И хотя Клаас разоблачен, в запасе остались еще сотни таких сочинителей, которых пока не вывели на чистую воду.
"В итоге RT, который, как известно, несет в западный мир совершенно неправильную правду, ждет в Великобритании штраф или даже отзыв лицензии, - пишут РИА Новости. - Остается один вопрос: сможет ли передовая цивилизация, переживающая сейчас не лучший период, и дальше скармливать реальность идеологии. И чем эта зависимость от правильного вранья для нее закончится".

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