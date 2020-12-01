Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания • 155 • Украина

На Украине медленно, но уверенно продолжается процесс десакрализации героев майдана и ветеранов АТО. На днях Верховный суд отнял у самозваного командира батальона «Донбасс» Семёна Семенченко право именоваться офицером. Решение Верховного Суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.



Аферист, известный под прозвищем «ходячая балаклава» — на самом деле бывший житель Крыма Константин Гришин, получивший известность после госпереворота. О его крымском периоде известно мало — Гришин постоянно подтасовывал данные своей биографии. Он представлялся то военным моряком, то режиссёром, то предпринимателем. Также он уверял, что участвовал в организации Евромайдана в Донецке и создавал местную самооборону для противодействия «Русской весне». Кроме того, Семенченко-Гришин был одним из разжигателей гражданской войны на Донбассе.



29 июня 2014 года он прибыл в Киев, требуя прекращения перемирия и введения военного положения. Провёл демонстрацию рядом с Администрацией президента и выступил на сцене Майдана. После чего сформировал добровольческий батальон «Донбасс» и, встав во главе нацбата, отправился на восток Украины, получив от Минобороны индульгенцию и воинское звание, а от Игоря Коломойского — финансирование.



Напомним, формирование отряда «Батальон Донбасс» началось именно в Днепропетровске под руководством Семёна Семенченко, который назначил себя его командиром. Он же объявил о записи в нацбат и сборе средств на его экипировку на своей страничке в сети Facebook. Начинание Семенченко поддержал тогдашний губернатор Днепропетровщины Игорь Коломойский, который предоставил в его распоряжение территорию пионерского лагеря для размещения добровольцев, и денежное довольствие. Сам Семенченко связь с олигархом отрицал и уверял, что карбат содержится исключительно на деньги патриотического населения.



Летом 2014-го Семенченко согласился с предложением главы МВД Украины Арсена Авакова о создании на основе отряда батальона специального назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины. Он должен был заниматься проведением разведывательных, противодиверсионных и штурмовых операций, а также прикрытием государственной границы на востоке Украины. Проще говоря, под частный фрайкор подвели юридическую государственную базу, легализовав «бойцов» Семёна Семенченко, многие из которых имели уголовное прошлое. За свои «подвиги» на Донбассе аферист был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени: орден на грудь вешали лично премьер Яценюк и глава МВД Аваков. По официальным данным, награду Семенченко присвоили за освобождения Николаевки под Славянском в боях возле Артёмовска, Карловки, Иловайска. Кстати, об Иловайске: часть батальона «Донбасс» попала в Иловайский котёл, однако командир отделался ранением в ягодицу. Его солдаты утверждали, что это был самострел — с целью покинуть территорию боевых действий.



После этого с военной карьерой было покончено, и началась политическая: Семенченко прошёл в Раду по спискам партии «Самопомощь», финансируемой Западом. Был инициатором закона о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями. Уже с трибуны парламента он призывал к блокаде Крыма и лично со своими бойцами организовывал блокпосты на границе с полуостровом. Кстати, и родители Семенченко, и его жена остались жить в Крыму.



Также «ходячая балаклава» был инициатором торгово-транспортной блокады Донбасса и лично ложился на рельсы, перекрывая дорогу поездам и фурам, идущим в направлении Донецка и Луганска. Во многом, благодаря его стараниям, Донбасс оказался отрезанным от Украины.



В 2015-м году Семенченко баллотировался в мэры Кривого Рога, намереваясь переиграть тамошнего градоначальника Юрия Вилкула, но потерпел фиаско. А после подписания Минских соглашений зимой 2015 года против «героя» началась публичная антикампания, Семенченко стал мешать действующей власти. Сам он заявлял, что травлю против него организовали экс-глава Минобороны Гелетей и глава Генштаба Муженко, однако преступником Семенченко называла и западная пресса. Так, латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, побывавший в Донецкой области, в своём интервью «Российской газете» заявил, что зафиксировал многочисленные факты совершённых бойцами батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних. А в специальном докладе управления верховного комиссара ООН по нарушениям прав человека и международного гуманитарного права во время боёв под Иловайском утверждается, что члены батальона «Донбасс» и его командир причастны к пыткам и жестокому обращению с гражданскими заключёнными.



После того, как украинские силы были выбиты из Иловайска, а батальон «Донбасс» оставил место своего расположения во дворе школы № 14 было обнаружено групповое захоронение. По свидетельским показаниям, собранным сотрудниками ООН, непосредственное отношение к их убийствам имел личный состав батальонов «Донбасс» и «Днепр-1». Также в отчёте управления верховного комиссара ООН задокументированы случаи участия членов батальона «Донбасс» в похищении людей. Захваченных отвезли на базу батальона в Покровске, подвергали жестокому обращению и пыткам в целях получения выкупа. В этом же документе указано, что большинство членов добровольческих батальонов, которые нарушали права человека, не были преданы суду, а следствие против них сталкивается с противодействием на политическом уровне. Однако, после 2016-го года, защита ослабла: Семенченко вызывали на допросы в ГПУ, а Верховный суд начал рассматривать вопрос о лишении афериста воинского звания. Более того, вчерашние соратники Семенченко обвинили его в «работе на Кремль». Кстати, до конца непонятно, в каком чине находился «ходячая балаклава»: депутат называл себя то полковником, то майором.



Прокуратура ещё в 2016 году заявляла, что Семенченко получил от Вышгородского районного военкомата «заведомо ложное» временное удостоверение офицера запаса. По этому поддельному документу он был принят на службу в резерве в воинской части №3027 (батальон «Донбасс»). В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова «капитана резерва Семенченко» следует заменить словами «гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание — солдат резерва», говорится в приказе. Сам «герой» несколько раз пытался оспаривать это решение в судах. Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление. В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, но шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии — не вернул истцу офицерское звание. Экс-нардеп подал кассационную жалобу на указанное решение, однако и Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.



В общем, почти пять лет понадобилось украинской Фемиде, чтобы доказать, что Семенченко был самозваным командиром карательного батальона. Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 16 ноября 2020 года. Это плохой знак не только для самого Гришина, но и для его побратимов, которых он наверняка сдаст на ближайших допросах. По сведениям ТГ-канала «Тень на плетень», против самозванца могут открыть уголовное дело, и не одно.



«Я считаю Семенченко преступником, повинным в том, что сознательно и умышленно посылал доверчивых людей и настоящих патриотов в западню, на убой. Разница лишь в том, что их, к сожалению, уже не воскресить и не узнать всей чёрной правды. А вот диванные патриоты почему-то воюют во имя этого „полководца‟. Глядите не переусердствуйте в вылизывании его раненой самострелом задницы, а то недобонапарт Зелепут ещё приревнует...», — посоветовал защитникам экс-командира «Донбасса» бывший боец батальона с позывным «Рем».

На Украине медленно, но уверенно продолжается процесс десакрализации героев майдана и ветеранов АТО. На днях Верховный суд отнял у самозваного командира батальона «Донбасс» Семёна Семенченко право именоваться офицером. Решение Верховного Суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.Аферист, известный под прозвищем «ходячая балаклава» — на самом деле бывший житель Крыма Константин Гришин, получивший известность после госпереворота. О его крымском периоде известно мало — Гришин постоянно подтасовывал данные своей биографии. Он представлялся то военным моряком, то режиссёром, то предпринимателем. Также он уверял, что участвовал в организации Евромайдана в Донецке и создавал местную самооборону для противодействия «Русской весне». Кроме того, Семенченко-Гришин был одним из разжигателей гражданской войны на Донбассе.29 июня 2014 года он прибыл в Киев, требуя прекращения перемирия и введения военного положения. Провёл демонстрацию рядом с Администрацией президента и выступил на сцене Майдана. После чего сформировал добровольческий батальон «Донбасс» и, встав во главе нацбата, отправился на восток Украины, получив от Минобороны индульгенцию и воинское звание, а от Игоря Коломойского — финансирование.Напомним, формирование отряда «Батальон Донбасс» началось именно в Днепропетровске под руководством Семёна Семенченко, который назначил себя его командиром. Он же объявил о записи в нацбат и сборе средств на его экипировку на своей страничке в сети Facebook. Начинание Семенченко поддержал тогдашний губернатор Днепропетровщины Игорь Коломойский, который предоставил в его распоряжение территорию пионерского лагеря для размещения добровольцев, и денежное довольствие. Сам Семенченко связь с олигархом отрицал и уверял, что карбат содержится исключительно на деньги патриотического населения.Летом 2014-го Семенченко согласился с предложением главы МВД Украины Арсена Авакова о создании на основе отряда батальона специального назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины. Он должен был заниматься проведением разведывательных, противодиверсионных и штурмовых операций, а также прикрытием государственной границы на востоке Украины. Проще говоря, под частный фрайкор подвели юридическую государственную базу, легализовав «бойцов» Семёна Семенченко, многие из которых имели уголовное прошлое. За свои «подвиги» на Донбассе аферист был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени: орден на грудь вешали лично премьер Яценюк и глава МВД Аваков. По официальным данным, награду Семенченко присвоили за освобождения Николаевки под Славянском в боях возле Артёмовска, Карловки, Иловайска. Кстати, об Иловайске: часть батальона «Донбасс» попала в Иловайский котёл, однако командир отделался ранением в ягодицу. Его солдаты утверждали, что это был самострел — с целью покинуть территорию боевых действий.После этого с военной карьерой было покончено, и началась политическая: Семенченко прошёл в Раду по спискам партии «Самопомощь», финансируемой Западом. Был инициатором закона о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями. Уже с трибуны парламента он призывал к блокаде Крыма и лично со своими бойцами организовывал блокпосты на границе с полуостровом. Кстати, и родители Семенченко, и его жена остались жить в Крыму.Также «ходячая балаклава» был инициатором торгово-транспортной блокады Донбасса и лично ложился на рельсы, перекрывая дорогу поездам и фурам, идущим в направлении Донецка и Луганска. Во многом, благодаря его стараниям, Донбасс оказался отрезанным от Украины.В 2015-м году Семенченко баллотировался в мэры Кривого Рога, намереваясь переиграть тамошнего градоначальника Юрия Вилкула, но потерпел фиаско. А после подписания Минских соглашений зимой 2015 года против «героя» началась публичная антикампания, Семенченко стал мешать действующей власти. Сам он заявлял, что травлю против него организовали экс-глава Минобороны Гелетей и глава Генштаба Муженко, однако преступником Семенченко называла и западная пресса. Так, латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, побывавший в Донецкой области, в своём интервью «Российской газете» заявил, что зафиксировал многочисленные факты совершённых бойцами батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних. А в специальном докладе управления верховного комиссара ООН по нарушениям прав человека и международного гуманитарного права во время боёв под Иловайском утверждается, что члены батальона «Донбасс» и его командир причастны к пыткам и жестокому обращению с гражданскими заключёнными.После того, как украинские силы были выбиты из Иловайска, а батальон «Донбасс» оставил место своего расположения во дворе школы № 14 было обнаружено групповое захоронение. По свидетельским показаниям, собранным сотрудниками ООН, непосредственное отношение к их убийствам имел личный состав батальонов «Донбасс» и «Днепр-1». Также в отчёте управления верховного комиссара ООН задокументированы случаи участия членов батальона «Донбасс» в похищении людей. Захваченных отвезли на базу батальона в Покровске, подвергали жестокому обращению и пыткам в целях получения выкупа. В этом же документе указано, что большинство членов добровольческих батальонов, которые нарушали права человека, не были преданы суду, а следствие против них сталкивается с противодействием на политическом уровне. Однако, после 2016-го года, защита ослабла: Семенченко вызывали на допросы в ГПУ, а Верховный суд начал рассматривать вопрос о лишении афериста воинского звания. Более того, вчерашние соратники Семенченко обвинили его в «работе на Кремль». Кстати, до конца непонятно, в каком чине находился «ходячая балаклава»: депутат называл себя то полковником, то майором.Прокуратура ещё в 2016 году заявляла, что Семенченко получил от Вышгородского районного военкомата «заведомо ложное» временное удостоверение офицера запаса. По этому поддельному документу он был принят на службу в резерве в воинской части №3027 (батальон «Донбасс»). В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова «капитана резерва Семенченко» следует заменить словами «гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание — солдат резерва», говорится в приказе. Сам «герой» несколько раз пытался оспаривать это решение в судах. Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление. В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, но шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии — не вернул истцу офицерское звание. Экс-нардеп подал кассационную жалобу на указанное решение, однако и Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.В общем, почти пять лет понадобилось украинской Фемиде, чтобы доказать, что Семенченко был самозваным командиром карательного батальона. Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 16 ноября 2020 года. Это плохой знак не только для самого Гришина, но и для его побратимов, которых он наверняка сдаст на ближайших допросах. По сведениям ТГ-канала «Тень на плетень», против самозванца могут открыть уголовное дело, и не одно.«Я считаю Семенченко преступником, повинным в том, что сознательно и умышленно посылал доверчивых людей и настоящих патриотов в западню, на убой. Разница лишь в том, что их, к сожалению, уже не воскресить и не узнать всей чёрной правды. А вот диванные патриоты почему-то воюют во имя этого „полководца‟. Глядите не переусердствуйте в вылизывании его раненой самострелом задницы, а то недобонапарт Зелепут ещё приревнует...», — посоветовал защитникам экс-командира «Донбасса» бывший боец батальона с позывным «Рем». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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