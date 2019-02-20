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Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами

20 февраля 2019, 07:24  •  173 • В мире
Марина Саакян выложила в Сеть фотографию времен Евромайдана в Порошенко и Парубием, подписав "Все они по уши в крови".
Политический эксперт Марина Саакян в своем микроблоге в Twiiter выложила провокационную фотографию разговора в неформальной обстановке председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия и президента Украины Петра Порошенко c послами США и Канады.
Она обратилась к Беркуту и ко всем пострадавшим или погибшем на Майдане: "Когда вас убивали, знайте, что фашисты Правого сектора и самообороны майдана напрямую подчинялись послу США" все они по уши в крови...".

Когда вас убивали, знайте, что фашисты Правого сектора и самообороны майдана напрямую подчинялись послу США
На фото - лидер фашистов и ныне секретарь СНБО Парубий с Порошенко и послами США и Канады
Все они по уши в крови... pic.twitter.com/0N3wA5cBcQ
— Марина Саакян (@marinochka_san) 19 февраля 2019 г.

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