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Разобиженные немцы готовы толкнуть Польшу в объятия России

23 сентября 2021, 12:10  •  34 • Политика
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / www.globallookpress.com
Жителям Германии надоела двусмысленность поляков
Очередной скандал грозит разгореться на международной арене. Пока недовольство проявляется на уровне простых обывателей, но настроения в народе часто отражают позицию всего государства. Сейчас речь идет об уклонении Варшавы от решения вопроса о приоритете законов Евросоюза над национальными. Например, немцев такое поведение поляков сильно раздражает.
Своим негодованием жители Германии поделились в комментариях под статьей авторитетного местного издания Der Spiegel. Материал посвящен колебаниям Варшавы в вопросе законодательства. Поляки не особо горят желанием стать заложниками норм Европейского союза. При этом решение в пользу главенства местных законов может стать началом выхода Варшавы из Евросоюза.
Впрочем, такое развитие событий ничуть не пугает европейцев. Немецкие интернет-пользователи и вовсе заявили, что будут только рады отделаться от поляков. Варшаве даже предложили установить тесные контакты с Москвой.
"Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией", – пишут негодующие читатели издания.
Другие отметили, что членство в еврообъединении не должно быть насильственным. Все страны имеют право покинуть союз, если такое решение кажется им более выгодным. Наиболее прагматичные граждане предложили лишить Варшаву денег, если она не пойдет на поводу у содружества, но и не захочет его покидать.
Стоит отметить, что поляки не в первый раз взбрыкивают. Недавно они отказались выполнять решение Европейского суда. Варшава не хочет платить Чехии компенсации за вредоносную добычу угля.

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