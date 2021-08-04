Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, с какой целью эстонский консул пытался выведать секреты о планах России в Арктике.

В ФСБ показали кадры задержания эстонского консула Марта Лятте. Тот, как сообщалось ранее, пытался получить секретные документы. Сейчас стало известно, что эстонец исследовал планы России по Арктике.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом отметил, что, по всей видимости, эстонскому шпиону было поручено выведать сведения о нашей военной группировке, её составе и силах, а также местах развёртывания, боевых возможностях.

"Такие данные достать очень сложно. Но если консул эту задачу получил, то, естественно, тот информатор, который у него мог быть, этот информатор должен занимать достаточно высокий пост. Эстония последние где-то лет 15 занимает достаточно лидирующие позиции в вопросах разведки, осуществляемой с помощью кибервойск. Кибервойска в Эстонии одни из самых-самых сильных. Они впервые в странах Восточной Европы как раз и были созданы американцами, против России. И поэтому техническая разведка, с помощью взлома, соответственно, сайтов, взлома каких-то серверов, она достаточно хорошо развита в Эстонии", - объяснил он.

Кнутов добавил, что задержанный ФСБ эстонец, очевидно, был подготовленным и хорошо понимал методы шпионажа, которые он должен был здесь использовать для добычи нужной информации.

Понять, что же так интересует Запад в наших планах по Арктике, несложно, поясняет специалист.

"Цель простая: американцы прямо заявляют, что будут делать всё, чтобы превратить Арктику, Северный морской путь в зону свободного судоходства, а фактически в присутствие военно-морских сил США", - заметил Кнутов.

Потому в военном соотношении контроль над этой территорией крайне важен. Ничего удивительного нет, что НАТО проявляет огромный интерес к силам и средствам, которые развёрнуты у нас вдоль Северного морского пути, подчёркивает собеседник Царьграда.

Операция эстонского дипломата крайне важна для понимания ситуации и осознания, что задумали наши западные партнёры.

"У консула, вероятно, была цель вербовки человека не меньше полковника либо получение информации, может быть, о наших оборонных предприятиях. Но это должен быть тоже человек, занимающий руководящую должность. Поэтому вот такое поручение консулу дали. И слава Богу, что он с этим поручением не справился. И слава Богу, что его вовремя остановили", - резюмировал эксперт.