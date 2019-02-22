«Разновидность государственной измены»: зачем демократы обвиняют Белый дом в передаче ядерных технологий Эр-Рияду

Расследование одного из комитетов палаты представителей США в отношении сотрудников администрации Белого дома нужно для того, чтобы Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, считают эксперты. Поводом для разбирательства послужил доклад конгрессмена-демократа Элайджи Каммингса. В частности, в документе отмечается, что чиновники продвигали проект строительства атомных электростанций на Ближнем Востоке в обход требований законодательства и процедур безопасности. Помимо этого, в докладе высказываются опасения, что Эр-Рияд может использовать полученные технологии для создания ядерного оружия.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты конгресса США демократ Элайджа Каммингс объявил о начале расследования в отношении некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома. Разбирательство началось после публикации результатов предварительного доклада о предполагаемой передаче американских ядерных технологий Саудовской Аравии.

«Председатель комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс представил предварительный доклад в связи с сообщениями сразу нескольких источников в Белом доме о попытках ряда сотрудников президентской администрации спешно пролоббировать передачу стратегически важных ядерных технологий Саудовской Аравии в нарушение закона об атомной энергии и без обязательного в таких случаях согласования с конгрессом. Не исключено, что подобные попытки предпринимаются по сей день», — говорится в пресс-релизе комитета.

Закон об атомной энергии США предусматривает жёсткий контроль за экспортом в другие страны технологий, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. При этом в пункте 123 закона говорится, что их передача другому государству невозможна без одобрения конгресса, а также без подписания соответствующего двустороннего соглашения, которым закрепляются девять особых требований по их нераспространению.

Тайные контакты

Авторы доклада указывают на то, что переговоры администрации Трампа с Саудовской Аравией окутаны завесой тайны, что вызывает «большие вопросы об их природе». Так, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер лично организовывал визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году. Тогда он провёл встречу тет-а-тет с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который потом хвастался, что Кушнер «у него в кармане».

В докладе отмечается, что проект Белого дома по строительству атомных станций в Саудовской Аравии лоббирует компания IP3 International. В её руководство входят отставные американские военные и сотрудники Совета национальной безопасности. Один из подрядчиков IP3 International — Brookfield Asset Management — тесно связан с группой компаний Кушнера, указывается в документе.

Составители доклада пришли к выводу, что окружение Трампа действует с целью личного обогащения и продвигает сделку с Саудовской Аравией в ущерб национальной безопасности США.

«Данные компании могут рассчитывать на многомиллиардные прибыли в случае заключения контрактов на строительство и эксплуатацию ядерных объектов в Саудовской Аравии. Судя по всему, они находятся в постоянном и тесном контакте с президентом Трампом и его администрацией», — говорится в документе.

Инициаторами идеи строительства АЭС в королевстве были экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и Дерек Харви — бывший член Совета национальной безопасности, курировавший Ближний Восток и Северную Африку. После отставки Флинна в начале 2017 года Харви продолжил лоббировать сделку, несмотря на запрет со стороны нового руководства совета. Летом 2017 года он также покинул свой пост.

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«Холодная гражданская война в США»

Планы США по возможной передаче ядерных технологий Саудовской Аравии имеют отдалённое отношение к проблеме распространения ядерного оружия. Поскольку никаких шансов на то, что в ближайшее время в королевстве будет создано подобное вооружение, нет, рассказал в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Максимум, что можно ожидать от саудовцев, — возможной утечки ядерных материалов и передачи отработанного ядерного топлива, весьма токсичного, в руки террористических организаций. Это единственный серьёзный риск, из-за которого стоит беспокоиться», — подчеркнул эксперт.

При этом Евстафьев отметил, что у значительной части американской элиты нет уверенности в том, что Саудовская Аравия способна обеспечить безопасность ядерных материалов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк напомнил, что обывательские представления о том, что с помощью установленного на АЭС ядерного реактора можно создать атомную бомбу, не соответствуют действительности.

«Это совершенно другая технология, которая не имеет отношения к мирному атому», — подчеркнул эксперт.

К тому же о планах саудовцев по созданию ядерного оружия ничего не известно, заявил собеседник RT. Так, к Саудовской Аравии нет никаких претензий — ни со стороны МАГАТЭ, ни со стороны ядерных держав. Хотя он назвал неоспоримым фактом то, что королевство ранее предоставляло финансовую помощь Пакистану для создания первой «исламской» ядерной бомбы.

"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы открыто заявил о приверженности Гуайдо и спрятался «Само это обвинение в адрес Белого дома в передаче ядерных технологий Саудовской Аравии звучало бы достаточно странно, если бы не холодная гражданская война в США между Демократической и Республиканской партиями с Трампом во главе. В данной ситуации возможны любые обвинения, даже те, которые с точки зрения здравого смысла выглядят достаточно нелепо», — подчеркнул он.

Деньги решают всё

Между тем, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил власти США в «лицемерии» в связи с предполагаемыми планами передать ядерные технологии Саудовской Аравии.

«С каждым днём мировое сообщество всё яснее осознаёт то, что было всегда понятно нам: ни права человека, ни ядерная программа не были реальной причиной для беспокойства США. Сначала расчленённый журналист (Джамаль Хашукджи. — RT), а теперь незаконная продажа ядерных технологий Саудовской Аравии», — написал министр на своей странице в Twitter.

По словам, Зарифа, подобные действия «полностью разоблачают» политику Белого дома.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Reuters

© Murad Sezer

Агентство АР отмечает, что доклад был опубликован на фоне пристального внимания законодателей к очень близким отношениям администрации Белого дома и Саудовской Аравии. Вашингтон отвёл королевству центральное место в своей внешней политике на Ближнем Востоке, стараясь изолировать Иран. Помимо этого, СМИ напоминают, что Трамп фактически никак не отреагировал на убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а также на военную операцию Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене.

По мнению Дмитрия Евстафьева, предполагаемые договорённости между администрацией Трампа и руководством королевства о строительстве АЭС свидетельствует об очень высоком уровне партнёрских отношений между странами.

В свою очередь, генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT заявил, что только на первый взгляд «тайные» действия администрации президента США по возможной передаче ядерных технологий Эр-Рияду выглядят нелогично. Так, королевство заинтересовано в получении подобных технологий, а Трамп — в сохранении многомиллиардной сделки с Эр-Риядом. Однако у Трампа есть серьёзное лобби в Израиле, которое вряд ли хочет видеть Саудовскую Аравию ядерной державой.

Напомним, в мае 2017 года американский лидер заключил крупнейшее в истории ВПК США соглашение о поставке в Саудовскую Аравию вооружений на сумму более $100 млрд. Поэтому Трамп и дальше будет делать всё возможное, чтобы сохранить тесное сотрудничество с Эр-Риядом, считают эксперты.

«Мегасделку никто не отменял, а для Трампа — это идея фикс. Это очень существенная сделка, в том числе и в финансовом плане. Это громадные деньги», — подчеркнул Мухин.

По мнению эксперта, если обвинения в адрес американского президента в передаче ядерных технологий Эр-Рияду всё-таки подтвердятся, то это ляжет репутационным пятном на США. И если демократы доведут своё расследование до конца и установят вину администрации Трампа в передаче ядерных технологий Саудовской Аравии, то президенту уже не удастся замять это дело, отметил эксперт. При этом он связал появление расследования с предвыборной борьбой и попытками демократов помешать Трампу баллотироваться на второй срок.

"Но нашу честь не замарать": Чичерина на передовой Донбасса спела для ополченцев накануне 23 февраля «Я полагаю, что все эти обвинения носят предвыборный характер. Цель — не дать Трампу переизбраться на второй срок. Для этого конгресс создаёт множество негативных информационных поводов», — подытожил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, уже сейчас в США начинается предвыборная кампания и демократы в отсутствии конструктивной повестки пытаются дискредитировать руководство государства.

«Начало подобного расследования — это объективное подталкивание к тому, что обсуждалось в последнее время: запуск 25-й поправки к американской конституции (которая позволяет объявить импичмент президенту в случае признания его неспособным осуществлять предусмотренные должностью права и обязанности. — RT). Фактически это начало формирования американского ГКЧП», — полагает эксперт.

При этом, если Трамп действительно передал ядерные технологии Эр-Рияду, то это, конечно, является поводом для проведения расследования, отметил Васильев.

«Подобный шаг подпадает под действие американского законодательства, которое предусматривает тюремный срок и большой штраф. Если передача ядерных технологий на самом деле была санкционирована Трампом, то его оппоненты могут использовать это расследование для того, чтобы инициировать процедуру импичмента», — добавил он