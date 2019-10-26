Разноцветные носки, отсутствие нижнего белья и «обнимашки»: Ляпы известных политиков

Автор:

Николаев Александр

Недавняя история с появлением супруги президента Украины Елены Зеленской на приёме у императора Японии Нарухито в платье и перчатках лимонного цвета, из-за чего первую леди Незалежной обвинили в неуважении к монарху, вызвала такой большой ажиотаж, что дискуссии по этому поводу продолжаются уже несколько дней.

Одни считают, что так нельзя было делать, поскольку жёлтый цвет — прерогатива лишь членов самого императорского дома Страны восходящего солнца, а всем остальным носить одежду такого окраса просто непозволительно. Другие утверждают, что такие суждения в корне неверны.

Например, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова уверена, что ничего катастрофичного в ситуации с платьем супруги Владимира Зеленского нет в принципе, поскольку зародившееся в XIII веке правило о «цветовом разделении» в Японии сегодня юридически нивелировано.

Вместе с тем есть в современной истории немало примеров, когда нарушения дипломатического этикета были куда более существенными.

Церемония интронизации императора Японии Нарухито в Токио. Фото: Patrick van Katwijk/Globallookpress

Мы же решили вспомнить вместе с Альбиной Холговой наиболее заметные из них.

Двое из ларца: Порошенко и Трамп в одинаковых костюмах

На 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН тогдашний президент Украины Пётр Порошенко появился с гордым видом вместе с лидером США Дональдом Трампом в одинаковом облачении: практически идентичных костюмах и галстуках. Фото, которое пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко подписал «Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнёров», стало настоящим мемом в интернете.

Комментарий Альбины Холговой:

Известно, что у Трампа есть свой персональный стиль: он носит галстуки преимущественно красных оттенков. Поэтому появление Порошенко в аналогичном облачении, конечно, нарушение негласных правил — надень он другой галстук, и даже при схожести костюмов на это никто, наверное, не обратил бы особого внимания. А так — явный просчёт, и довольно забавный.

П. Порошенко и Д. Трамп с супругами. Фото: Official White House photo of Andrea Hanks/Globallookpress

П. Порошенко и Д. Трамп с супругами. Фото: Official White House photo of Andrea Hanks/Globallookpress

Джордж Буш — младший потрепал по шее Ангелу Меркель

В 2006 году Джордж Буш — младший на саммите G8, проходя за креслом канцлера Германии Ангелы Меркель, неожиданно принялся разминать ей шею и плечи — продолжалось это недолго, но всё, разумеется, попало в объективы телекамер и разошлось по соцсетям и СМИ.

О Буше, который особо никогда не отличался приверженностью к строгим правилам этикета, стали говорить, что он-де совсем «границы перешёл» (в переносном, впрочем, смысле).

Комментарий эксперта:

Если говорить про эталон — то, да, конечно, нарушение: «интимная» дистанция, между близкими людьми, — это 35 см, а уж такие вольности, которые допустил Джордж Буш, вообще фамильярность. Однако же давайте помнить, что есть этикет, а есть — обычная жизнь. Сделай он это свысока, надменно — то было бы оскорбление. А поскольку сама Меркель на произошедшее отреагировала спокойно, то это было воспринято как дружеский жест.

Забота, вызвавшая немалый ажиотаж: Путин и первая леди Китая

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань. Фото: Xie Huanchi /Globallookpress

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань. Фото: Xie Huanchi /Globallookpress

На саммите АТЭС, который проходил в Китае в 2014 году, Владимир Путин, заметив, что супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань ёжится от холода, решил проявить заботу — укрыл её пледом. И это событие едва не затмило весь саммит: западные СМИ назвали это бестактностью и нарушением правил вежливости.

Комментарий эксперта:

С одной стороны, в рамках протокола — казус, поскольку должна быть дистанция, о которой я уже говорила, с другой — это можно рассматривать как джентльменский жест, нормальный мужской поступок, ведь в намерениях российского лидера не было цели оскорбить, он проявил заботу.

Аккуратнее с королевой Англии

Всё случилось в ходе саммита G20. Во время приема в Букингемском дворце Елизавета II подошла к супруге тогдашнего президента США Барака Обамы и положила ей руку на талию. А та, простая душа, в ответ приобняла королеву в ответ. Что тут началось! Новость и фото перепечатали все ведущие издания, в высшем обществе Англии разразилась буря негодования: во-первых, и сама Елизавета нарушила протокол — первой подошла к Мишель, а уж про «обнимашки», которые позволила себе первая леди Штатов, и вообще говорить нечего!

Фото: Mirrorpix /Globallookpress

Эта вольность супруги Барака Обамы отразилась и на будущем: на церемонию бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон её не пригласили, и, есть устойчивое мнение, именно потому, что запомнили нарушение этикета.

Принц Гарри и Меган Маркл: нельзя держаться за руки прилюдно

Принц Гарри со своей будущей женой, актрисой Меган Маркл, однажды, когда они ещё не были женаты, вызвали настоящее возмущение тем, что появились на публике, держась за руки. Британские таблоиды сделали из этого новость номер один.

Комментарий эксперта:

Вообще, считается, когда члены королевской семьи появляются на людях, это уже не их частная жизнь, а полноценная работа. Иначе говоря, если они, скажем, ходят по парку в капюшонах и их никто не узнаёт, то пожалуйста. Но как только есть идентификация, публичность — всё, табу. Максимум, что позволяется в обществе, — поцеловать руку.

Ельцин и Клинтон: ботинки жмут

Экс-шеф службы протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко в своей книге «Повседневная жизнь Кремля при президентах» вспоминал такой случай. Однажды, во время визита первого президента России в США, Билл Клинтон, по своей привычке, в ходе переговоров то и дело закидывал ногу на ногу, плюс ещё и за ботинок её придерживал.

В итоге Борис Ельцин не выдержал.

«Что, Билл, ботинок жмёт?» — поинтересовался он — как бы и по-простецки, но с иронией. Клинтон усмехнулся и больше так никогда на встречах с ним не делал.

Абсолютно верно поступил Ельцин, сделав замечание своему визави. Нога на ногу — это и некрасиво по отношению к собеседнику, и ещё некий месседж — мол, я здесь главный. Разумеется, первому лицу России это не понравилось, — уверена, что он всё понял и поэтому одёрнул Клинтона,

— прокомментировала Альбина Холгова.

Конфуз или дерзость? Карла Бруни и Мелания Трамп на официальных встречах без нижнего белья

Буквально недавно мировые СМИ смаковали новость с фотографиями супруги Дональда Трампа в промокшем от дождя платье на Дне независимости США, на которых было явственно видно, что она без бюстгальтера (не надо, пожалуй, объяснять почему, да?).

Сколько критики обрушилось в её адрес — просто шквал!

Впрочем, моду у первых леди ходить без нижнего белья завела, конечно, не Мелания Трамп: до неё подобным успела отметиться вторая половинка Николя Саркози, в бытность того президентом Франции. В 2010 году, когда он принимал в Елисейском дворце Дмитрия Медведева с супругой Светланой, его жена, бывшая модель Карла Бруни, явилась на это рандеву в красивом длинном платье цвета морской волны, но — довольно откровенном.

Фото: UPPA/Globallookpress

Комментарий эксперта:

По правилам этикета, одежда в принципе не должна плотно прилегать к телу — чтобы оставался зазор примерно в сантиметр. Просто никакого «стиля соблазнения»! Можно объяснить это тем, что есть такой способ выражения: мол, я делаю так, как хочу, и мне нет никакого дела, что подумают все остальные! Но практика показывает, что такой подход долго не работает, создаётся определённый имидж, который приклеивается к человеку навсегда. А задача первых леди — поддерживать репутацию мужа. Но о какой репутации здесь можно говорить? Что же касается Бруни, которая из творческой среды, то она нередко попадала в такие ситуации с некорректной одеждой: на инаугурации Олланда, например, Карла стояла в балетках и в блузке с короткими рукавами, что тоже тогда вызвало критику в обществе.

Рауль Кастро не дал Обаме себя фамильярно обнять

Когда в 2016 году Барак Обама ездил на Кубу на переговоры с Раулем Кастро, это преподносилось как историческое событие. Но в какой-то момент 44-й президент США, видимо, решил, что он на Острове свободы не просто почётный гость, но человек, который своим визитом сделал большой подарок всем кубинцам. И на совместной пресс-конференции с Кастро попытался «по-дружески» похлопать кубинского лидера по плечу.

Да вот не вышло — Рауль Кастро, заприметив этот жест, довольно ловко перехватил руку Обамы в воздухе и... сам помахал ей.

Б. Обама и Р. Кастро. Фото: Joaquin Hernandez/Globallookpress

Комментарий эксперта:

Кастро поступил очень красиво! Потому что общение политиков на высшем уровне, в рамках дипломатического этикета, никак не терпит панибратства: равный разговаривает с равным. Обама, вероятно, хотел показаться выше.

Саакашвили вышел к трибуне в брюках, заправленных в носки

Экс-президент Грузии, ставший после бегства с родины губернатором Одесской области, не раз попадал впросак: то галстук перед камерами начнёт жевать, то выйдет к микрофону в штанах, будто бы надетых задом наперёд. А марте 2016-го, приехав в Днепропетровск, пошёл к трибуне в брюках с заправленными в носки штанинами. И стал в очередной раз объектом насмешек.

Комментарий эксперта:

Саакашвили действительно часто нарушает дресс-код — помимо этих случаев, бывает, и в расстёгнутой рубашке появится (а можно, чтобы только одна пуговица была расстёгнута, если без галстука), и в пиджаке, который сидит на нём так, что кажется, будто слышно, как пуговицы трещат. Однако такая небрежность в одежде (почему не следят помощники, протокол, я не знаю) приводит к тому, что доверие как к публичной персоне падает, люди откровенно начинают над ним смеяться. И политик заканчивается.

И снова носки: разноцветные, красивые и яркие — от премьер-министра Канады

47-летний премьер-министр Канады чувствует себя, надо полагать, одним из самых модных политиков современности. Или ярких.

Он предпочитает сочетать строгие костюмы и классические туфли с разнообразными весёлыми носками: то в цветах канадского флага наденет, то с рисунками героев из «Звездных войн», то вообще — на правой ноге у него надет носок жёлтого цвета с рисунком, а на левой — синего (и тоже с каким-то изображением). Причём политик не стесняется демонстрировать это публично.

Фото: White House/Globallookpress

Комментарий эксперта:

Полагаю, что за этим всё-таки стоит очень необычный, нестандартный стиль. Хотя не принятый в мире, выходящий за пределы этикета. Желание выделиться, может быть?

А вот был случай: Юрий Гагарин растерялся на обеде у королевы Англии

В июле 1961 года первый в мире космонавт Юрий Гагарин побывал в Великобритании и был приглашён на приём к королеве Елизавете II. Сначала всё шло по этикету. Но потом предстоял обед. Когда Гагарин увидел перед собой массу неизвестных ему столовых приборов, на некоторое время растерялся: просто не знал, чем и как пользоваться.

Выручила, кстати, сама Елизавета II: увидев, что советский космонавт стушевался, она спросила, что случилось. И тот откровенно признался — мол, не знаю, как всем этим «инвентарём» пользоваться. На это монаршая особа спокойно ответила: «Знаете, хоть я здесь и живу всю жизнь, но сама до конца не знаю точно, для чего и какой прибор нужен. Так что давайте кушать тем, чем мы привыкли». После чего взяла простую ложку и стала, как и оценивший этот ход Гагарин, есть ею паштет из омаров.

Комментарий эксперта: