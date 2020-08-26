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Разнос от Путина помог: Башкирскую содовую компанию проверят от и до - Генпрокуратура
26 августа 2020, 23:55 • 80 • Политика
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Генпрокуратура мгновенно организовала проверку законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли.
После разноса от президента России Владимира Путина в Генпрокуратуре занялись расследованием ситуации с Башкирской содовой компанией. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Ревизоры из Генпрокуратуры проверят законность сокращения доли государства в вышеупомянутой компании. Также будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль.
Он добавил, что после проверки будет поднят вопрос о возвращении имущественного комплекса государству. Ситуация находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова, подчеркнул представитель ведомства.
Напомним, что вопрос о Башкирской содовой компании поднят в связи с попыткой организации начать разработку горы Куштау вопреки воле местных жителей. Президент России обратил внимание, что прибыль компании уходит в иностранные офшоры, и дал указание хорошенько разобраться в ситуации.
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