Разнос от Путина помог: Башкирскую содовую компанию проверят от и до - Генпрокуратура

После разноса от президента России Владимира Путина в Генпрокуратуре занялись расследованием ситуации с Башкирской содовой компанией. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Ревизоры из Генпрокуратуры проверят законность сокращения доли государства в вышеупомянутой компании. Также будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль.

Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли, - сообщил ТАСС Андрей Иванов.

Он добавил, что после проверки будет поднят вопрос о возвращении имущественного комплекса государству. Ситуация находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова, подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, что вопрос о Башкирской содовой компании поднят в связи с попыткой организации начать разработку горы Куштау вопреки воле местных жителей. Президент России обратил внимание, что прибыль компании уходит в иностранные офшоры, и дал указание хорошенько разобраться в ситуации.