Разнонаправленная политика: что может стоять за отказом Варшавы называть Россию врагом

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что конфронтация России и Запада повлечёт негативные последствия для Варшавы. При этом чиновник указал, что для расширения диалога Москва должна отказаться от «силовой политики в регионе». Ранее в ходе саммита НАТО польский лидер Анджей Дуда отказался назвать Москву врагом. Между тем Варшава продолжает привлекать на свою территорию американских военных, мотивируя это необходимостью защититься от России. Эксперты считают, что власти Польши окончательно запутались в собственном политическом курсе.

Польша не станет поддерживать попытки спровоцировать конфронтацию России и Запада, поскольку они могут привести к негативным последствиям для Варшавы. Такое заявление сделал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью агентству Reuters.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран и России, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — заявил Щерский.

При этом глава польской канцелярии отметил, что на данный момент пространство для диалога между Польшей и Россией остаётся ограниченным.

«В настоящее время возможности для дипломатии, а также для диалога (с Россией. — RT) ограниченны», — заявил польский чиновник, тут же поставив условие, что для расширения диалога Москва должна изменить свою политику.

«Российская политика может измениться, может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. В первую очередь — отхода от силовой политики в регионе».

Прежде чем ставить условия Москве, польской стороне стоит вспомнить, по чьей вине российско-польские отношения деградировали до нынешнего уровня, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

«Варшаве стоит помнить, что она сама сделала всё для того, чтобы контакты между нашими странами сократились до минимума. При этом она возлагает всю ответственность на Москву», — подчеркнул политолог.

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО

Reuters

© Kevin Lamarque

Угроза без врага

Президент Польши Анджей Дуда недавно также не стал называть Россию врагом в ходе саммита НАТО, который прошёл в Лондоне 3—4 декабря.

Тогда по итогам встречи представителей стран — участниц альянса было распространено совместное заявление от лица членов НАТО, в котором в качестве главных угроз были обозначены в том числе «агрессивные действия России».

Однако позднее, в ходе общения с журналистами, Дуда отказался называть Россию врагом и вместо этого заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается, считая некоторые действия Москвы недопустимыми.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует... Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — заявил тогда польский президент.

По словам Дуды, недопустимо говорить «о каком-то враге на уровне государства», добавив, что по отношению к России у НАТО нет никакой «враждебности».

Через несколько дней после саммита с таким же заявлением выступил и генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг. Во время интервью телеканалу CNN он также заявил, что альянс не считает Россию своим врагом.

«Мы не составляем списки противников. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более напористую Россию, которая применила силу против соседней страны — Украины... Мы не делим мир на противников и друзей», — сказал Столтенберг.

Подобная двойственная политика характерна для всех стран, состоящих в НАТО, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов.

«С одной стороны, они взяли курс на сдерживание России, а с другой — стремятся поддерживать диалог с ней. Это связано с курсом администрации Трампа на ревизию союзнических отношений и серьёзной трансформацией в Западной Европе, которая ищет самостоятельности после брексита», — отметил эксперт.

Американские военнослужащие в Польше

© Kacper Pempel

Американское присутствие

Несмотря на недавние заявления первых лиц государства, последние несколько лет Польша неоднократно призывала к наращиванию в стране американского военного присутствия, мотивируя это необходимостью «защиты» от России.

В августе 2019 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава заинтересована в размещении на своей территории на долгосрочной основе новой базы НАТО. Глава правительства объяснил это необходимостью укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Тогда же министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что расширение контингента ВС США в Польше сыграет гораздо большую роль в сдерживании России, чем развёртывание американских сил в странах Западной Европы.

В конце сентября президент США Дональд Трамп и Анджей Дуда в ходе встречи на полях 4-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали декларацию, предусматривающую увеличение контингента войск США в Польше. Согласно документу, к 4,5 тыс. американских военнослужащих, уже размещённых в Польше на ротационной основе, присоединятся ещё 1 тыс. военных.

После встречи с Трампом и подписания декларации Дуда заявил, что такие действия являются «адекватной реакцией» на российскую политику. По его мнению, размещение в стране американских военных поможет «предотвратить новые военные конфликты».

Затем, 26 сентября, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что штаб американских войск на восточном фланге НАТО перебазируется из Германии в Польшу. По словам польского министра, присутствие армии США в Польше «отпугивает любого агрессора», поскольку «американские войска — самые сильные в мире».

Также власти Польши активно продвигали идею строительства в стране крупной военной базы для размещения американского военного контингента, которую предлагалось назвать «Форт Трамп». Варшава была готова выделить $2 млрд на финансирование проекта, однако Вашингтон эту идею не поддержал.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский

globallookpress.com

© Krzysztof Szczerski

«Придётся менять свой курс»

Стоит отметить, что в ходе интервью Reuters Кшиштоф Щерский поднял ещё одну тему, на которой много лет спекулирует Варшава в диалоге с Россией, — расследование обстоятельств крушения Ту-154 тогдашнего президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

«Решение российской стороны сохранить в тайне обстоятельства катастрофы под Смоленском тяжким грузом лежит на российско-польских отношениях», — заявил Щерский.

Напомним, авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года, когда самолёт Леха Качиньского заходил на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту лайнера находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт о результатах технического расследования, в котором причиной крушения было названо решение экипажа совершить посадку в условиях густого тумана.

Несмотря на выводы МАК, польские власти потребовали пересмотра результатов расследования, а также начали продвигать различные спекулятивные и конспирологические версии случившегося, например якобы об обнаружении следов взрывчатки.

Константин Воронов в разговоре с RT отметил, что такие заявления со стороны официальных лиц Польши явно будут мешать Варшаве установить какой-либо контакт с Москвой на основе одной или двух нейтрально-примирительных реплик. При этом желание смягчить риторику в отношении России вполне может быть обусловлено экономическими причинами, считает эксперт.

«У Польши сейчас достаточно сложное положение, особенно при новой администрации ЕС, которая будет сокращать бюджет на следующий пятилетний период. Соответственно, Варшава лишится многих субсидий, доступа к фондам Евросоюза, которые выравнивают уровни экономического развития стран союза, и многих проектов. В этих условиях Польше в ближайшее время придётся менять свой курс, соответственно, возможность построения не только политических, но и экономических отношений с Россией возрастает», — отметил Константин Воронов.

Такое мнение разделяет и кандидат исторических наук, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Возможно, Евросоюз сказал, что если Польша будет очень усердствовать, то ей сократят финансирование. Кроме того, Варшаве предстоят президентские выборы, и, соответственно, проводить их в предвоенной атмосфере, которая была в стране до недавнего времени, было бы чересчур», — пояснил политолог в разговоре с RT.

По словам Вадима Трухачёва, заявления Варшавы демонстрируют, что «власть в стране совсем запуталась».