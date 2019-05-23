Разница в реальностях. Голоса в вашингтонской голове • 42 • Аналитика









Начало большого торга

О чем реально говорилось на встречах с Помпео, конечно, мы не знаем — официоз, равно как и вбросы "инсайдеров" с переговоров такого уровня никак не отражают реальности. Но официально считается, что обсуждались в первую очередь вопросы стратегической стабильности — продление Договора СНВ-3, история с "торпедированием" Договора РСМД и американские, как сразу было ясно, несбыточные предложения о трехстороннем ядерном соглашении, вопросы ПРО и противоспутникового оружия и т.п. А также весь комплекс отношений между сверхдержавами и спорные точки, такие, как Украина, Донбасс, Сирия, Венесуэла, Иран, КНДР. Неофициально высказывались предположения, что американцы выдвигали даже некие предложения о разделе сфер влияния между сверхдержавами, а также пытались добиться нейтралитета России в отношении ее китайского друга и союзника. Хотя в торговой войне КНР и США Россия участвовать и не собирается, разве что как сторона, получающая от этого бонусы, если получится. Да и нет у нас возможностей в этой войне участвовать, и смысла тоже нет.



Любопытно, что на итоговой пресс-конференции Помпео, говоря о Венесуэле, ни слова не сказал о г-не "диванном президенте" Гуайдо, будто такого "законного" властителя и вовсе уже не существует. Возможно, так и есть, просто Гуайдо об этом еще не знает. И где-то уже ждет своего часа место, где найдут голову Гуайдо: если уж он бесполезен хозяевам в основном качестве, то в качестве жертвы вполне сойдет. При этом госсекретарь не избежал штампов о необходимости ухода Мадуро. Однако, заметив, что судьбу Венесуэлы должен решать ее народ, а не внешние силы, что ж он раньше-то об этом не думал? В России вдруг убедили? Американцев, похоже, сильно беспокоит теоретическая возможность появления пусть и неядерной, но базы ВС РФ (а то и китайской) в Венесуэле, и, несмотря на отрицание со стороны Москвы, Пекина и Каракаса, они такую возможность учитывают, и уж кому они точно не верят в вопросах размещения баз — это нам. Помня о Сирии, где мы тоже долго отрицали уже свершившееся размещение своих войск в САР, планы по постоянному базированию и прочее.



Хотя, возможно, он имел в виду, что в ситуацию в Венесуэле не должны вмешиваться внешние силы, кроме американцев, которые, с их точки зрения, и не внешние, а свои? В общем, из пресс-конференции и прочих заявлений можно понять лишь то, что диалог ведется, а толку пока немного. В первую очередь потому, что американцы в душе понимают, что Россия — такая же сверхдержава, а в ряде военных вопросов, прежде всего ракетно-ядерных, и сильнее США, но отучиться от разговора свысока, как с "региональной державой, разорванной санкциями", не могут. И от предложений типа "давайте поделим мир по-честному, нашу сферу влияния — только нам, а то, что вы считаете вашей — поделим пополам по-братски". Мол, вы, русские, уважайте нашу замшелую Доктрину Монро, созданную во времена гладкоствольных пушек и ружей, и не лезьте в западное полушарие, а вот мы-то из НАТО выйти никак не можем, базы и контингенты убрать из Европы и Азии — тоже, у нас же союзнические обязательства! Да американцы при нужде мигом забывают о любых союзниках, примеров тому — легион. Так что тут не в них дело.



Ястреб из пыльного чулана и внутренний цирк-шапито

К тому же в вопросе Венесуэлы опять "торчат уши" Джона Болтона, помощника Трампа по нацбезопасности, который, на пару с Помпео, и является основным локомотивом кампании против Мадуро. Причем сама кампания успешно провалена этими деятелями, и они пытаются сейчас хоть как-то исправить ситуацию, ведь вину Трамп неизбежно возложит на них. Он и так жутко недоволен тем, что Болтон пытается подталкивать его к войне с Венесуэлой, и это недовольство добралось и до СМИ. Видимо, эти деятели пытаются теперь уломать Москву "бросить" Мадуро, чего явно не произойдет. К тому же в ответ американцы ничего не могут нам предложить. Ну не Украину же, в конце концов? Зачем она нам?



Американская политика точно так же зашла в тупик и в других вопросах, например, в Сирии, откуда Трамп пытается вывести войска, а его помощники саботируют это решение — а ведь смысла в этом стратегически и тактически давно уже никакого. Или с КНДР, которая явно разочарована поведением американских партнеров по переговорам. Про Иран и говорить нечего. И по каждой из этих ситуаций внутри американского руководства и элит нет никакой единой позиции — Болтон и прочие "дряхлые ястребы из пыльного чулана старых администраций" тянут в одну сторону, военные, которым, зачастую, не нужна никакая напряженность ни с КНДР, ни с Ираном, ни тем паче с КНР, не говоря уж о России — в другую, разные течения и на Капитолийском холме.



Причем как внутри администрации, и в Конгрессе, и между ними идет жесткая грызня. Как можно серьезно о чем-то договариваться с деятелями, которые не могут меж собой договориться? И которые несколько лет занимались меж собой идиотским поиском несуществующей черной кошки в темной комнате — "вмешательством в выборы" и "сговором Трампа с Москвой" вместо дела. Причем этому внутреннему цирку-шапито была подчинена и внешняя политика. И никто не даст гарантии, что даже если с Трампом удастся о чем-то договориться, опять не всплывет какой-нибудь прокурор Мюллер с "новыми обстоятельствами дела", и все начнется по-новой. Впрочем, с такими помощниками и до договоренностей дело может не дойти. С другой стороны, все больше признаков того, что Трампа г-н Болтон со товарищи откровенно допекли, и Трамп лишь ищет удачный повод, чтобы выпроводить его вон. Но кто придет ему на смену? Очередной политшизоид со странным пониманием реальности (еще неизвестно, нашу ли реальность видят эти деятели)? Очередной дедуля из обоймы Буша-младшего? Но Болтона Трампу уж точно давно пора гнать в шею, с ним никакой диалог с Москвой (и не только с Москвой) не будет продуктивным. Тем более что, как утверждает "Лос-Анджелес таймс", "мир, в котором живет Трамп, принадлежит и формируется Джоном Болтоном". В США всегда короля играет свита, но нужно и совесть иметь, да и ведет дедушка Болтон американскую лодку явно курсом на скалы.



Попытки впихнуть то, что не нужно

Если вернуться к вопросам стратегической стабильности, то весьма странно звучат заявления американцев о том, что новые виды вооружений, почти все те самые, из "великолепной шестерки" от Путина 1 марта прошлого года (МБР 15А28 "Сармат", МБР 15А35-71 с АГБО 15Ю71 "Авангард", КР с ЯРД "Буревестник", предположительно 9М730, гиперзвуковая аэробаллистическая УР/ПКР "Кинжал", СПА "Посейдон" 2М39, ну, и боевой лазерный комплекс "Пересвет") плюс, видимо, гиперзвуковая ПКР "Циркон" 3М22, подпадают под зачет Договора СНВ-3. Помпео должен был бы знать, что применительно к "Сармату" и "Авангарду" в этом у нас никто и не сомневается, и соответствующие общие данные о весе, габарите, внешнем виде и забрасываемом весе были переданы американцам в установленном Договором объеме и в срок, а вот все остальное ну никаким боком в этот Договор не лезет. "Кинжал" с "Цирконом" потому, что даже при использовании по целям на суше и с авиационной платформы эти ракеты не являются предметом СНВ-3, что до "Посейдона" с "Буревестником", то такое оружие никоим образом не прописано в Договоре. И любые попытки эти системы туда затолкать вызовут отрицательную реакцию Москвы.



Хотя теоретически тот же "Посейдон", будучи учтенным, скажем, как БРПЛ, ничем нам не повредит — у нас большой запас неиспользуемых носителей, и от нескольких десятков зарядов у нас ситуация тоже не изменится, а ведь значение и возможности этих аппаратов куда выше тех цифровых показателей в зачете Договора. Но для их учета таким образом нужно менять текст соглашения или какое-то дополнительное соглашение принимать — а на это может просто не хватить времени, потому что до "дедлайна" 5 февраля 2021 г. осталось чуть более чем полтора года, а в США еще и избирательная кампания недалеко уже. Причем для продления на 5 лет нужно лишь совместное соглашение двух президентов сверхдержав по данному вопросу. Опасность противорадиолокационного удара по системе ПВО Ирана. Малоизвестный козырь аравийских ВВС



Заниматься надо реальным делом

В общем, предложения по новым системам не способствуют пока что важнейшей задаче продления СНВ-3. Неизвестно пока также, как продвигается дело по встречным претензиям сторон, в частности, по претензиям РФ в вопросах исполнения Договора Штатами. Большая часть этих претензий носит выраженный политический характер и не имеет серьезного военного значения, но основания и для них имеются, и их нужно разрешить.



Причем не только на уровне документов — Россия требует и ряда технических шагов от США, например, дополнительных работ в шахтных пусковых установках БРПЛ "Трайдент-2" D5 на ПЛАРБ типа "Огайо", в тех самых четырех на каждой лодке, что заделаны. Есть там работы, которые американцами не выполнены так, как в Договоре прописано, или же это не было зафиксировано должным образом. Кстати, такая лень американцам и правда свойственна — долгое время в списках носителей значились, например, бомбардировщики В-52G, которые давно к тому времени сгнили на кладбище в Дэйвис-Монтейн, просто потому, что американцы никак не могли поехать туда и зафиксировать их уничтожение должным образом. Тут не было никаких попыток спрятать носители до нужного момента, это была обычная лень и неорганизованность. Никакой ценности В-52G давно уже не представляли, кроме разве что музейной.





СНВ-3 куда нужнее Штатам, чем России

При том, что в СМИ США, что поумнее, как и в правительственных и экспертных кругах, не скрывается уже, что задача продления СНВ-3 куда важнее для Штатов, чем для России, ввиду разной ситуации в ракетно-ядерной сфере. Мол, "СНВ-3 позволяет нам сдержать Россию". И на этом фоне попытки протолкнуть еще и трехстороннее соглашение с участием Китая, причем без Британии и Франции, которых еще СССР желал бы привлечь к договорному процессу в стратегической ракетно-ядерной сфере — это или дешевый популизм, или игра на торпедирование СНВ-3 путем забалтывания вопроса. Скорее всего, это и то, и другое. Трамп, возможно, и правда не разбирается в этих вопросах больше среднего пользователя «Твиттера», либо действует из неких идеалистически-популистских мотивов, чтобы прослыть миротворцем. А вот персонажи типа Болтона и Помпео, скорее всего, осознанно играют против Договора. Болтон и не скрывал своего отношения к СНВ-3 еще во время его согласования и подписания его, и продолжает работать против.



Так, например, утверждает Джон Вольфстал — бывший советник Обамы по вопросам нераспространения ядерного оружия, а ныне независимый эксперт. Он же пишет, что попытки различных дополнительных претензий к России или попытки затолкать в Договор те новейшие системы, которые им не учитываются, приведут к тому, что Россия просто откажется от разговора и продления соглашения. И американцы потеряют хоть какой-то доступ к "самой страшной угрозе существования США" — СЯС РФ. И к таким системам, как "Сармат", названный им "самым страшным оружием". А вместо конструктивной работы в этом направлении американцы имеют голоса в голове, как у шизофреников: военные однозначно за продление Договора, Болтон и присные — или против, или занимаются забалтыванием процесса, выдвигая разные новые условия, предлагая новый трехсторонний Договор и прочее.



А в итоге у разбитого корыта, как та самая старуха из сказки, окажутся прежде всего американцы и администрация Трампа (или та, что придет на смену). Но и мир тоже, и мы все. Без базового соглашения в области стратегической стабильности мир безопаснее точно не станет. Джон Вольфстал предлагает не затягивать с решением вопросов по СНВ-3 и его продлению. И пока забыть про трехсторонние прожекты и про безуспешные попытки увязать контроль над СЯС с контролем над ТЯО, от разговоров о котором Россия отказывается. А эти все вопросы можно обсуждать после 2021 г. хоть 10 лет. Он считает, что тогда можно и обсуждать, с учетом интересов России в области ПРО и компромисса в этом вопросе, и сокращение лимитов по носителям и зарядам, например, до 1000 зарядов. Впрочем, Россия вряд ли будет заинтересована в подобном. Войска Хафтара сбили самолёт с иностранным наёмником



Договор РСМД мертв. И это всех устраивает?

Также непохоже, чтобы стороны пытались что-то реально сделать с восстановлением действия Договора РСМД. Похоже на то, что обе стороны в целом устраивает то, что Договор заканчивает свое действие, несмотря на риторику. Россия "адаптирует морские КР" к "Искандеру-М1", адаптирует туда же "Циркон", проводит иные работы, но заявляет, что пока воздержится от размещения новых ракет там, где не будет американских РСМД (а системы, послужившие поводом к крушению ДРСМД с американской стороны, мы нарушением не признаем, что очень удобно). Американцы заявляют, что не будут размещать этих ракет в Европе и они в любом случае будут неядерными (потому что зарядов нет, а не потому, что они такие добрые). А в Азии от того, что они пока могут реально создать, толку мало (в одном из материалов на этом ресурсе этот вопрос рассматривался, там проблема в дальности из тех мест, где они могут быть реально размещены), и смысла тоже, учитывая американский флот и наличие там большого количества таких же неядерных КР, например. Россия вполне может держать свои новые системы в Азии, а перебросить их в Европу в случае чего — вопрос суток. То есть сверхдержавы такая ситуация, видимо, устраивает, а европейцы будут расплачиваться за свою соглашательскую позицию с Вашингтоном, случись что.



При этом политическая шизофрения в Вашингтоне на фоне политической борьбы не заканчивается, и очередные примеры этого в сфере стратегической стабильности — в продолжении этого материала.



Не так давно начался очередной виток попыток администрации Трампа "поладить с Россией". Состоялся длительный телефонный разговор лидеров двух сверхдержав, после него в Россию прибыл госсекретарь США Помпео — договариваться о личной встрече и обрисовав примерную ее повестку и предложения Москве, какими они видятся с берегов Потомака.О чем реально говорилось на встречах с Помпео, конечно, мы не знаем — официоз, равно как и вбросы "инсайдеров" с переговоров такого уровня никак не отражают реальности. Но официально считается, что обсуждались в первую очередь вопросы стратегической стабильности — продление Договора СНВ-3, история с "торпедированием" Договора РСМД и американские, как сразу было ясно, несбыточные предложения о трехстороннем ядерном соглашении, вопросы ПРО и противоспутникового оружия и т.п. А также весь комплекс отношений между сверхдержавами и спорные точки, такие, как Украина, Донбасс, Сирия, Венесуэла, Иран, КНДР. Неофициально высказывались предположения, что американцы выдвигали даже некие предложения о разделе сфер влияния между сверхдержавами, а также пытались добиться нейтралитета России в отношении ее китайского друга и союзника. Хотя в торговой войне КНР и США Россия участвовать и не собирается, разве что как сторона, получающая от этого бонусы, если получится. Да и нет у нас возможностей в этой войне участвовать, и смысла тоже нет.Любопытно, что на итоговой пресс-конференции Помпео, говоря о Венесуэле, ни слова не сказал о г-не "диванном президенте" Гуайдо, будто такого "законного" властителя и вовсе уже не существует. Возможно, так и есть, просто Гуайдо об этом еще не знает. И где-то уже ждет своего часа место, где найдут голову Гуайдо: если уж он бесполезен хозяевам в основном качестве, то в качестве жертвы вполне сойдет. При этом госсекретарь не избежал штампов о необходимости ухода Мадуро. Однако, заметив, что судьбу Венесуэлы должен решать ее народ, а не внешние силы, что ж он раньше-то об этом не думал? В России вдруг убедили? Американцев, похоже, сильно беспокоит теоретическая возможность появления пусть и неядерной, но базы ВС РФ (а то и китайской) в Венесуэле, и, несмотря на отрицание со стороны Москвы, Пекина и Каракаса, они такую возможность учитывают, и уж кому они точно не верят в вопросах размещения баз — это нам. Помня о Сирии, где мы тоже долго отрицали уже свершившееся размещение своих войск в САР, планы по постоянному базированию и прочее.Хотя, возможно, он имел в виду, что в ситуацию в Венесуэле не должны вмешиваться внешние силы, кроме американцев, которые, с их точки зрения, и не внешние, а свои? В общем, из пресс-конференции и прочих заявлений можно понять лишь то, что диалог ведется, а толку пока немного. В первую очередь потому, что американцы в душе понимают, что Россия — такая же сверхдержава, а в ряде военных вопросов, прежде всего ракетно-ядерных, и сильнее США, но отучиться от разговора свысока, как с "региональной державой, разорванной санкциями", не могут. И от предложений типа "давайте поделим мир по-честному, нашу сферу влияния — только нам, а то, что вы считаете вашей — поделим пополам по-братски". Мол, вы, русские, уважайте нашу замшелую Доктрину Монро, созданную во времена гладкоствольных пушек и ружей, и не лезьте в западное полушарие, а вот мы-то из НАТО выйти никак не можем, базы и контингенты убрать из Европы и Азии — тоже, у нас же союзнические обязательства! Да американцы при нужде мигом забывают о любых союзниках, примеров тому — легион. Так что тут не в них дело.К тому же в вопросе Венесуэлы опять "торчат уши" Джона Болтона, помощника Трампа по нацбезопасности, который, на пару с Помпео, и является основным локомотивом кампании против Мадуро. Причем сама кампания успешно провалена этими деятелями, и они пытаются сейчас хоть как-то исправить ситуацию, ведь вину Трамп неизбежно возложит на них. Он и так жутко недоволен тем, что Болтон пытается подталкивать его к войне с Венесуэлой, и это недовольство добралось и до СМИ. Видимо, эти деятели пытаются теперь уломать Москву "бросить" Мадуро, чего явно не произойдет. К тому же в ответ американцы ничего не могут нам предложить. Ну не Украину же, в конце концов? Зачем она нам?Американская политика точно так же зашла в тупик и в других вопросах, например, в Сирии, откуда Трамп пытается вывести войска, а его помощники саботируют это решение — а ведь смысла в этом стратегически и тактически давно уже никакого. Или с КНДР, которая явно разочарована поведением американских партнеров по переговорам. Про Иран и говорить нечего. И по каждой из этих ситуаций внутри американского руководства и элит нет никакой единой позиции — Болтон и прочие "дряхлые ястребы из пыльного чулана старых администраций" тянут в одну сторону, военные, которым, зачастую, не нужна никакая напряженность ни с КНДР, ни с Ираном, ни тем паче с КНР, не говоря уж о России — в другую, разные течения и на Капитолийском холме.Причем как внутри администрации, и в Конгрессе, и между ними идет жесткая грызня. Как можно серьезно о чем-то договариваться с деятелями, которые не могут меж собой договориться? И которые несколько лет занимались меж собой идиотским поиском несуществующей черной кошки в темной комнате — "вмешательством в выборы" и "сговором Трампа с Москвой" вместо дела. Причем этому внутреннему цирку-шапито была подчинена и внешняя политика. И никто не даст гарантии, что даже если с Трампом удастся о чем-то договориться, опять не всплывет какой-нибудь прокурор Мюллер с "новыми обстоятельствами дела", и все начнется по-новой. Впрочем, с такими помощниками и до договоренностей дело может не дойти. С другой стороны, все больше признаков того, что Трампа г-н Болтон со товарищи откровенно допекли, и Трамп лишь ищет удачный повод, чтобы выпроводить его вон. Но кто придет ему на смену? Очередной политшизоид со странным пониманием реальности (еще неизвестно, нашу ли реальность видят эти деятели)? Очередной дедуля из обоймы Буша-младшего? Но Болтона Трампу уж точно давно пора гнать в шею, с ним никакой диалог с Москвой (и не только с Москвой) не будет продуктивным. Тем более что, как утверждает "Лос-Анджелес таймс", "мир, в котором живет Трамп, принадлежит и формируется Джоном Болтоном". В США всегда короля играет свита, но нужно и совесть иметь, да и ведет дедушка Болтон американскую лодку явно курсом на скалы.Если вернуться к вопросам стратегической стабильности, то весьма странно звучат заявления американцев о том, что новые виды вооружений, почти все те самые, из "великолепной шестерки" от Путина 1 марта прошлого года (МБР 15А28 "Сармат", МБР 15А35-71 с АГБО 15Ю71 "Авангард", КР с ЯРД "Буревестник", предположительно 9М730, гиперзвуковая аэробаллистическая УР/ПКР "Кинжал", СПА "Посейдон" 2М39, ну, и боевой лазерный комплекс "Пересвет") плюс, видимо, гиперзвуковая ПКР "Циркон" 3М22, подпадают под зачет Договора СНВ-3. Помпео должен был бы знать, что применительно к "Сармату" и "Авангарду" в этом у нас никто и не сомневается, и соответствующие общие данные о весе, габарите, внешнем виде и забрасываемом весе были переданы американцам в установленном Договором объеме и в срок, а вот все остальное ну никаким боком в этот Договор не лезет. "Кинжал" с "Цирконом" потому, что даже при использовании по целям на суше и с авиационной платформы эти ракеты не являются предметом СНВ-3, что до "Посейдона" с "Буревестником", то такое оружие никоим образом не прописано в Договоре. И любые попытки эти системы туда затолкать вызовут отрицательную реакцию Москвы.Хотя теоретически тот же "Посейдон", будучи учтенным, скажем, как БРПЛ, ничем нам не повредит — у нас большой запас неиспользуемых носителей, и от нескольких десятков зарядов у нас ситуация тоже не изменится, а ведь значение и возможности этих аппаратов куда выше тех цифровых показателей в зачете Договора. Но для их учета таким образом нужно менять текст соглашения или какое-то дополнительное соглашение принимать — а на это может просто не хватить времени, потому что до "дедлайна" 5 февраля 2021 г. осталось чуть более чем полтора года, а в США еще и избирательная кампания недалеко уже. Причем для продления на 5 лет нужно лишь совместное соглашение двух президентов сверхдержав по данному вопросу.В общем, предложения по новым системам не способствуют пока что важнейшей задаче продления СНВ-3. Неизвестно пока также, как продвигается дело по встречным претензиям сторон, в частности, по претензиям РФ в вопросах исполнения Договора Штатами. Большая часть этих претензий носит выраженный политический характер и не имеет серьезного военного значения, но основания и для них имеются, и их нужно разрешить.Причем не только на уровне документов — Россия требует и ряда технических шагов от США, например, дополнительных работ в шахтных пусковых установках БРПЛ "Трайдент-2" D5 на ПЛАРБ типа "Огайо", в тех самых четырех на каждой лодке, что заделаны. Есть там работы, которые американцами не выполнены так, как в Договоре прописано, или же это не было зафиксировано должным образом. Кстати, такая лень американцам и правда свойственна — долгое время в списках носителей значились, например, бомбардировщики В-52G, которые давно к тому времени сгнили на кладбище в Дэйвис-Монтейн, просто потому, что американцы никак не могли поехать туда и зафиксировать их уничтожение должным образом. Тут не было никаких попыток спрятать носители до нужного момента, это была обычная лень и неорганизованность. Никакой ценности В-52G давно уже не представляли, кроме разве что музейной.При том, что в СМИ США, что поумнее, как и в правительственных и экспертных кругах, не скрывается уже, что задача продления СНВ-3 куда важнее для Штатов, чем для России, ввиду разной ситуации в ракетно-ядерной сфере. Мол, "СНВ-3 позволяет нам сдержать Россию". И на этом фоне попытки протолкнуть еще и трехстороннее соглашение с участием Китая, причем без Британии и Франции, которых еще СССР желал бы привлечь к договорному процессу в стратегической ракетно-ядерной сфере — это или дешевый популизм, или игра на торпедирование СНВ-3 путем забалтывания вопроса. Скорее всего, это и то, и другое. Трамп, возможно, и правда не разбирается в этих вопросах больше среднего пользователя «Твиттера», либо действует из неких идеалистически-популистских мотивов, чтобы прослыть миротворцем. А вот персонажи типа Болтона и Помпео, скорее всего, осознанно играют против Договора. Болтон и не скрывал своего отношения к СНВ-3 еще во время его согласования и подписания его, и продолжает работать против.Так, например, утверждает Джон Вольфстал — бывший советник Обамы по вопросам нераспространения ядерного оружия, а ныне независимый эксперт. Он же пишет, что попытки различных дополнительных претензий к России или попытки затолкать в Договор те новейшие системы, которые им не учитываются, приведут к тому, что Россия просто откажется от разговора и продления соглашения. И американцы потеряют хоть какой-то доступ к "самой страшной угрозе существования США" — СЯС РФ. И к таким системам, как "Сармат", названный им "самым страшным оружием". А вместо конструктивной работы в этом направлении американцы имеют голоса в голове, как у шизофреников: военные однозначно за продление Договора, Болтон и присные — или против, или занимаются забалтыванием процесса, выдвигая разные новые условия, предлагая новый трехсторонний Договор и прочее.А в итоге у разбитого корыта, как та самая старуха из сказки, окажутся прежде всего американцы и администрация Трампа (или та, что придет на смену). Но и мир тоже, и мы все. Без базового соглашения в области стратегической стабильности мир безопаснее точно не станет. Джон Вольфстал предлагает не затягивать с решением вопросов по СНВ-3 и его продлению. И пока забыть про трехсторонние прожекты и про безуспешные попытки увязать контроль над СЯС с контролем над ТЯО, от разговоров о котором Россия отказывается. А эти все вопросы можно обсуждать после 2021 г. хоть 10 лет. Он считает, что тогда можно и обсуждать, с учетом интересов России в области ПРО и компромисса в этом вопросе, и сокращение лимитов по носителям и зарядам, например, до 1000 зарядов. Впрочем, Россия вряд ли будет заинтересована в подобном.Также непохоже, чтобы стороны пытались что-то реально сделать с восстановлением действия Договора РСМД. Похоже на то, что обе стороны в целом устраивает то, что Договор заканчивает свое действие, несмотря на риторику. Россия "адаптирует морские КР" к "Искандеру-М1", адаптирует туда же "Циркон", проводит иные работы, но заявляет, что пока воздержится от размещения новых ракет там, где не будет американских РСМД (а системы, послужившие поводом к крушению ДРСМД с американской стороны, мы нарушением не признаем, что очень удобно). Американцы заявляют, что не будут размещать этих ракет в Европе и они в любом случае будут неядерными (потому что зарядов нет, а не потому, что они такие добрые). А в Азии от того, что они пока могут реально создать, толку мало (в одном из материалов на этом ресурсе этот вопрос рассматривался, там проблема в дальности из тех мест, где они могут быть реально размещены), и смысла тоже, учитывая американский флот и наличие там большого количества таких же неядерных КР, например. Россия вполне может держать свои новые системы в Азии, а перебросить их в Европу в случае чего — вопрос суток. То есть сверхдержавы такая ситуация, видимо, устраивает, а европейцы будут расплачиваться за свою соглашательскую позицию с Вашингтоном, случись что.При этом политическая шизофрения в Вашингтоне на фоне политической борьбы не заканчивается, и очередные примеры этого в сфере стратегической стабильности — в продолжении этого материала. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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