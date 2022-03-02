Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентагона

В Пентагоне считают, что русские военные к северо-западу от Киева двигаются не так быстро, чтобы можно было поверить, что они решили свои проблемы. "Вот та самая пресловутая разница менталитетов. Им важен блицкриг. Нам важна каждая жизнь", - указала Юлия Витязева.

Военные России двигаются не так быстро, как могли бы, поэтому США считают, что русская военная операция на Украине "застопорилась". Слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Речь идёт о движении русского военного конвоя к северо-западу от Киева. В США удивлены, что продвижение войск России занимает столько времени, так как ожидали увидеть блицкриг.

Они двигаются не так быстро, чтобы можно было поверить, что они решили свои проблемы. Так что мы бы охарактеризовали это как застопорившееся вторжение,

- заявили в Пентагоне.

Вот та самая пресловутая разница менталитетов. Им важен блицкриг. Нам важна каждая жизнь,

- объяснила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

По её мнению, американцы, которые привыкли насаждать свою демократию с помощью жесточайших ковровых бомбардировок и других антигуманных и бесчеловечных способов, просто не понимают, почему русские военные столь аккуратны и ювелирны.