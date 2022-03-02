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Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентагона
02 марта 2022, 23:15 • 136 • Политика
В Пентагоне считают, что русские военные к северо-западу от Киева двигаются не так быстро, чтобы можно было поверить, что они решили свои проблемы. "Вот та самая пресловутая разница менталитетов. Им важен блицкриг. Нам важна каждая жизнь", - указала Юлия Витязева.
Военные России двигаются не так быстро, как могли бы, поэтому США считают, что русская военная операция на Украине "застопорилась". Слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Речь идёт о движении русского военного конвоя к северо-западу от Киева. В США удивлены, что продвижение войск России занимает столько времени, так как ожидали увидеть блицкриг.
- заявили в Пентагоне.
- объяснила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
По её мнению, американцы, которые привыкли насаждать свою демократию с помощью жесточайших ковровых бомбардировок и других антигуманных и бесчеловечных способов, просто не понимают, почему русские военные столь аккуратны и ювелирны.
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