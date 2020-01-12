Размытые цели: как в США пытаются объяснить причину убийства Касема Сулеймани

США до сих пор не обнародовали сведения об атаках, которые якобы планировал совершить Касем Сулеймани, убитый американскими военными в ночь на 3 января. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что сведений о времени и месте возможного нападения у Вашингтона нет. Дональд Трамп утверждает, что Сулеймани якобы собирался взорвать посольство Соединённых Штатов в Ираке. По мнению экспертов, расхождение озвученных версий говорит о том, что доказательств, которые могли бы подтвердить наличие у иранского генерала подобных намерений, не существует.

Руководство США не располагало конкретными сведениями о подготовке командующим элитным подразделением иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани атак на американских граждан. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Точное время и место (якобы готовившейся атаки со стороны КСИР. — RT) нам неизвестно. Нам представилась реальная возможность, и была насущная необходимость. Мы приняли верное решение. Президент сделал правильный выбор», — приводит слова госсекретаря телеканал Fox News.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, американская сторона проделала «просто взрывную работу». Дипломат добавил, что Сулеймани якобы готовил «серию нападений в ближайшее время».

6 января со схожим заявлением выступил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, прошлое Сулеймани дало Вашингтону представление о том, что иранский генерал намерен предпринять в дальнейшем.

Милли утверждает, что он готов «поручиться за увиденные разведданные», с которыми ознакомился узкий круг лиц. Однако и в этих данных не было конкретной информации о том, где и когда Сулеймани планировал «нападение», признал глава Объединённого комитета начальников штабов США.

«Содержалась ли в них точная информация о том, кто, что, когда и где совершит? Нет. Но он планировал, координировал и согласовывал серьёзные боевые операции, направленные против вооружённых сил США в регионе, и эта угроза носила непосредственный характер», — приводит CNN слова Милли.

Майк Помпео

Reuters

© Erin Scott

«Смягчить недовольство»

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп озвучил совсем другую версию недавних событий. По словам президента США, атака, в результате которой был убит иранский генерал, была предпринята после того, как стало известно о планах Сулеймани взорвать посольство США в Багдаде.

«Скажу так, мы настигли настоящее чудовище. Мы ликвидировали его. Давно пора было это сделать. Мы решили действовать сейчас потому, что они собирались взорвать наше посольство», — приводит слова Трампа издание Politico.

10 января Трамп изменил свою версию, сообщив в интервью Fox News, что нападения готовились уже на четыре диппредставительства США, одно из которых находится в Багдаде. Где расположены остальные посольства, он уточнять не стал.

При этом, как утверждает The Washington Post, именно глава Госдепа был инициатором убийства Касема Сулеймани и впервые выдвинул такое предложение ещё несколько месяцев назад. Газета со ссылкой на анонимный источник сообщает, что изначально ни Пентагон, ни президент не поддерживали такую акцию. Позиция Трампа изменилась только после того, как военная база США в районе иракского города Киркук подверглась в конце декабря ракетному обстрелу, вину за который американская сторона возлагает на военизированные шиитские структуры, действующие в регионе.

CBC со ссылкой на источники в канадском правительстве утверждает, что Оттава требует от Вашингтона обосновать мотивацию убийства Сулеймани.

Военнослужащие армии США

Reuters

© Kai Pfaffenbach

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит прибывший в Ирак Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что атака была санкционирована лично Дональдом Трампом. В ответ спустя несколько дней ИРИ нанесла ракетные удары по военным базам США на иракской территории.

Кроме того, иранский парламент принял законопроект о включении американского оборонного ведомства в список террористических организаций. Согласно новым дополнениям к закону, к террористам причисляются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения, организации и командиры, а также лица, отдавшие приказ убить генерал-лейтенанта... Касема Сулеймани».

По мнению экспертов, убийство Сулеймани резко взвинтило уровень военно-политической напряжённости на Ближнем Востоке и едва не поставило регион на грань нового вооружённого конфликта.

«Очевидно, что высшие лица в США сейчас пытаются обосновать свои действия, называя атаку на руководство КСИР превентивной и призванной предотвратить некую катастрофу. Они просто вынуждены делать такие заявления, порой противоречивые, чтобы как-то смягчить недовольство и резонанс, возникшие в обществе», — отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

Поводы для нападений

Использование сомнительной и даже ложной информации в качестве повода для силовых операций — давняя практика Вашингтона, отмечают эксперты.

Например, формальным поводом для старта вьетнамской кампании стало нападение на американские эсминцы северовьетнамских торпедных катеров в августе 1964 года. Инциденты, случившиеся в Тонкинском заливе, стали основанием для проведения Штатами «бомбардировок возмездия» по вьетнамским базам, а также для принятия конгрессом специальной резолюции о применении военной силы в регионе. Однако до сих пор неизвестно, кто на самом деле первым открыл огонь.

В качестве ещё одного примера использования ложной информации для начала военных действий эксперты называют выступление перед конгрессом США в октябре 1990 года кувейтской девушки по имени Наира, которая рассказала о зверствах иракских солдат, свидетельницей которых она якобы стала, работая волонтёром в больнице. По её словам, военные выбрасывали новорождённых из инкубаторов для недоношенных детей и оставляли их умирать прямо на полу.

Показания Наиры взбудоражили американское общество и правозащитников, которые не усомнились поначалу в правдивости её слов. На фоне общего возмущения Штаты начали в 1991 году военную операцию против сил Саддама Хусейна, вторгшихся ранее в Кувейт.

Только в 1992 году выяснилось, что история девушки Наиры была вымыслом, а сама она являлась дочерью посла Кувейта в США.

Более широкую известность получила другая фальсификация, ставшая основанием для американского вторжения в Ирак в 2003 году. Поводом для операции стало обвинение, прозвучавшее в адрес Багдада со стороны тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла. Выступая в ООН 5 февраля 2003 года, он заявил, что Вашингтон якобы располагает многочисленными доказательствами производства Багдадом оружия массового поражения. Для наглядности госсекретарь продемонстрировал ампулу с «бациллами сибирской язвы». Хотя Собвез ООН отказал Штатам в праве применить военную силу в Ираке, американское руководство всё равно начало войну, решение о которой было принято конгрессом ещё в 2002 году.

После свержения режима Саддама Хусейна выяснилось, что информация о производстве в Ираке оружия массового поражения была сфабрикована.

Похожий сценарий едва не разыгрался через десять лет в Сирии, когда в СМИ появилась информация о химической атаке в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в результате которой погибли сотни людей. Запад тогда поспешил возложить ответственность за произошедшее на сирийские власти, не дождавшись результатов расследования. Вашингтон начал приготовления к военной операции в Сирии.

Предотвратить очередное вторжение удалось лишь при помощи серьёзных дипломатических усилий Москвы, которая заподозрила в причастности к химической атаке сирийскую оппозицию.

Впоследствии сообщения о готовящихся или якобы проведённых химических атаках в Сирии не раз становились поводом для политических обвинений и манипуляций, направленных против официального Дамаска, а также авиаударов по позициям сирийских войск.

«Пример с показаниями кувейтской девушки Наиры — один из самых ярких в этом ряду, но сегодня общество окончательно стало информационным, сейчас доказательства зачастую вообще не нужны», — заключил Константин Блохин.