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Размышления по поводу ЧП на НПЗ в Ухте

10 января 2020, 09:09  •  103 • Аналитика

Как обыденно мы реагируем на чрезвычайные происшествия (ЧП), которые случаются где-то далеко от нас. Ну да, загорелся нефтеперерабатывающий завод в Коми. Ухтинский НПЗ. Да, пострадал один человек. Но ведь потушили же. НПЗ вообще опасное производство и это знают все. От простого обывателя до любого сотрудника данного предприятия.

Поразительно, но реакция у большинства именно такая. Это далеко, а значит и не очень интересно. Вот если бы это произошло рядом или число жертв исчислялось тысячами или, хотя бы, сотнями, тогда да. Об этом нужно было бы говорить много и с пафосом. Нужно было бы трубить во все трубы и посыпать голову пеплом.



Я был свидетелем примерно такого же происшествия ровно год назад. Тогда произошло возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости на Омском НПЗ, принадлежащем «Газпромнефти». Тогда пожар охватил всего лишь 110 квадратных метров и восемь сотрудников, которые находились в зоне возгорания самостоятельно эвакуировались. Но я видел реакцию людей, проживающих в непосредственной близости от завода.

И видел отношение этих людей к сотрудникам МЧС, которые с риском для жизни ликвидировали это возгорание. Это не был страх, Это было понимание опасности и понимание героических действий пожарных. Возможно, это понимание пришло тогда, когда при ликвидации одного из таких техногенных пожаров погиб пожарный.

9 января пожар произошел на НПЗ принадлежащем ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». В 16 ч 45 мин на заводе услышали взрыв. В 16 ч 55 мин сообщение о взрыве получено в подразделении Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Следующий взрыв произошел уже перед прибытием пожарных на место. Через 15-20 минут. На место прибыло 78 пожарных и 18 единиц техники. На НПЗ был направлен и пожарный поезд.

Первоначально пожар, по предположениям специалистов, начался  на установке по переработке дизельного топлива. Но затем, произошла разгерметизация сразу четырех резервуаров с горючим. Что вызвало вспышку пламени. Пожар распространился на площадь в 1000 квадратных метров.

В результате грамотных и героических действий пожарных открытый огонь был ликвидирован пенной атакой. Сейчас пожарные занимаются проливкой и обвалованием территории НПЗ. Пресс-служба регионального МЧС сообщила:

"В настоящее время пожарные проводят обвалование и "проливку" территории. На месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время".

Наверное, ликвидировать полностью опасность аварий на таких производствах невозможно. Но почему такие аварии происходят в канун или сразу после каких-то праздников? Та авария, с которой я начал материал произошла 4 декабря 2019 года, эта 9 января этого года. Может это недоработка руководства предприятий?

И ещё. Почему мы всегда создаем такие ситуации, при которых кто-то  вынужден проявлять героизм, рисковать собственной жизнью? Мы продолжаем быть страной разгильдяев и героев? Может пора меняться...
Александр Ставер

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