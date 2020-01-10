Размышления по поводу ЧП на НПЗ в Ухте

Как обыденно мы реагируем на чрезвычайные происшествия (ЧП), которые случаются где-то далеко от нас. Ну да, загорелся нефтеперерабатывающий завод в Коми. Ухтинский НПЗ. Да, пострадал один человек. Но ведь потушили же. НПЗ вообще опасное производство и это знают все. От простого обывателя до любого сотрудника данного предприятия.Поразительно, но реакция у большинства именно такая. Это далеко, а значит и не очень интересно. Вот если бы это произошло рядом или число жертв исчислялось тысячами или, хотя бы, сотнями, тогда да. Об этом нужно было бы говорить много и с пафосом. Нужно было бы трубить во все трубы и посыпать голову пеплом.Я был свидетелем примерно такого же происшествия ровно год назад. Тогда произошло возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости на Омском НПЗ, принадлежащем «Газпромнефти». Тогда пожар охватил всего лишь 110 квадратных метров и восемь сотрудников, которые находились в зоне возгорания самостоятельно эвакуировались. Но я видел реакцию людей, проживающих в непосредственной близости от завода.И видел отношение этих людей к сотрудникам МЧС, которые с риском для жизни ликвидировали это возгорание. Это не был страх, Это было понимание опасности и понимание героических действий пожарных. Возможно, это понимание пришло тогда, когда при ликвидации одного из таких техногенных пожаров погиб пожарный.9 января пожар произошел на НПЗ принадлежащем ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». В 16 ч 45 мин на заводе услышали взрыв. В 16 ч 55 мин сообщение о взрыве получено в подразделении Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Следующий взрыв произошел уже перед прибытием пожарных на место. Через 15-20 минут. На место прибыло 78 пожарных и 18 единиц техники. На НПЗ был направлен и пожарный поезд.Первоначально пожар, по предположениям специалистов, начался на установке по переработке дизельного топлива. Но затем, произошла разгерметизация сразу четырех резервуаров с горючим. Что вызвало вспышку пламени. Пожар распространился на площадь в 1000 квадратных метров.В результате грамотных и героических действий пожарных открытый огонь был ликвидирован пенной атакой. Сейчас пожарные занимаются проливкой и обвалованием территории НПЗ. Пресс-служба регионального МЧС сообщила:Наверное, ликвидировать полностью опасность аварий на таких производствах невозможно. Но почему такие аварии происходят в канун или сразу после каких-то праздников? Та авария, с которой я начал материал произошла 4 декабря 2019 года, эта 9 января этого года. Может это недоработка руководства предприятий?И ещё. Почему мы всегда создаем такие ситуации, при которых кто-то вынужден проявлять героизм, рисковать собственной жизнью? Мы продолжаем быть страной разгильдяев и героев? Может пора меняться...