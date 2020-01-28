Размышления о региональной власти после изменений в Конституции РФ • 16 • Аналитика

Напряжённость в стране, вызванная предстоящими изменениями в конституции, не спадает. Быть может, для большинства обывателей эта напряжённость малозаметна… Нет дискуссий на телеэкранах, нет споров в Думе, нет разоблачений чьих-то происков… Обычная тихая работа законотворцев.



Однако тем, кто интересуется вопросом уже сегодня, видно, что работа по изменению Основного закона ведется громадная. К примеру, уже сегодня в комиссию по подготовке новой редакции конституции подано более сотни предложений. А ведь работа только началась.







О государственном устройстве России

Мне, как и множеству других граждан России, важно понять несколько вопросов. Коснутся ли изменения государственного устройства страны? Другими словами, станем ли мы действительно федерацией или сохраним статус без реального наполнения, как это происходит сегодня?



Кто будет управлять страной и какими сроками нахождения в должности это будет ограничено? Будем ли мы продолжать черпать управленческие кадры из Москвы и Санкт-Петербурга? Или появится возможность выдвижения на высшие государственные должности у чиновников из регионов? Вопросов много.



Начнем с устройства государства. Со времени установления советской власти Россия стала называться федеративной. РСФСР. Слово «федерация» затем перекочевало в постсоветское название страны.



А федерация ли мы? Являются ли наши области и национальные республики государственными образованиями? Лично я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Да, мы имеем собственные региональные думы, правительства — и что? Что могут решить все эти органы без согласования с Кремлем? Мы выбираем губернаторов. А кто принимает отставку этих выбранных чиновников?



Избираемый чиновник не может быть «вечным»

Президент Путин озвучил важное решение. Об ограничении сроков нахождения в должности президента РФ. Я полностью согласен с тем, что долгое нахождение на высшей должности в государстве — это нонсенс. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Любой руководитель не может жить в одиночестве. Он живет среди людей.



Постепенно налаживаются не только профессиональные, но и личные связи. Появляются хорошие знакомые, друзья. Чиновник часто даже не знает, как его личное знакомство повлияло на жизнь другого человека. Лизоблюды, коих в любой конторе в избытке, замечают все. И помогут личному другу «самого» и по служебной лестнице продвинуться, и контракт выгодный получить. На всякий случай. Вдруг где на рыбалке и вспомнит их человек добрым словом. А хозяин услышит…



Есть ещё один фактор, важность которого для руководителя бесспорна. Чиновник на своем месте засиживаться не должен. Эту истину ещё российские императоры знали. Почему так тревожно в конторах при назначении нового начальника? Потому, что метла новая. Увидит ненужных и выметет. Или… работать заставит! Более того, ломать сложившийся порядок будет. Дергать подчиненных. Строить свое видение работы. И продолжаться так будет три-пять лет. Пока не сломает старую систему. Пока не добьется улучшения работы вверенной ему конторы. Ещё год-два уйдет на «шлифовку» новой системы. А потом?



Дальше все. Застой. Идей новых нет. Система работает хорошо. Можно почивать на лаврах и получать заслуженные награды. Но время не стоит на месте. Условия работы быстро меняются. Нужно опять что-то ломать. А не хочется. Да и неизвестно, что строить взамен. И уходить не хочется.



Эффективны ли губернаторы-долгожители?

Федеральный центр — это все-таки центр государства. Но в федеративном государстве есть и другие центры — региональные. И правят там губернаторы и главы республик. И власть их ненамного меньше президентской на своём уровне. Результат такого разделения власти каждый из нас видит в собственном городе. Даже во внешнем виде города, если угодно.



Дома и дороги могут не ремонтироваться десятилетиями. Классическая отговорка: денег нет на всё. Но стоит только президенту страны наметить визит в этот самый город или область, деньги сразу находятся. Дороги становятся хорошими, дома штукатурят и красят. Парки обустраивают. Чудеса, да и только.



И вот тут возникает вопрос, ответить на который я сегодня и попробую. Почему одни губернаторы избираются (до 2004 г.), назначаются (до 2012 г.), избираются на один срок или даже часть срока, а другие сидят на своих вотчинах десятилетиями?







Я специально посмотрел рейтинги регионов России, чтобы понять систему оценки эффективности работы губернаторов. Самый старый губернатор России — Евгений Савченко. Руководит он Белгородской областью аж с 1993 года. 27 лет! В своё время область достигла весомых успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства, добывающей отрасли. Даже в социалке были существенные изменения к лучшему. Сегодня, возможно, в лидеры выходят другие, но всё-таки Белгородчина в аутсайдерах точно не значится.



Калужский губернатор Анатолий Артамонов с рейтингом в начале четвертого десятка, но двадцатый год на службе. Глава республики Тыва Шолбан Караоол с 2007 года не смог поднять республику выше 84 места. Есть ещё относительный долгожитель в региональной власти — Рамзан Кадыров, но это вообще отдельная тема для беседы.



Почему они переизбираются?

Значит, экономические показатели региона не всегда влияют на долгожительство. Мне мало верится, что какой-то губернатор или глава республики рискнет свободой и предложит взятку. Остается одно.



А именно — использование административного ресурса внутри региона, который при системе выборности губернаторов вполне способен обеспечить выигрыш очередных выборов в области. То есть в регионе, по моему мнению, существует система лоббирования «своего» кандидата. Ведь примерно такие же системы существовали и в других регионах России, судя по полной потере доверия к выборам со стороны избирателей.



Я не могу говорить о всех регионах, в которых в последнее время избрали новых губернаторов, но, как мне кажется, такое положение дел обозначилось без особого влияния центра. Местная политическая элита надоела людям до чертиков. И перестала быть монолитной. Отсюда уголовные дела на высших чиновников регионов. Отсюда утечка информации и прочее. Каждый сам за себя.



Новая «губернаторская волна» или умный план Путина?

Кстати, заметна и ещё одна интересная деталь в политической жизни регионов. То, что большинство предпочитает не замечать. Заработала программа Путина по подготовке управленческих кадров. Большинство из новых губернаторов как раз оттуда. Молодые, рвущиеся к власти, не боящиеся взять ответственность на себя, по-хорошему наглые люди.



Год-два назад, когда появились первые признаки недовольства работой правительства, в прессе много внимания было уделено обсуждению кандидатур на пост нового премьера. Тогда звучало сразу несколько фамилий.



Если следовать логике Путина, губернаторы, которые избраны три и менее года назад, сегодня, возможно, «стажируются» в управлении крупными регионами. Или сдают экзамен, если угодно, на умение управлять сложными территориальными образованиями. Проще говоря, уже сегодня президент ищет, опять же, возможно, своего преемника. Время бежит быстро и до конца президентского срока остаётся не так много времени.



Я прекрасно представляю ту ситуацию, которая сложится в 2024 году. Президентские выборы. Один из кандидатов — явный фаворит Путина. Остальные, как это бывает всегда, что-то вроде Ксении Собчак. Будет ещё парочка из тех же «птенцов Путина», но от парламентских партий. Кому контрабандисты Украины намеревались продать комплектующие к советской военной технике: предположения



Пройдут выборы, последователь получит всё. Не так, как это было у самого Владимира Путина в 2000-м. Именно всё. Не только президентский пост, но и уже готовую местную элиту, которая станет союзником. Кстати, это же относится и к формированию будущего правительства.



Внести в конституцию…

Возвращаясь к началу разговора о губернаторах российских регионов, хочу внести свое предложение для изменения конституции. Необходимо ввести ограничение по срокам (не более двух сроков) избрания на пост губернатора одного региона. Именно одного региона.



Так мы сможем дать возможность грамотным руководителям, чувствующим свою силу и способность принести пользу, претендовать на должность губернатора многократно. Ротация кадров, о которой сегодня не говорит только ленивый, будет не по указующему персту сверху, а по желанию самого чиновника. Да и концентрацию талантливых чиновников на сантиметре московской или питерской земли мы уменьшим однозначно. Напряжённость в стране, вызванная предстоящими изменениями в конституции, не спадает. Быть может, для большинства обывателей эта напряжённость малозаметна… Нет дискуссий на телеэкранах, нет споров в Думе, нет разоблачений чьих-то происков… Обычная тихая работа законотворцев.Однако тем, кто интересуется вопросом уже сегодня, видно, что работа по изменению Основного закона ведется громадная. К примеру, уже сегодня в комиссию по подготовке новой редакции конституции подано более сотни предложений. А ведь работа только началась.Мне, как и множеству других граждан России, важно понять несколько вопросов. Коснутся ли изменения государственного устройства страны? Другими словами, станем ли мы действительно федерацией или сохраним статус без реального наполнения, как это происходит сегодня?Кто будет управлять страной и какими сроками нахождения в должности это будет ограничено? Будем ли мы продолжать черпать управленческие кадры из Москвы и Санкт-Петербурга? Или появится возможность выдвижения на высшие государственные должности у чиновников из регионов? Вопросов много.Начнем с устройства государства. Со времени установления советской власти Россия стала называться федеративной. РСФСР. Слово «федерация» затем перекочевало в постсоветское название страны.А федерация ли мы? Являются ли наши области и национальные республики государственными образованиями? Лично я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Да, мы имеем собственные региональные думы, правительства — и что? Что могут решить все эти органы без согласования с Кремлем? Мы выбираем губернаторов. А кто принимает отставку этих выбранных чиновников?Президент Путин озвучил важное решение. Об ограничении сроков нахождения в должности президента РФ. Я полностью согласен с тем, что долгое нахождение на высшей должности в государстве — это нонсенс. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Любой руководитель не может жить в одиночестве. Он живет среди людей.Постепенно налаживаются не только профессиональные, но и личные связи. Появляются хорошие знакомые, друзья. Чиновник часто даже не знает, как его личное знакомство повлияло на жизнь другого человека. Лизоблюды, коих в любой конторе в избытке, замечают все. И помогут личному другу «самого» и по служебной лестнице продвинуться, и контракт выгодный получить. На всякий случай. Вдруг где на рыбалке и вспомнит их человек добрым словом. А хозяин услышит…Есть ещё один фактор, важность которого для руководителя бесспорна. Чиновник на своем месте засиживаться не должен. Эту истину ещё российские императоры знали. Почему так тревожно в конторах при назначении нового начальника? Потому, что метла новая. Увидит ненужных и выметет. Или… работать заставит! Более того, ломать сложившийся порядок будет. Дергать подчиненных. Строить свое видение работы. И продолжаться так будет три-пять лет. Пока не сломает старую систему. Пока не добьется улучшения работы вверенной ему конторы. Ещё год-два уйдет на «шлифовку» новой системы. А потом?Дальше все. Застой. Идей новых нет. Система работает хорошо. Можно почивать на лаврах и получать заслуженные награды. Но время не стоит на месте. Условия работы быстро меняются. Нужно опять что-то ломать. А не хочется. Да и неизвестно, что строить взамен. И уходить не хочется.Федеральный центр — это все-таки центр государства. Но в федеративном государстве есть и другие центры — региональные. И правят там губернаторы и главы республик. И власть их ненамного меньше президентской на своём уровне. Результат такого разделения власти каждый из нас видит в собственном городе. Даже во внешнем виде города, если угодно.Дома и дороги могут не ремонтироваться десятилетиями. Классическая отговорка: денег нет на всё. Но стоит только президенту страны наметить визит в этот самый город или область, деньги сразу находятся. Дороги становятся хорошими, дома штукатурят и красят. Парки обустраивают. Чудеса, да и только.И вот тут возникает вопрос, ответить на который я сегодня и попробую. Почему одни губернаторы избираются (до 2004 г.), назначаются (до 2012 г.), избираются на один срок или даже часть срока, а другие сидят на своих вотчинах десятилетиями?Я специально посмотрел рейтинги регионов России, чтобы понять систему оценки эффективности работы губернаторов. Самый старый губернатор России — Евгений Савченко. Руководит он Белгородской областью аж с 1993 года. 27 лет! В своё время область достигла весомых успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства, добывающей отрасли. Даже в социалке были существенные изменения к лучшему. Сегодня, возможно, в лидеры выходят другие, но всё-таки Белгородчина в аутсайдерах точно не значится.Калужский губернатор Анатолий Артамонов с рейтингом в начале четвертого десятка, но двадцатый год на службе. Глава республики Тыва Шолбан Караоол с 2007 года не смог поднять республику выше 84 места. Есть ещё относительный долгожитель в региональной власти — Рамзан Кадыров, но это вообще отдельная тема для беседы.Значит, экономические показатели региона не всегда влияют на долгожительство. Мне мало верится, что какой-то губернатор или глава республики рискнет свободой и предложит взятку. Остается одно.А именно — использование административного ресурса внутри региона, который при системе выборности губернаторов вполне способен обеспечить выигрыш очередных выборов в области. То есть в регионе, по моему мнению, существует система лоббирования «своего» кандидата. Ведь примерно такие же системы существовали и в других регионах России, судя по полной потере доверия к выборам со стороны избирателей.Я не могу говорить о всех регионах, в которых в последнее время избрали новых губернаторов, но, как мне кажется, такое положение дел обозначилось без особого влияния центра. Местная политическая элита надоела людям до чертиков. И перестала быть монолитной. Отсюда уголовные дела на высших чиновников регионов. Отсюда утечка информации и прочее. Каждый сам за себя.Кстати, заметна и ещё одна интересная деталь в политической жизни регионов. То, что большинство предпочитает не замечать. Заработала программа Путина по подготовке управленческих кадров. Большинство из новых губернаторов как раз оттуда. Молодые, рвущиеся к власти, не боящиеся взять ответственность на себя, по-хорошему наглые люди.Год-два назад, когда появились первые признаки недовольства работой правительства, в прессе много внимания было уделено обсуждению кандидатур на пост нового премьера. Тогда звучало сразу несколько фамилий.Если следовать логике Путина, губернаторы, которые избраны три и менее года назад, сегодня, возможно, «стажируются» в управлении крупными регионами. Или сдают экзамен, если угодно, на умение управлять сложными территориальными образованиями. Проще говоря, уже сегодня президент ищет, опять же, возможно, своего преемника. Время бежит быстро и до конца президентского срока остаётся не так много времени.Я прекрасно представляю ту ситуацию, которая сложится в 2024 году. Президентские выборы. Один из кандидатов — явный фаворит Путина. Остальные, как это бывает всегда, что-то вроде Ксении Собчак. Будет ещё парочка из тех же «птенцов Путина», но от парламентских партий.Пройдут выборы, последователь получит всё. Не так, как это было у самого Владимира Путина в 2000-м. Именно всё. Не только президентский пост, но и уже готовую местную элиту, которая станет союзником. Кстати, это же относится и к формированию будущего правительства.Возвращаясь к началу разговора о губернаторах российских регионов, хочу внести свое предложение для изменения конституции. Необходимо ввести ограничение по срокам (не более двух сроков) избрания на пост губернатора одного региона. Именно одного региона.Так мы сможем дать возможность грамотным руководителям, чувствующим свою силу и способность принести пользу, претендовать на должность губернатора многократно. Ротация кадров, о которой сегодня не говорит только ленивый, будет не по указующему персту сверху, а по желанию самого чиновника. Да и концентрацию талантливых чиновников на сантиметре московской или питерской земли мы уменьшим однозначно. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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