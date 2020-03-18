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Размышления на 10 секунд: Шнуров взял паузу для ответа на вопрос о принадлежности Крыма

18 марта 2020, 15:35  •  67 • В мире
Музыкант Сергей Шнуров, который недавно решил податься в политику, ответил на вопросы Тины Канделаки. Правда, во время блицопроса возникла длинная пауза. Над вопросом "Крым - наш?" Шнуров размышлял почти десять секунд.
Музыкант Сергей Шнуров пришел на радио "Комсомольская правда" на эфир к ведущей Тине Канделаки. Во время блицопроса у лидера группы "Ленинград" возникла заминка. Над вопросом "Крым - наш?" музыкант размышлял около десяти секунд, а затем ответил: "Поживём - увидим".
Также Шнуров представил свои взгляды на политику. Он заявил, что президент Владимир Путин "был красавчиком до того момента, как пошёл в политику", а оппозиционер Алексей Навальный "не жулик, а ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, опасный, но ему удаётся".
Также Шнуров безапелляционно заявил, что украинцы для нас друзья "больше, чем сирийцы". Пенсионную реформу музыкант оценивает негативно, но почему-то считает, что пенсионеры этим довольны: "Понимаете, вот нашим пенсионерам никогда не делали хорошо. Поэтому всё, что им делают, - им кажется, что это хорошо. Нет, ребята, это нехорошо".
"Сегодняшний блицопрос Сергея Шнурова. Рекомендую. Морали и комментов не будет", - выложила часть интервью у себя в Telegram-канале Юлия Витязева.
"Вы меня простите, конечно, но Оля Бузова мне теперь симпатичней, нежели товарищ Шнуров", - прокомментировали на канале эстонского поэта Ыыху Ибенпалу (один из образов Михаила Шахназарова).

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