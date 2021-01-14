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Разморозка "Северного потока-2" довела до истерики немецкого евродепутата

14 января 2021, 16:15  •  6 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Представительница "зеленых" ждет от Байдена санкций против Берлина
Возобновление в декабре 2020 г. строительства газопровода "Северный поток-2" довело до истерики депутата Европарламента от немецкой партии "зеленых" Виолу фон Крамон-Таубадель. Она назвала разморозку укладки труб абсолютной геополитической катастрофой и откровенно призвала Вашингтон наложить санкции на Берлин.
"Зеленая" обвинила власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в "политической коррупции" из-за созданного в январе нынешнего года экологического фонда при "помощи капитала" российского концерна "Газпром" для строительства "никому не нужного газопровода". По ее словам, наш проект является якобы "рычагом геополитического влияния" президента РФ Владимира Путина.
"Я никогда не видела ничего подобного! Дело в том, что русские пытаются влиять на Германию по самым разным каналам, средствам и методам", – цитирует издание EADaily фон Крамон-Таубадель.
Немка удивилась, что в стране никто не выходит на улицы с протестами против "СП-2" и пожелала, чтобы этот "позор" обсудили Польша и другие государства.
"Это абсолютная геополитическая катастрофа! ...Я бы не обиделась на (избранного президента США) Джо Байдена, если бы он ввел санкции", – заявила депутат.
Далее она зачем-то вспомнила про "гибридные" конфликты и хакерские атаки, за которые почему-то должна отвечать Россия. И снова проговорила польско-украинско-американскую мантру про "инструмент влияния Кремля" в виде трубы "СП-2".
Накануне глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон разразился публикацией в одном из местных изданий, где сообщил о самом низком объеме прокачки российского голубого топлива через территорию Незалежной со времен конца Советского Союза.
Он предупредил нацию о грядущей катастрофе с украинской газотранспортной системой и недополучением в соборную кубышку миллиардов долларов доходов из-за введения в строй "Северного потока-2" и функционирования на полную мощь "Турецкого потока". Пан Макогон также выразил надежду остановить наш проект при помощи санкций Штатов с приходом в Овальный кабинет Байдена.
Напомним, 7 января парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания большинством голосов одобрил инициативу местного правительства по созданию экологического фонда, благодаря которому планируется защитить интересы участников проекта "СП-2".

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