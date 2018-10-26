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«Разминировать и летать миротворцам не на чем»: В ООН пожаловались на дефицит самолетов и оборудования

26 октября 2018, 09:39  •  61 • В мире
Заместитель генсекретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа заявил об острой нехватке у миротворцев организации военных и медицинских самолетов, а также оборудования для разминирования.
Выступая на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа пожаловался на острую нехватку авиации и оборудования для миротворцев организации. В дефиците военные и медицинские самолеты, техника для разминирования территорий.
«Мы все еще испытываем серьезную нужду в некоторых критически важных вещах», - подчеркнул Лакруа.
Особое внимание участников форума он обратил на то, что у миротворцев ООН есть проблема с «воздушной мобильностью», когда необходимо оперативно реагировать на ту или иную ситуацию. Да и с медицинским оборудованием тоже не все в порядке.
«Миротворцы ООН нуждаются в военных и медицинских самолетах, в оборудовании для разминирования и программах подготовки персонала», - пояснил замгенсека, призвав присутствующих помочь, кто чем может, отметив, что «любое участие в этом в высокой степени приветствуется».

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