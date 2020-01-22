«Разместят на одном из фрегатов»: в ВМФ рассказали о ходе испытаний сверхзвуковой ракеты «Циркон»

Один из фрегатов ВМФ России будет оснащён сверхзвуковой ракетой «Циркон», чтобы продолжить испытания этой системы и убрать «детские болезни». Об этом заявил главком ВМФ России Николай Евменов. По его словам, комплекс поступит на вооружение флота уже в ближайшие годы. Кроме того, к 9 мая будут заложены два универсальных десантных вертолётоносца, которые по своим характеристикам будут превосходить построенные во Франции и не переданные РФ «Мистрали».

Новейшая гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» уже в ближайшие годы будет принята на вооружение Военно-морского флота России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью РИА Новости.

«Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдёт модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни». Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли «Калибры» и параллельно будем испытывать «Циркон», — сказал Евменов.

Гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» способна поражать цели на расстоянии свыше 1 тыс. км. При этом скорость боеприпаса составляет около девяти чисел Маха (более 9 тыс. км/ч). Однако в Минобороны в 2020 году намерены увеличить этот показатель до десяти чисел Маха.

В декабре 2019-го министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании указывал на необходимость увеличения количества кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр». Кроме того, 31 октября президент РФ Владимир Путин во время посещения Калининграда и осмотра корвета проекта 20385 «Гремящий» говорил, что этот военный корабль может получить «Цирконы».

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, ранее в Объединённой судостроительной корпорации говорили о том, что передовыми гиперзвуковыми ракетами будут оснащаться все новые, а также модернизированные военные корабли.

«Вообще, это будет делаться планово, то есть новые будут сразу выходить с такими возможностями, а старые будут дооснащаться. Говоря о фрегате, скорее всего, речь идёт об «Адмирале Горшкове», чьи пусковые установки позволяют запускать подобного рода ракеты. Таким образом, было заявлено о том, что перспективы развития противокорабельного комплекса фактически обозначены, и они будут реализованы в ближайшее время», — заметил специалист.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал о том, что российские фрегаты, вооружённые «Цирконом», могут быть сравнимы с более крупными судами.

«Сейчас основной упор делается на фрегаты и на корветы, причём вооружённые прежде всего крылатыми ракетами и сопоставимые по своей огневой мощи с крупными судами океанской зоны. «Циркон» же — это гиперзвуковая крылатая ракета... которая может уничтожить достаточно крупное судно даже без боеприпасов — за счёт кинетической энергии», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Вертолётоносцы

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в России будут заложены два универсальных десантных вертолётоносца, также сообщил адмирал Николай Евменов. По своим характеристикам они будут лучше «Мистралей», подчеркнул военачальник.

«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тыс. тонн с лучшими (по сравнению с «Мистралями». — RT) мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолётами», — заявил главком ВМФ России.

Универсальный десантный корабль-вертолётоносец типа «Мистраль»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019» сообщал, что до 2027 года в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) планируется построить два универсальных десантных корабля, способных нести по 15—20 вертолётов.

Напомним, два вертолётоносца типа «Мистраль» в соответствии с контрактом на €1,2 млрд, заключённым между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 году, должны были поступить на вооружение ВМФ России. Передача первого корабля планировалась в ноябре 2014-го, однако Париж сначала приостановил, а затем разорвал контракт из-за событий на Украине и введения Евросоюзом санкций против РФ. Позднее французская сторона выплатила РФ компенсацию за срыв контракта и заключила сделку по передаче вертолётоносцев Египту.

Антарктика

Главнокомандующий Военно-морским флотом России рассказал о направлениях деятельности этого вида войск в Антарктике. По словам Николая Евменова, цели остаются прежними — научные исследования. В частности, объектом наблюдений для ВМФ являются серьёзные климатические и географические изменения.

«Меняются течения, меняются очертания берегов. Мы же все знаем, что иногда откалываются такие айсберги, что это и айсбергом нельзя назвать, потому что по площади он сопоставим с малой европейской страной. Поэтому лишь только для того, чтобы быть в курсе событий, быть не то что впереди планеты всей, но на передовых рубежах исследований Антарктиды, для этого отправился («Адмирал Владимирский». — RT) в поход», — заметил адмирал.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский»

globallookpress.com

3 декабря океанографическое исследовательское судно вышло в кругосветную экспедицию, организованную Главным командованием ВМФ России и посвящённую 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна.