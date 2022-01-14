«Размещение ударных вооружений и военных баз»: Лавров назвал красные линии в деятельности Запада на Украине

Создание странами НАТО военных объектов, в том числе баз на Азовском море, размещение ударных вооружений на Украине и деятельность западных инструкторов по обучению украинских солдат является неприемлемой для России, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД, на Западе осведомлены о подобных красных линиях Москвы. Он также сообщил, что у России есть основания полагать, что западные страны в ближайшие месяцы займутся наращиванием сил вблизи российских рубежей. Тогда как в данный момент в Москве ожидают от США и НАТО письменных ответов на предложения в сфере безопасности. Как заметил Лавров, эти инициативы были выдвинуты, поскольку Запад «зарвался» в своих требованиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, какие действия Запада вблизи российских границ, в том числе на территории Украины, являются неприемлемыми для Москвы.

«Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учётом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают», — сказал он.

«Второй момент, даже если Украина остаётся вне НАТО, там возможны двусторонние договорённости с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это ещё одна красная линия», — добавил Лавров.

Сергей Лавров — о деятельности НАТО вблизи российских границ

Министр иностранных дел также выступил против того, чтобы украинские солдаты обучались военными инструкторами стран Запада.

«Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии — и белые, и афроамериканцы — инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных», — заявил он.

#Итоги2021



⚡️С.В.#Лавров: В Грузии в 2008 г. западные инструкторы учили практически заряжать противотанковые вооружения.



Не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет переход всех красных линий, прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных. pic.twitter.com/0hfuXRUmkE — МИД России Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





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