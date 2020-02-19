«Разменная монета»: какую роль может сыграть брексит в дальнейшей судьбе Джулиана Ассанжа

Судебный процесс по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулина Ассанжа может растянуться на несколько лет — такого мнения придерживаются соратники журналиста и его адвокат. Между тем международная группа врачей выступила с призывом прекратить психологические пытки в отношении Ассанжа, находящегося в британской тюрьме, и оказать ему медицинскую помощь. Однако, как полагают эксперты, официальный Лондон вряд ли прислушается к общественному мнению. Политологи напоминают, что сейчас Соединённое Королевство, формально покинувшее ЕС, проходит через непростой период: Великобритании необходимо наладить прочные торгово-экономические связи с заокеанским партнёром — США. С точки зрения экспертов, этот фактор может сыграть свою роль в деле о выдаче Джулиана Ассанжа американским властям.

Судебный процесс по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США может растянуться на несколько лет. Об этом 18 февраля заявил журналистам главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. По его словам, какой бы вердикт ни был вынесен судом, он будет оспорен в апелляционной инстанции той или другой стороной.

«Это будет очень долгая битва, такого рода громкие процессы длятся очень долго… Пока рано говорить, но, возможно, нам придётся подавать апелляцию, дело может дойти до Верховного суда… Если Джулиан выиграет, то, как мы ожидаем, апелляцию подаст противоположная сторона. Это будет долгий процесс», — заявил Храфнссон.

При этом адвокат журналиста Дженнифер Робинсон предположила, что шансов выйти под залог у Джулиана Ассанжа немного.

Джулиан Ассанж

Reuters

© Henry Nicholls

«Учитывая нарушение условий предыдущего выхода под залог, судьи пока отказывают в выходе под залог. Конечно, это нерадостная перспектива для него — оставаться в тюрьме всё это время. Вопрос останется под рассмотрением», — сказала РИА Новости защитник Ассанжа.

Она также считает, что процесс об экстрадиции может продлиться несколько лет.

Как пояснила Робинсон, на следующей неделе пройдёт первый раунд судебных слушаний по экстрадиции, на которых стороны представят первоначальные аргументы. Слушания, где будут приведены доказательства позиций, намечены на май. Затем пройдут слушания по существу, на которых будут приведены доказательства позиций.

Между тем, как подчеркнула адвокат, здоровье подсудимого основательно подорвано — с 2010 года оно «заметно ухудшилось».

«Прекратите пытки»

Накануне группа из 117 врачей из 18 стран опубликовала в авторитетном медицинском журнале Lancet обращение с требованием остановить психологические пытки и прекратить медицинскую халатность по отношению к Ассанжу.

По словам медиков, ранее они уже пытались обратиться к властям Великобритании с соответствующим призывом, но никакого ответа по существу так и не получили. Между тем специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер ранее сообщал, что основатель WikiLeaks подвергается психологическим пыткам. К таким выводам пришли медицинские эксперты, сопровождавшие представителя ООН во время посещения Ассанжа.

Мельцер подчеркнул, что сообщал о своих выводах властям причастных к судьбе Ассанжа стран — Великобритании, США, Швеции и Эквадора. При этом состояние здоровья Джулиана Ассанжа уже может стать угрозой для его жизни.

Британская тюрьма Белмарш

Gettyimages.ru

© Graeme Robertson

Как говорится в заявлении врачей, на протяжении нескольких лет жизни в посольстве Эквадора Джулиан Ассанж был лишён полноценной медицинской помощи, поскольку британские медики опасались нежелательного внимания со стороны правоохранительных органов после посещения основателя WikiLeaks.

«В интересах защиты врачебной этики, авторитета медицины и права человека на здоровье, выступая против пыток, вместе мы можем осудить описанные в наших письмах злоупотребления и привлечь к ним внимание общественности. Наши призывы к государствам просты: прекратите пытки Ассанжа и окажите ему лучшую возможную медицинскую помощь, пока не поздно. Других мы просим присоединиться к нам», — говорится в обращении.

Долгое время Ассанж находился в одиночной камере британской тюрьмы Белмарш, и только в январе 2020 года его перевели в общее крыло. Об этом рассказал представитель WikiLeaks Джозеф Фарелл.

Как отметил Кристинн Храфнссон, это благотворно сказалось на состоянии основателя интернет-портала.

«Его состояние улучшилось благодаря усилиям команды юристов, общественности и, как ни странно, других заключённых тюрьмы Белмарш, которые выступали против его содержания в одиночной камере», — сказал Храфнссон.

Следует отметить, что в преддверии слушаний по экстрадиции, которые начнутся на следующей неделе, внимание к судьбе Джулиана Ассанжа проявили австралийские законодатели. В Лондон прибыли два депутата — сопредседатели парламентской группы за возвращение Джулиана Ассанжа в Австралию, член Либеральной национальной партии Джордж Кристенсен и независимый член парламента Эндрю Уилки. По словам Уилки, экстрадиция Ассанжа в США может стать опасным прецедентом.

«Появится прецедент, что если вы — журналист, который делает то, что не нравится правительству какой-либо страны, вам вполне может угрожать экстрадиция. Это дело политизировано, и на кону стоит не только жизнь Джулиана Ассанжа, но и будущее всей журналистики», — приводит слова депутата The Guardian.

Впрочем, эксперты сомневаются, что возмущение общественности, законодателей и СМИ сможет как-либо повлиять на дальнейшую судьбу Джулиана Ассанжа.

Как пояснила в беседе с RT профессор МГИМО Наталья Капитонова, в Великобритании общественное мнение по отношению к Ассанжу разделилось.

«На стороне Ассанжа вся прогрессивная общественность — левые, лейбористы и либерал-демократы. Но когда общественное мнение останавливало правительства?

Можно вспомнить о том, как в начале 2003 года против вторжения в Ирак в Великобритании собирались демонстрации. Но война всё равно была начата. На этот раз правительство тоже поступит так, как ему будет выгодно», — прогнозирует Капитонова.

«Будет серьёзный скандал»

Напомним, журналист австралийского происхождения Джулиан Ассанж получил известность в 2006 году, создав ресурс для публикации секретных документов WikiLeaks. В 2010 году на сайте появилась видеозапись авиационного удара ВВС США в окрестностях Багдада, на которой было видно, что в результате атаки погибли мирные жители. В том же году сайт начал публиковать базу американской дипломатической переписки, насчитывавшей порядка 250 тыс. документов, в результате чего Ассанжем заинтересовались в Вашингтоне.

Посольство Эквадора в Лондоне

Reuters

© Peter Nicholls

Рассчитывая защитить себя и свой ресурс, Ассанж перебрался в Швецию. Однако здесь против него возбудили уголовное дело по обвинению в изнасиловании. Свою вину журналист полностью отрицал, заявляя о политической мотивации преследования.

Ассанж перебрался в Лондон, где был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году британский суд принял решение об экстрадиции журналиста в Швецию, после чего в поисках политического убежища Ассанж обратился к властям Эквадора. Он укрылся в эквадорском посольстве в Великобритании, где находился вплоть до апреля прошлого года. При этом ещё в мае 2017 года шведская прокуратура закрыла дело об изнасиловании.

Однако весной 2019 года Эквадор передал журналиста в руки британской полиции, суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Приговор вызвал критику в ООН: по мнению членов рабочей группы организации по вопросу о произвольных задержаниях, наказание не соответствует совершённому Ассанжем нарушению. Кроме того, эксперты ООН сочли неоправданным решение властей содержать Ассанжа в тюрьме строгого режима.

По мнению Натальи Капитоновой, Лондон заключил Джулиана Ассанжа в тюрьму не по своей инициативе — таково было требование США, проигнорировать которое британские власти не смогли.

«Безусловно, если Ассанжа выдадут США, будет серьёзный скандал, ведь это будет означать, что его отправили на верную гибель. Но, с другой стороны, Милошевич погиб в тюрьме, и никто не понёс ответственности за это», — отметила эксперт.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В данном случае Лондон действует не как самостоятельное суверенное государство, а выполняет волю Соединённых Штатов в качестве младшего партнёра, и все действия, которые сейчас осуществляются, по сути, беззаконны», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.

Напомним, США требуют от Великобритании передать Ассанжа в руки американского правосудия. В США ему заочно предъявили обвинения в незаконном получении и публикации сведений, имеющих отношение к обороне страны. Суммарно по всем пунктам обвинения Ассанжу может грозить до 175 лет тюремного заключения.

Приоритетный партнёр

По мнению экспертов, негативным фактором для Джулиана Ассанжа может стать брексит. Покинув Евросоюз, Великобритания особенно остро нуждается в укреплении торгово-экономических и политических связей с третьими странами. В первую очередь, речь идёт о традиционном союзнике и партнёре Лондона — Вашингтоне. Как отметила в начале февраля британский министр внешней торговли Элизабет Трасс, правительство рассчитывает заключить с США взаимовыгодное торговое соглашение, которое должно облегчить британским компаниям доступ на американский рынок.

Reuters

© Gary Hershorn

«Борису Джонсону нужен выгодный торговый союз с США. Переговоры с Вашингтоном будут сложными, ссориться с ним нельзя — этого требуют интересы Великобритании, тем более на нынешнем этапе. И вот здесь фигура Ассанжа, которой могут пожертвовать ради высших интересов, вполне пригодится, он может стать разменной монетой в этих отношениях», — считает Наталья Капитонова.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Шаповалов. По его словам, стремление создать взаимовыгодный союз с США вполне может послужить мотивом для выдачи Ассанжа американской стороне.