Размен с Турцией: на что Эрдоган может поменять Идлиб • 156 • Аналитика

В последнее время российско-турецкие отношения серьезно ухудшились. Причина тому – ситуация в Сирии, а точнее – в Идлибе. Турция не желает упускать контроль над стратегически важными территориями. Но, судя по всему, готовится к размену.



В провинции Идлиб уже происходят столкновения сирийских и турецких военных. Потери есть и с той, и с другой стороны. Тем временем, турецкая пресса вроде Yeni Şafak, обрушивается с критикой на Россию: мол, все, что предпринимает Дамаск, он делает при поддержке и с разрешения Москвы, соответственно и кровь турецких военнослужащих – на совести России.







Кроме того, турецкая и западная пресса постоянно пишут о сотнях тысяч беженцев, которые вынуждены были покинуть Идлиб в результате сирийско-российских обстрелов и сейчас концентрируются на территориях, контролируемых турецкими вооруженными силами. Соответственно, в лице беженцев у Эрдогана появляется козырь - в Идлибе происходит гуманитарная катастрофа, значит надо давить на Сирию, на Россию с целью прекратить обстрелы боевиков.



В Идлибе Сирийская арабская армия, верная Башару Асаду – легитимному президенту Сирии, воюет против незаконных вооруженных формирований т.н. «оппозиции». Эти формирования поддерживаются и спонсируются Анкарой – в этом нет никаких сомнений.



Реджепу Эрдогану присутствие боевиков в Идлибе просто необходимо – он рассматривает их не только как противовес Асаду, но и как своеобразный вооруженный резерв, которым можно воспользоваться и в борьбе против курдского ополчения, и даже в Ливии, куда по последним данным перебросили часть протурецких боевиков из Сирии.



Как только сирийские правительственные войска добиваются значительных успехов в борьбе с боевиками в Идлибе, Реджеп Эрдоган сразу же начинает давить на Владимира Путина, чтобы российский президент повлиял на Башара Асада и в Идлибе была создана очередная «демилитаризованная зона». Так турецкий президент фактически спасает поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования.





Для России же уничтожение боевиков в Идлибе является очень важной задачей, особенно если учитывать, что среди них – до 2,5 тысяч (по разным оценкам) выходцев из самой России – из республик Северного Кавказа, Поволжья, а также из постсоветских государств Центральной Азии. И в Россию эти боевики, как считают в Москве, вернуться не должны.



Что интересно, государственный секретарь США Майк Помпео уже не преминул поддержать Турцию и обвинить Россию, Иран и Сирию в нападении на Идлиб. При этом глава Госдепа выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных и заявил, что США всегда будут поддерживать своего союзника по НАТО. И это, применительно к ситуации в Идлибе, действительно так. Соединенным Штатам крайне невыгодно, чтобы официальный Дамаск постепенно восстанавливал контроль над территорией Сирии. Тем более, над стратегически важным Идлибом.



Однако Россия и Турция могут прийти к определенным договоренностям относительно будущей судьбы и Идлиба, и Северной Сирии в целом. Так, одним из вероятных сценариев развития событий может стать своеобразный размен. Турция откажется от Идлиба и будет способствовать выводу из него протурецких боевиков, а Россия и Сирия фактически смирятся с формированием контролируемой Турции буферной зоны на севере Сирии.



Для Анкары такая зона необходима в рамках борьбы с курдскими формированиями, которые считаются главной угрозой национальной безопасности турецкого государства. Собственно, именно в курдском вопросе Турция и разошлась с США, причем настолько, что даже после заявления Помпео о поддержке турок в Идлибе, турецкие СМИ все равно напомнили, что Пентагон «поддерживает террористов» (под которыми понимаются курдские ополченцы) и менять свою позицию не будет.



Москва в настоящее время к курдскому вопросу индифферентна. Кроме того, Россия может «закрыть глаза» на активные действия Турции в Ливии. В ответ Турция вывезет (и уже вывозит) именно в Ливию наиболее активных и подготовленных боевиков из Идлиба. В Ливии они будут воевать против войск маршала Халифы Хафтара, неизбежно какая-то часть боевиков там погибнет.



Но это – желаемая и самая легко прогнозируемая версия развития событий. На самом деле, Реджеп Эрдоган может и не пойти на такой размен, рассчитывая удержать и буферную зону на севере Сирии, и собственно Идлиб. Сейчас Эрдогану очень важно остановить продвижение сирийских войск в Идлибе и ради этого он даже готов на ухудшение отношений с Россией. Один демонстративный приезд в Киев с рассказами об «украинском Крыме» и приветствием «Слава Украине» чего стоит... В последнее время российско-турецкие отношения серьезно ухудшились. Причина тому – ситуация в Сирии, а точнее – в Идлибе. Турция не желает упускать контроль над стратегически важными территориями. Но, судя по всему, готовится к размену.В провинции Идлиб уже происходят столкновения сирийских и турецких военных. Потери есть и с той, и с другой стороны. Тем временем, турецкая пресса вроде Yeni Şafak, обрушивается с критикой на Россию: мол, все, что предпринимает Дамаск, он делает при поддержке и с разрешения Москвы, соответственно и кровь турецких военнослужащих – на совести России.Кроме того, турецкая и западная пресса постоянно пишут о сотнях тысяч беженцев, которые вынуждены были покинуть Идлиб в результате сирийско-российских обстрелов и сейчас концентрируются на территориях, контролируемых турецкими вооруженными силами. Соответственно, в лице беженцев у Эрдогана появляется козырь - в Идлибе происходит гуманитарная катастрофа, значит надо давить на Сирию, на Россию с целью прекратить обстрелы боевиков.В Идлибе Сирийская арабская армия, верная Башару Асаду – легитимному президенту Сирии, воюет против незаконных вооруженных формирований т.н. «оппозиции». Эти формирования поддерживаются и спонсируются Анкарой – в этом нет никаких сомнений.Реджепу Эрдогану присутствие боевиков в Идлибе просто необходимо – он рассматривает их не только как противовес Асаду, но и как своеобразный вооруженный резерв, которым можно воспользоваться и в борьбе против курдского ополчения, и даже в Ливии, куда по последним данным перебросили часть протурецких боевиков из Сирии.Как только сирийские правительственные войска добиваются значительных успехов в борьбе с боевиками в Идлибе, Реджеп Эрдоган сразу же начинает давить на Владимира Путина, чтобы российский президент повлиял на Башара Асада и в Идлибе была создана очередная «демилитаризованная зона». Так турецкий президент фактически спасает поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования.Для России же уничтожение боевиков в Идлибе является очень важной задачей, особенно если учитывать, что среди них – до 2,5 тысяч (по разным оценкам) выходцев из самой России – из республик Северного Кавказа, Поволжья, а также из постсоветских государств Центральной Азии. И в Россию эти боевики, как считают в Москве, вернуться не должны.Что интересно, государственный секретарь США Майк Помпео уже не преминул поддержать Турцию и обвинить Россию, Иран и Сирию в нападении на Идлиб. При этом глава Госдепа выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных и заявил, что США всегда будут поддерживать своего союзника по НАТО. И это, применительно к ситуации в Идлибе, действительно так. Соединенным Штатам крайне невыгодно, чтобы официальный Дамаск постепенно восстанавливал контроль над территорией Сирии. Тем более, над стратегически важным Идлибом.Однако Россия и Турция могут прийти к определенным договоренностям относительно будущей судьбы и Идлиба, и Северной Сирии в целом. Так, одним из вероятных сценариев развития событий может стать своеобразный размен. Турция откажется от Идлиба и будет способствовать выводу из него протурецких боевиков, а Россия и Сирия фактически смирятся с формированием контролируемой Турции буферной зоны на севере Сирии.Для Анкары такая зона необходима в рамках борьбы с курдскими формированиями, которые считаются главной угрозой национальной безопасности турецкого государства. Собственно, именно в курдском вопросе Турция и разошлась с США, причем настолько, что даже после заявления Помпео о поддержке турок в Идлибе, турецкие СМИ все равно напомнили, что Пентагон «поддерживает террористов» (под которыми понимаются курдские ополченцы) и менять свою позицию не будет.Москва в настоящее время к курдскому вопросу индифферентна. Кроме того, Россия может «закрыть глаза» на активные действия Турции в Ливии. В ответ Турция вывезет (и уже вывозит) именно в Ливию наиболее активных и подготовленных боевиков из Идлиба. В Ливии они будут воевать против войск маршала Халифы Хафтара, неизбежно какая-то часть боевиков там погибнет.Но это – желаемая и самая легко прогнозируемая версия развития событий. На самом деле, Реджеп Эрдоган может и не пойти на такой размен, рассчитывая удержать и буферную зону на севере Сирии, и собственно Идлиб. Сейчас Эрдогану очень важно остановить продвижение сирийских войск в Идлибе и ради этого он даже готов на ухудшение отношений с Россией. Один демонстративный приезд в Киев с рассказами об «украинском Крыме» и приветствием «Слава Украине» чего стоит... Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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